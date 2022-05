Zohra G. wurde nicht weit von ihrer Geflüchtetenunterkunft von ihrem Ex-Mann getötet. Der Femizid zeigt auf, wie schwer migrantische Frauen Schutz vor Gewalt finden. Foto: imago/poolfoto

Mit erns­tem, ent­schlos­se­nem Blick schaut Zoh­ra G. an der Kame­ra vor­bei in die Fer­ne, das blaue Kopf­tuch liegt lose auf ihrem Haar. Es ist das ein­zi­ge öffent­li­che Foto von ihr, am 29. April wur­de G. von ihrem Ex-Mann umge­bracht. Die erschüt­tern­de Tat am hel­lich­ten Tag, nicht weit weg von der Geflüch­te­ten­un­ter­kunft in Pan­kow, in der Zoh­ra G. mit ihren sechs Kin­dern leb­te, sorg­te für media­le Auf­merk­sam­keit. Wäh­rend Bou­le­vard­zei­tun­gen einen Monat spä­ter ande­re Auf­re­ger gefun­den haben, for­dern Ange­hö­ri­ge, Aktivist*innen, juris­ti­sche und sozia­le Akteur*innen Ant­wor­ten. Denn dem Femi­zid gin­gen drei Anzei­gen bei der Poli­zei und eine erfolg­lo­se Suche nach Schutz voraus.

Ava Moaye­ri enga­giert sich bei der unab­hän­gi­gen Frau­en­or­ga­ni­sa­ti­on Zora. Drei Tage nach dem Femi­zid lern­te sie auf einer Kund­ge­bung am Gedenk­ort Ange­hö­ri­ge von Zoh­ra G. ken­nen und ist seit­dem mit ihnen in Kon­takt. Des­halb kennt sie die Umstän­de: Die 31-jäh­ri­ge Zoh­ra G. war zusam­men mit Mann und Kin­dern aus Afgha­ni­stan nach Deutsch­land gekom­men, hat­te sich aber bereits vor län­ge­rer Zeit von ihrem Part­ner getrennt. Zoh­ra G. habe ihre Schwes­ter in Olden­burg über die Bedro­hung durch den Ex-Mann infor­miert, auch Freund*innen in Ham­burg hät­ten Bescheid gewusst, so Moaye­ri. Die ers­te von drei Straf­an­zei­gen stell­te G. Anfang des Jah­res, es folg­ten ein Haus­ver­bot für das Heim und Mit­te April ein Ver­fah­ren für eine einst­wei­li­ge Ver­fü­gung. »Ein Haus­ver­bot ist lächer­lich für jeman­den, der einen Mord beab­sich­tigt«, sagt Moaye­ri zu »nd«. Sie fragt sich, war­um nicht frü­her die not­wen­di­gen Schutz­maß­nah­men ergrif­fen wurden.

Seit Mit­te Mai ist bekannt, dass die Poli­zei­be­hör­de in einem Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren mög­li­che Ver­säum­nis­se unter­sucht. Für die Schwes­ter von Zoh­ra G. steht fest, dass ras­sis­ti­sche Struk­tu­ren in den Behör­den wirk­sa­me Hil­fe ver­hin­der­ten. »Sie war nicht das ers­te Opfer einer Schutz­lo­sig­keit, die man nicht anders erklä­ren kann als mit der zyni­schen Gering­schät­zung des Lebens von Frau­en mit mus­li­mi­schem Migra­ti­ons­hin­ter­grund«, schreibt die Schwes­ter in einem öffent­li­chen Brief, der »nd« vorliegt.

