Mangrovenwald wie hier auf den Philippinen wachsen in Gezeitenfeuchtgebieten Foto: dpa/IUCN/Haroldo Castro

Glo­bal rasant stei­gen­de CO 2 -Emis­sio­nen sind der Trei­ber für Kli­ma­wan­del und Erd­er­wär­mung mit zer­stö­re­ri­schen Aus­wir­kun­gen auf das Leben und die Öko­sys­te­me unse­res Pla­ne­ten. Da klingt »blau­es CO 2 « irgend­wie schön. »Blau« weckt Asso­zia­tio­nen, erin­nert an die Künst­ler­grup­pe »Blaue Rei­ter«, die »blaue Stun­de« als Bezeich­nung für die roman­ti­sche Zeit kurz vor Son­nen­auf­gang bezie­hungs­wei­se kurz nach Son­nen­un­ter­gang oder eine fröh­li­che »Fahrt ins Blaue«.

Mit Roman­tik aber hat das »blaue CO 2 « nichts zu tun, son­dern das ist ledig­lich die Bezeich­nung für CO 2 , das von Was­ser und Gezei­ten­feucht­ge­bie­ten gebun­den wird. Um letz­te­re als wich­ti­ge Koh­len­stoff­di­oxid­sen­ken soll es hier gehen und dar­um, dass die­se Gezei­ten­feucht­ge­bie­te – Marsch­land, Watt und Man­gro­ven­wäl­der – welt­weit einer­seits immer weni­ger wer­den, sich aber ande­rer­seits auch natür­lich erneu­ern können.

In den letz­ten zwei Jahr­zehn­ten gin­gen welt­weit 13 600 Qua­drat­ki­lo­me­ter Gezei­ten­feucht­ge­bie­te ver­lo­ren. Gleich­zei­tig ent­stan­den 9600 Qua­drat­ki­lo­me­ter sol­cher Feucht­ge­bie­te neu. »Die Net­to­ver­än­de­rung der Feucht­ge­bie­ten ist immer noch in einem über­wäl­ti­gen­den Minus«, sagt Nick Mur­ray dem »nd«. Der Wis­sen­schaft­ler von der James-Cook-Uni­ver­si­ät im aus­tra­li­schen Bun­des­staat Queens­land war Lei­ter einer For­schungs­grup­pe, die im Mai 2022 im Fach­jour­nal »Sci­ence« eine Stu­die zur Gewinn- und Ver­lust­bi­lanz jener Feucht­ge­bie­te ver­öf­fent­licht haben, die ihre Exis­tenz dem Wech­sel von Flut und Ebbe verdanken.

Mit Hil­fe einer maschi­nel­le Lern­ana­ly­se rie­si­ger Archi­ve von mehr als einer Mil­lio­nen Satel­li­ten­bil­der haben die Wis­sen­schaft­ler in dem Pro­jekt »Glo­bal Interti­dal Chan­ge« Aus­maß, Zeit­punkt und Art der Ver­än­de­run­gen in den glo­ba­len Gezei­ten­feucht­ge­bie­ten zwi­schen 1999 und 2019 erfasst und doku­men­tiert. Etwa drei Vier­tel des welt­wei­ten Net­to­rück­gangs von Gezei­ten­feucht­ge­bie­ten ereig­ne­te sich dem­nach in Asi­en und davon fast 70 Pro­zent in Indo­ne­si­en, Chi­na und Myanmar.

In Asi­en, so Mur­ray, sei­en direk­te mensch­li­che Akti­vi­tä­ten wie Land­wirt­schaft, die Schaf­fung neu­er Plan­ta­gen und Urba­ni­sie­rung die wesent­li­che Ursa­chen für die Ver­lus­te von Gezei­ten-Feucht­ge­bie­ten. Die­se Akti­vi­tä­ten spiel­ten in Euro­pa, Afri­ka, Ame­ri­ka und Ozea­ni­en eine gerin­ge­re Rol­le bei den Ver­lus­ten von Gezei­ten­feucht­ge­bie­ten. Dort wür­den indi­rek­te Fak­to­ren wie »die Migra­ti­on von Feucht­ge­bie­ten, Küs­ten­mo­di­fi­ka­tio­nen und Ände­run­gen im Ein­zugs­ge­biet« die Dyna­mik von Küs­ten-Feucht­ge­bie­ten antreiben.

