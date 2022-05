Die Teilstreitmacht Dänische Heimwehr erhält mehr Zulauf von freiwilligen Reservisten. Foto: imago/Ritzau Scanpix

Vor 30 Jah­ren wur­den die vier däni­schen Vor­be­hal­te als Zusatz­pro­to­koll zum Maas­tricht-Ver­trag durch einen Volks­ent­scheid ange­nom­men. Damals war es ein poli­ti­scher Aus­weg, um den Über­gang des Lan­des von der EG zur EU doch noch zu ermög­li­chen, nach­dem der Ver­trag über die Grün­dung der Euro­päi­schen Uni­on im ers­ten Ver­such vom Volk abge­lehnt wor­den war.

Zwei Wochen nach dem Beginn des Ukrai­ne­krie­ges mit dem rus­si­schen Angriff am 24. Febru­ar hielt die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Minis­ter­prä­si­den­tin Met­te Fre­de­rik­sen zusam­men mit den Par­tei­vor­sit­zen­den der Kon­ser­va­ti­ven, Libe­ra­len, Radi­ka­len und der Sozia­lis­ti­schen Par­tei eine Pres­se­kon­fe­renz ab, in der ein Refe­ren­dum zur Abschaf­fung des Vor­be­hal­tes der mili­tä­ri­schen Zusam­men­ar­beit inner­halb der EU ange­kün­digt wur­de. Bis­her nimmt Däne­mark nicht an der Gemein­sa­men Sicher­heits- und Ver­tei­di­gungs­po­li­tik oder an mili­tä­ri­schen Ope­ra­tio­nen der EU teil. Mit der Volks­ab­stim­mung am Mitt­woch soll sich das ändern. »Stimmst du für oder gegen den Bei­tritt Däne­marks zur euro­päi­schen Zusam­men­ar­beit im Bereich Sicher­heit und Ver­tei­di­gung?«, lau­tet die Fra­ge auf den Wahlzetteln.

Für die däni­schen Anhän­ger ver­stärk­ter EU-Zusam­men­ar­beit ste­hen die Zei­chen so güns­tig wie noch nie. Die­se unglei­che Koali­ti­on umfasst nicht nur die tra­di­tio­nell EU-freund­li­chen bür­ger­li­chen Par­tei­en und die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Par­tei, son­dern auch die Volks­so­zia­lis­ten, die einst die Vor­be­hal­te poli­tisch anstie­ßen. Selbst die links-grü­ne Ein­heits­lis­te, in deren DNA der Wider­stand gegen die EU ein­ge­schrie­ben ist, modi­fi­zier­te auf ihrem kürz­li­chen Jah­res­kon­gress das Par­tei­pro­gramm dahin­ge­hend, dass der Aus­tritt aus der EU kein Ziel an sich mehr ist. Den Aus­tritt aus der Nato will die Ein­heits­lis­te zwar »auf Sicht«, aber nur, sobald neue Sicher­heits­struk­tu­ren für Euro­pa vor­han­den sind. Das zielt auf den alten Gedan­ken einer nor­di­schen Ver­tei­di­gungs­zu­sam­men­ar­beit ab, die aber mit dem ange­streb­ten Nato-Bei­tritt von Schwe­den und Finn­land kei­ne rea­lis­ti­sche Per­spek­ti­ve mehr hat.

Eine Ver­un­si­che­rung in der Bevöl­ke­rung, wel­che Gefah­ren von Russ­land noch aus­ge­hen könn­ten, ist spür­bar, auch wenn kei­ne Panik herrscht, dass Putins Pan­zer dem­nächst an Däne­marks Strän­den anlan­den. Auch die mög­li­che Wie­der­wahl von Donald Trump als unbe­re­chen­ba­rer US-Prä­si­dent spielt bei der Stim­mungs­la­ge mit hin­ein. Mit dem Sze­na­rio ist die Befürch­tung ver­bun­den, Trump könn­te in die­sem Fall Ernst machen und die USA Euro­pa den Rücken keh­ren lassen.