Wur­de Zoh­ra G. nicht ernst­ge­nom­men, weil sie nicht-deutsch und nicht-weiß war? Vero­ni­ka von Eich­born arbei­tet für den Ver­ein Eula­lia Eigen­sinn, der in Span­dau unter ande­rem eine Frau­en­be­ra­tungs­stel­le betreibt. Aus ihrer Erfah­rung her­aus sagt sie, Ras­sis­mus spie­le durch­aus eine Rol­le, wenn es um Gewalt­schutz geht: Migran­ti­sier­ten Frau­en pas­sie­re es öfters, dass bei Poli­zei­ein­sät­zen kei­ne Sprachmittler*innen zur Ver­fü­gung stün­den, die Beamt*innen den Mann nicht, wie eigent­lich vor­ge­se­hen, mit einer soge­nann­ten Weg­wei­sung zum Ver­las­sen der Woh­nung zwän­gen, die Partner*innen nicht getrennt befragt wür­den oder der gesam­te Ein­satz ohne Doku­men­ta­ti­on stattfände.

Nicht nur Ras­sis­mus in Behör­den kann den Gewalt­schutz beein­träch­ti­gen, auch Bedin­gun­gen wie Geld, sozia­les Netz und Auf­klä­rung spie­len eine Rol­le. Asha Heda­ya­ti arbei­tet als Fami­li­en­rechts­an­wäl­tin in Ber­lin und ver­tritt von Gewalt betrof­fe­ne Frau­en. Schon die ers­te Hür­de, sich über­haupt zu tren­nen, hän­ge stark von der finan­zi­el­len Situa­ti­on der Betrof­fe­nen ab, »weil sich Frau­en am Ende häu­fig zwi­schen Gewalt­be­zie­hung und Armut ent­schei­den müs­sen«, sagt Heda­ya­ti zu »nd«. In Geflüch­te­nen­un­ter­künf­ten käme die sozia­le Iso­la­ti­on hin­zu. Heda­ya­ti berich­tet von einem frü­he­ren Fall: In einem Lager in Bran­den­burg habe die Heim­lei­tung die Bit­te einer gewalt­be­trof­fe­nen Frau, die Poli­zei zu rufen, igno­riert. Nach einer wei­te­ren hef­ti­gen Gewalt­tat sei sie in einem ande­ren Zim­mer unter­ge­bracht wor­den. »Da bleibt die Gefahr, wei­ter­hin bedroht und im schlimms­ten Fall getö­tet zu wer­den, mas­siv«, sagt Heda­ya­ti. Über eine Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­ti­on habe die Frau schließ­lich von der Anwäl­tin und der Opti­on Frau­en­haus erfah­ren. »Wie kann es sein, dass in den Unter­künf­ten nicht über­all die Hil­fe­num­mern aushängen?«

Laut Lin­ke-Lan­des­chefin Kati­na Schu­bert, die zugleich migra­ti­ons­po­li­ti­sche Spre­che­rin ihrer Frak­ti­on im Abge­ord­ne­ten­haus ist, wer­den in Ber­lins Unter­künf­ten die Schutz­kon­zep­te der Betrei­ber kon­ti­nu­ier­lich eva­lu­iert. Ein Beschwer­de­ma­nage­ment wür­de es Bewohner*innen erlau­ben, Män­gel in den Hei­men direkt zu mel­den. Tat­säch­lich lag es bei Zoh­ra G. ver­mut­lich nicht an feh­len­den Infor­ma­tio­nen. Schließ­lich hat­te sie sich an Heim­lei­tung und Poli­zei gewandt und ein Ange­bot für einen Platz im Frau­en­haus bekom­men – in einem Haus aller­dings, was nicht ihre sechs Kin­der auf­ge­nom­men hät­te. Zwei Söh­ne – der älte­re Ava Moaye­ri zufol­ge 13 Jah­re alt – hät­ten auf­grund einer haus­in­ter­nen Alters­gren­ze für männ­li­che Kin­der nicht mit ein­zie­hen kön­nen. Eine Alter­na­ti­ve gab es anschei­nend nicht.

