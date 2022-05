Racial Profiling ist in Deutschland verboten – und wird doch immer wieder beobachtet. Foto: dpa/Martin Schutt

Wer in Deutsch­land mit dem Zug im Grenz­ge­biet oder an einem Flug­ha­fen unter­wegs ist und kei­ne wei­ße Haut­far­be hat, muss in man­chen Fäl­len damit rech­nen, in eine Per­so­nen­kon­trol­le zu gera­ten. Die­se Zahl der ver­dachts­un­ab­hän­gi­gen Per­so­nen­kon­trol­len in Zügen, Bahn­hö­fen und Flug­hä­fen auf Grund­la­ge des Bun­des­po­li­zei­ge­set­zes hat sich nun offen­sicht­lich sogar von 263 000 im Jahr 2020 auf 512 000 im ver­gan­ge­nen Jahr nahe­zu ver­dop­pelt. Dies geht aus einer Ant­wort der Bun­des­re­gie­rung auf eine Klei­ne Anfra­ge der Lin­ke-Abge­ord­ne­ten Gökay Akbu­lut hervor.

»Zwar wäre noch zu prü­fen, wel­che Aus­wir­kun­gen dabei pan­de­mie­be­ding­te Ände­run­gen in der Kon­troll­pra­xis auf die Sta­tis­tik haben«, teil­te die Poli­ti­ke­rin dem »nd« mit. Von Stich­pro­ben­kon­trol­len kön­ne ange­sichts die­ser Zah­len aber kei­ne Rede mehr sein. »Die­se ver­dachts­un­ab­hän­gi­gen Mas­sen­kon­trol­len zur Ver­hin­de­rung rechts­wid­ri­ger Migra­ti­on sind abso­lut unver­hält­nis­mä­ßig«, kri­ti­sier­te Akbu­lut. Sie wirft dem Innen­mi­nis­te­ri­um und der Bun­des­po­li­zei vor, immer noch nicht über ein nach­voll­zieh­ba­res, dem ver­fas­sungs­recht­li­chen Dis­kri­mi­nie­rungs­ver­bot genü­gen­des Kon­troll­sche­ma bei Per­so­nen­kon­trol­len zu verfügen.

Die Bun­des­re­gie­rung schreibt hin­ge­gen in ihrer Ant­wort, dass das Ober­ver­wal­tungs­ge­richt Koblenz im Jahr 2016 fest­ge­stellt habe, dass der ent­spre­chen­de Para­graf des Bun­des­po­li­zei­ge­set­zes ver­fas­sungs­recht­lich und euro­pa­recht­lich nicht zu bean­stan­den sei. Auch das Ver­wal­tungs­ge­richt Dres­den sehe in sei­nem Urteil vom 18. Janu­ar die­ses Jah­res kei­nen Anlass zu Zwei­feln an der Ver­fas­sungs­mä­ßig­keit oder der Euro­pa­rechts­kon­for­mi­tät. Ein dis­kri­mi­nie­ren­des »Racial Pro­filing« sei schon nach gel­ten­der Rechts­la­ge rechts­wid­rig und ver­bie­te sich in der poli­zei­li­chen Pra­xis. Aller­dings stellt sich ange­sichts der zahl­rei­chen Kon­trol­len die Fra­ge, ob die­se Pra­xis nicht doch zum All­tag der Bun­des­po­li­zei gehört.

Nach der Kla­ge eines Man­nes mit einem soge­nann­ten Migra­ti­ons­hin­ter­grund hat­te das Ver­wal­tungs­ge­richt Dres­den in einem Urteil fest­ge­legt, dass die Kon­trol­le eines Bahn­rei­sen­den durch die Poli­zei auf­grund sei­ner Haut­far­be nicht erlaubt ist. Wenn also Per­so­nen auf­grund ihres Ver­hal­tens oder ande­rer Auf­fäl­lig­kei­ten kei­nen Anlass zur Kon­trol­le geben, son­dern offen­sicht­lich nur wegen ihrer Haut­far­be von der Bun­des­po­li­zei ange­spro­chen wer­den, kön­nen sie die Her­aus­ga­be ihrer Papie­re ver­wei­gern. Dass sich etwas ändert an die­ser poli­zei­li­chen Pra­xis, ist trotz­dem eher unwahr­schein­lich. Denn im Koali­ti­ons­ver­trag der Bun­des­re­gie­rung aus SPD, Grü­nen und FDP kommt Racial Pro­filing nicht vor. Immer­hin steht in dem Papier, dass das Bun­des­po­li­zei­ge­setz novel­liert wer­den müs­se. Doch nach Anga­ben der Bun­des­re­gie­rung ist der Mei­nungs­bil­dungs­pro­zess hier­zu noch nicht abgeschlossen.

Gökay Akbu­lut sieht das Pro­blem auch in der Geset­zes­la­ge. »Tat­säch­lich sind die poli­zei­li­chen Befug­nis­se zum Zwe­cke der Migra­ti­ons­kon­trol­le im Bun­des­po­li­zei­ge­setz so unbe­stimmt for­mu­liert, dass dis­kri­mi­nie­ren­de, auf äuße­re Merk­ma­le fokus­sie­ren­de Kon­trol­len kaum ver­hin­dert wer­den kön­nen«, monier­te sie. Hier bedür­fe es daher einer grund­sätz­li­chen Reform des Poli­zei­rechts, »denn nach mei­ner Auf­fas­sung darf es in einem Rechts­staat anlass­lo­se Per­so­nen­kon­trol­len gar nicht geben«, erklär­te Akbulut.

Auf­fäl­lig ist in der Ant­wort der Bun­des­re­gie­rung, dass es kaum Beschwer­den über die Kon­trol­len der Poli­zei gibt. In den ver­gan­ge­nen Mona­ten wur­den ledig­lich 44 regis­triert. Die­se nied­ri­ge Zahl an Beschwer­den wegen dis­kri­mi­nie­ren­der Kon­trol­len reflek­tie­re in kei­ner Wei­se die Lebens­rea­li­tä­ten und Dis­kri­mi­nie­rungs­er­fah­run­gen der Betrof­fe­nen, so Akbu­lut. »Beim Afro­zen­sus hat über die Hälf­te der Befrag­ten ange­ge­ben, bereits min­des­tens ein­mal im Leben ohne erkenn­ba­ren Grund von der Poli­zei kon­trol­liert wor­den zu sein«, kon­sta­tier­te sie. »Von Stu­di­en wis­sen wir, dass rechts­wid­rig emp­fun­de­ne Per­so­nen­kon­trol­len erst gar nicht rekla­miert wer­den, weil Betrof­fe­ne kein Ver­trau­en in eine fai­re Auf­ar­bei­tung des Vor­gangs durch die Poli­zei haben. Auch des­halb ist es enorm wich­tig, eine unab­hän­gi­ge Beschwer­de­stel­le für poli­zei­li­ches Fehl­ver­hal­ten zu schaffen.«