Das Miss­trau­en gegen­über Russ­lands Absich­ten wird noch ver­stärkt durch Medi­en­be­rich­te über Luft­raum­ver­let­zun­gen durch rus­si­sche Kampf­jets beson­ders über der däni­schen Insel Born­holm und die mar­tia­li­schen Äuße­run­gen des rus­si­schen Bot­schaf­ters über »Kon­se­quen­zen«, die durch den ange­streb­ten bila­te­ra­len Sicher­heits­pakt mit den USA oder die Anschaf­fung von Rake­ten für die bei­den däni­schen Fre­gat­ten für Däne­mark ent­ste­hen könn­ten. Die Heim­wehr, die aus frei­wil­li­gen Frei­zeit­sol­da­ten zur Ter­ri­to­ri­al­ver­tei­di­gung besteht, konn­te seit dem Febru­ar drei­mal mehr Bewer­bun­gen regis­trie­ren als in den ver­gan­ge­nen Jah­ren nor­mal war.

Ange­sichts der güns­ti­gen Aus­gangs­la­ge ist die Kam­pa­gne der Ja-Par­tei­en äußerst beschei­den. Abge­se­hen von weni­gen Annon­cen, einer Infor­ma­ti­ons­home­page und einer ein­zel­nen Fern­seh­de­bat­te gehen sie alle auf Samt­pfo­ten. Dies geschieht in dem Wis­sen, dass zu viel Pro­pa­gan­da die Stim­mung schnell umschla­gen lässt und unsi­che­re Wäh­ler dann eher zum Nein als zum Ja ten­die­ren. Auch wüch­se damit die Gefahr, dass letzt­lich viel Frust über die Regie­rungs­po­li­tik abge­las­sen wird, die mit der Abstim­mung nichts zu tun hat. So ver­hielt es sich im Jahr 2000, als der Bei­tritt zum Euro abge­lehnt wur­de, und fünf­zehn Jah­re dar­auf, als die Teil­nah­me an der Euro­pol-Zusam­men­ar­beit nicht den Bei­fall der Mehr­heit der Wäh­ler fand.

Nur die natio­nal­kon­ser­va­ti­ve Däni­sche Volks­par­tei kämpft mit vol­ler Kraft für ein Nein – in der Hoff­nung, ihre redu­zier­te Wäh­ler­schar wie­der zu ver­grö­ßern. Der Volks­par­tei-Vor­sit­zen­de Mor­ten Mes­ser­schmidt schreckt dabei auch nicht vor dem­ago­gi­schen Argu­men­ten wie der War­nung vor dem Auf­bau eines EU-Hee­res zurück. Mes­ser­schmidt baut dabei auf das ver­brei­te­te Unwis­sen in der Bevöl­ke­rung dar­über, wie die Ver­tei­di­gungs­zu­sam­men­ar­beit der EU funk­tio­niert und wel­chen Inhalt sie hat.

Die eta­blier­ten Medi­en geben sich zwar Mühe, die Leser und Zuschau­er über den Unter­schied zwi­schen über- und zwi­schen­staat­li­cher Zusam­men­ar­beit, den Modus von Abstim­mun­gen und über Veto­rech­te auf­zu­klä­ren. Ver­schie­de­ne Unter­su­chun­gen zei­gen jedoch, dass ins­be­son­de­re Wäh­ler unter 30 Jah­ren gro­ße Wis­sens­lü­cken haben. Sie sind gleich­zei­tig die Bevöl­ke­rungs­grup­pe, die von den tra­di­tio­nel­len Medi­en am wenigs­ten erreicht wird.

Das erklärt auch die etwa 22 Pro­zent der Wahl­be­rech­tig­ten, die sich nach Umfra­gen in ihrer Ent­schei­dung noch unsi­cher sind. Der Aus­gang der Volks­ab­stim­mung wird stark vom Sicher­heits­ge­fühl jedes ein­zel­nen abhän­gen. Der Anteil der unent­schlos­se­nen Wäh­ler ist seit März lang­sam, aber ste­tig gefal­len, wäh­rend die Nein-Sei­te sta­bil bei um die 28 Pro­zent Wäh­ler­zu­spruch liegt. Bei aller gebo­te­nen Vor­sicht kön­nen die Befür­wor­ter auf eine Mehr­heit set­zen und dürf­ten am 1. Juni den Sieg einfahren.