Die Senats­ge­sund­heits­ver­wal­tung zählt ber­lin­weit 872 Schutz­plät­ze, dazu gehö­ren sie­ben Frau­en­häu­ser, Zufluchts­woh­nun­gen und das soge­nann­te Zwei-Stu­fen-Woh­nen, das jedoch für Frau­en als nächs­ter Schritt nach einer Not­fall­un­ter­brin­gung gedacht ist. Die Istan­bul-Kon­ven­ti­on, ein von Deutsch­land rati­fi­zier­tes Über­ein­kom­men des Euro­pa­ra­tes gegen häus­li­che und patri­ar­cha­le Gewalt, sieht für Ber­lin 913 Plät­ze vor. Noch die­ses Jahr soll das ach­te Frau­en­haus fer­tig wer­den, das neun­te ist im Koali­ti­ons­ver­trag beschlos­sen. An Plät­zen man­gelt es jedoch vor allem, weil Frau­en nicht wie vor­ge­se­hen schnell wie­der aus­zie­hen kön­nen. »Der Woh­nungs­markt ist eine Kata­stro­phe für gewalt­be­trof­fe­ne Frau­en«, sagt Anwäl­tin Heda­ya­ti. Wenn Frau­en mona­te­lang kei­ne neue Woh­nung fän­den, könn­ten auch kei­ne neu­en Frau­en in die Häu­ser nachziehen.

Nad­ja Leh­mann for­dert des­halb neben den offi­zi­el­len Schutz­ein­rich­tun­gen auch fle­xi­ble­re Alter­na­ti­ven. Die Geschäfts­füh­re­rin der Inter­kul­tu­rel­len Initia­ti­ve, einem Trä­ger­ver­ein mit Frau­en­häu­sern, Zufluchts­woh­nun­gen und einer Bera­tungs­stel­le, will nicht auf die neu­en Häu­ser war­ten. »Jede gewalt­be­trof­fe­ne Frau, die beschlos­sen hat, sich zu tren­nen, muss unter­ge­bracht wer­den«, sagt sie zu »nd«. Sie schlägt Hotel­gut­schei­ne vor oder die Anmie­tung von Feri­en­woh­nun­gen – Haupt­sa­che, es gibt einen Aus­weg aus den poten­zi­ell lebens­ge­fähr­li­chen Situationen.

Um mög­lichst allen gewalt­be­trof­fe­nen Frau­en hel­fen zu kön­nen, hat Leh­manns Trä­ger außer­dem vor einem Jahr das ers­te bar­rie­re­freie Frau­en­haus in Ber­lin eröff­net. Das Haus ist offen für Frau­en mit Behin­de­rung, aber auch ande­re Bar­rie­ren soll das Kon­zept abbau­en: Mit­ar­bei­te­rin­nen mit eige­ner Migra­ti­ons­ge­schich­te hät­ten bei­spiels­wei­se eine Tür­öff­ner-Wir­kung auf migran­ti­sche Frau­en, es gebe Sprach­mitt­lung, Beglei­tung zu Ter­mi­nen und Fami­li­en­zim­mer für Frau­en mit bis zu sechs Kin­dern. Auch Jun­gen bis 18 Jah­re wür­de das Haus auf­neh­men. Was es zur­zeit nicht gibt, sind freie Plätze.

Der Femi­zid an Zoh­ra G. macht Pro­ble­me sicht­bar, von denen vie­le migran­ti­sche oder ander­wei­tig mar­gi­na­li­sier­te Men­schen betrof­fen sind. Man müs­se jedoch die struk­tu­rel­le Benach­tei­li­gung nicht-deut­scher Frau­en the­ma­ti­sie­ren, ohne die Gewalt zu »kul­tu­ra­li­sie­ren«, sagt Leh­mann. Denn am Ende sei häus­li­che Gewalt ein gesamt­ge­sell­schaft­li­ches Phä­no­men, nur der Zugang zu Schutz unter­schei­de sich. Am Sonn­tag gehen Zora und ande­re femi­nis­ti­sche Grup­pen gegen Femi­zi­de auf die Stra­ße – einen Monat nach der Tötung von Zoh­ra G., aber auch weni­ge Tage nach zwei ver­such­ten Femi­zi­den in Hel­lers­dorf. Alle drei Tage wird eine Frau in Deutsch­land von ihrem Part­ner oder Ex-Part­ner umge­bracht, alle 45 Minu­ten wird eine Frau Opfer von Partnerschaftsgewalt.