Neu­bil­dung von Feucht­ge­bie­te ist nach Erkennt­nis­sen des For­scher­teams einer­seits Ergeb­nis Erhal­tungs­maß­nah­men und der Unter­stüt­zung der natür­li­chen Rege­ne­ra­ti­on. Ande­rer­seits aber eben durch die Ver­schie­bung von Feucht­ge­bie­ten. »Die Dyna­mik von Gezei­ten­feucht­ge­bie­ten ist außer­ge­wöhn­lich kom­plex. Neben einer Viel­zahl von Pro­zes­sen, die ihre Ver­lus­te ver­ur­sa­chen, gibt es eine Rei­he von Pro­zes­sen, die es Küs­ten­öko­sys­te­men ermög­li­chen, an Aus­deh­nung zu gewin­nen. Dazu gehö­ren ein­fa­che Bewe­gun­gen als Reak­ti­on auf die Küs­ten­dy­na­mik – Sedi­men­te wer­den ero­diert und remo­bi­li­siert und schließ­lich an ande­rer Stel­le abge­la­gert. Schließ­lich kön­nen die­se neu­en Sedi­ment­ge­bie­te neue Gezei­ten­feucht­ge­bie­te bil­den«, erklärt Murray.

Nun könn­te man fra­gen: Wo ist das Pro­blem? Ein biss­chen Schwund ist schließ­lich immer und die Natur ist ja offen­bar in der Lage, die Ver­lus­te zumin­dest teil­wei­se aus­zu­glei­chen. Küs­ten­öko­sys­te­me sind aber für die Mensch­heit von ent­schei­den­der Bedeu­tung. Für die rund eine Mil­li­ar­de – oder etwa 11 Pro­zent der Welt­be­völ­ke­rung – in den tief­lie­gen­den Küs­ten­ge­bie­ten leben­den Men­schen erbrin­gen sie lebens­wich­ti­ge Öko­sys­tem­leis­tun­gen: Sie wir­ken zum Bei­spiel als Puf­fer vor Stür­men und dem Anstieg des Mee­res­spie­gels und spei­chern gro­ße Men­gen Koh­len­stoff Zudem die­nen sie als Kin­der­stu­ben vie­ler Mee­res­tie­re und sind damit die Grund­la­ge für Fische­rei und Ernährung.

Der Wert die­ser Küs­ten­sys­te­me lässt sich auch mone­tär mes­sen. Die Küs­ten­öko­sys­te­me sei­en mil­li­ar­den­schwe­re CO 2 -Spei­cher, hieß es in einer 2021 in der Fach­zeit­schrift »Natu­re« ver­öf­fent­lich­ten Stu­die. »In Geld­wer­ten aus­ge­drückt rea­li­sie­ren die drei Län­der jähr­li­che Wohl­fahrts­ge­win­ne in Höhe von rund 26,4 Mil­li­ar­den US-Dol­lar (Indi­en), 16,6 Mil­li­ar­den US-Dol­lar (Chi­na) und 14,7 Mil­li­ar­den US-Dol­lar (USA) dank der welt­wei­ten glo­ba­len Küs­ten­öko­sys­te­me und den dar­aus resul­tie­ren­den gerin­ge­ren Kli­ma­fol­ge­kos­ten«, sag­te Wil­fried Rickels vom Kie­ler Insti­tut für Welt­wirt­schaft, einer Autoren der Stu­die. Rickels beton­te aber auch, dass der mone­tä­re Gewinn der Koh­len­stoff­spei­che­rung nur einen klei­nen Teil der posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen der Küs­ten­öko­sys­te­me für die Men­schen ausmache.

Für den Schutz und Erhalt von Gezei­ten­feucht­ge­bie­ten sind kon­kre­te Daten über Schwund und Zuge­winn uner­läss­lich und da kommt das Pro­jekt von Mur­ray und Kol­le­gen wie­der ins Spiel. Für die glo­ba­len Schutz­zie­le wer­de eine Bestands­auf­nah­me der Öko­sys­te­me immer bedeut­sa­mer, so Mur­ray. »Unser Über­wa­chungs­sys­tem ermög­licht nicht nur einen tie­fe­ren Ein­blick in die Ver­än­de­rung der Gezei­ten­feucht­ge­bie­te der Erde. Es berei­tet auch den Weg für die Ent­wick­lung ähn­li­cher Sys­te­me für eine Rei­he ande­rer Öko­sys­tem­ty­pen. Die Über­wa­chung des Typs, des Zeit­punkts und der Trei­ber von Ver­än­de­run­gen kön­nen dazu bei­tra­gen, ihre Erhal­tung zu verbessern.«