Mitglieder der Linken-Bundestagsfraktion mit Dietmar Bartsch (5.vr), Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke, und Janine Wissler (4.vr), Parteivorsitzende Die Linke, protestieren im April 2022 vor dem Brandenburger Tor gegen das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Die Aus­wir­kun­gen der kon­ser­va­ti­ven Spar­po­li­tik der letz­ten Jahr­zehn­te macht die Lis­te der Geschä­dig­ten lang. Ein kaputt­ge­spar­tes Pfle­ge­sys­tem, Kran­ken­häu­ser auf Gewinn, statt auf Hil­fe aus­ge­rich­tet, maro­de Brü­cken, ver­kehrs­po­li­ti­scher Auto­bahn­wahn und Miet­preis­ex­plo­si­on statt kli­ma­po­li­ti­scher Kon­zep­te und sozi­al­ori­en­tier­tem Woh­nungs­bau. Zynisch aus­ge­drückt hat zumin­dest Wla­di­mir Putin nun in einem Bereich zum Auf­wa­chen bei­getra­gen. Unmit­tel­bar nach­dem er am 24. Febru­ar 2022 die rus­si­sche Armee in die Ukrai­ne ein­mar­schie­ren ließ, ver­kün­de­te Kanz­ler Olaf Scholz in einer Rede, sei­ne Regie­rung wer­de ein Son­der­ver­mö­gen in Höhe von 100 Mil­li­ar­den Euro für die Bun­des­wehr ein­rich­ten, um deren angeb­li­che finan­zi­el­le und mate­ri­el­le Aus­zeh­rung zu been­den. Was Flecktarn-Fans dies­be­züg­lich ver­brei­ten, ist jedoch ein Mythos. Denn der Etat der Bun­des­wehr steigt seit Jah­ren unab­läs­sig. Lei­der hat bis­lang kaum jemand her­aus­ge­fun­den, war­um das Geld all zu oft nur in den Taschen von Bera­tungs­fir­men lan­de­te, aber der Grund­be­trieb der Armee offen­bar nicht ansatz­wei­se aus­fi­nan­ziert ist.

Für Pazi­fis­ten ver­bie­tet es sich natür­lich, zur Waf­fe zu grei­fen um die Miss­stän­de in Pfle­ge, Kli­ma, Ver­kehr, Bil­dung sowie in sozia­len Berei­chen ähn­lich rigi­de anzu­ge­hen. Und das ist gut so, denn der 100-Mil­li­ar­den-Euro hohe Schul­den­berg löst das struk­tu­rel­le Pro­blem der Bun­des­wehr nicht. »Wir haben jetzt ein Gesamt­pa­ket geschnürt, mit dem wir schnell unse­re Ver­pflich­tung in der Nato erfül­len kön­nen«, reagier­te Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock (Grü­ne). Dass schnell Ver­pflich­tun­gen in den ande­ren Res­sorts erfüllt wer­den, zeich­net sich der­zeit nicht ab. »Wo bleibt das Son­der­ver­mö­gen Kampf gegen Kin­der­ar­mut«, fragt der Vor­sit­zen­de der Links­frak­ti­on, Diet­mar Bartsch. Par­tei­kol­le­gin Susan­ne Fer­schel bezeich­net die Tat­sa­che, dass ein­zig Auf­rüs­tung Ver­fas­sungs­rang bekommt, zu Recht als »irre«.

Die Bun­des­wehr kann nun auf gro­ße Ein­kaufs­tour gehen, bei der nicht nur Hub­schrau­ber beschafft wer­den, deren Ein­kauf eigent­lich seit Jah­ren mit dem nor­ma­len Etat geplant sein soll­te, son­dern auch Kampf­jets US-ame­ri­ka­ni­scher Bau­art, die den Tor­na­do erset­zen. Selbst Ruck­sä­cke und Win­ter­aus­rüs­tung könn­ten nun plötz­lich in aus­rei­chen­der Anzahl in der Trup­pe auf­schla­gen, die nun auch zu Nacht­sicht­ge­rä­ten und Funk­ge­rä­ten kommt, ganz so, als wäre es zuvor nie dun­kel gewor­den und als habe die Trup­pe stets in Ruf­wei­te zuein­an­der agiert. Wer die Män­gel­lis­te der Bun­des­wehr betrach­tet, müss­te kon­se­quen­ter­wei­se fra­gen, was die fünf Verteidigungsminister*innen der Uni­ons­par­tei­en in vier Legis­la­tur­pe­ri­oden unter Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel (CDU) eigent­lich beruf­lich gemacht haben.

Selbst im Bereich Cyber-Abwehr, in dem mit viel Tam-Tam neue Struk­tu­ren geschaf­fen wur­den, muss die aktu­el­le Regie­rung der­zeit ein­räu­men, dass die Bun­des­wehr allen­falls Cyber-Selbst­ver­tei­di­gung der Trup­pe prak­ti­ziert, nicht aber die Lan­des­ver­tei­di­gung, die man eher dem Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um und dem Bun­des­amt für Sicher­heit in der Infor­ma­ti­ons­tech­nik über­lässt. Dass not­wen­di­ge Struk­tu­ren hier bis­lang nicht exis­tie­ren und exis­tie­ren­de Struk­tu­ren nicht finan­zi­ell trag­fä­hig sind, ist das größ­te Pro­blem des euphe­mis­tisch als »Son­der­ver­mö­gen« bezeich­ne­ten Schul­den­ber­ges. Und weil schon jetzt nie­mand wirk­lich weiß, wohin der Etat der Bun­des­wehr ver­schwin­det, wenn im Pla­nungs­amt Groß­pro­jek­te nicht vor­an kom­men, dürf­te es mit der 100-Mil­li­ar­den-Sprit­ze nicht getan sein. Vor not­wen­di­gen struk­tu­rel­len Ent­schei­dun­gen schreckt die Bun­des­re­gie­rung bis­lang zurück und för­dert so in ers­ter Linie die Rüs­tungs­in­dus­trie und die trans­at­lan­ti­schen Bezie­hun­gen. Nicht nur das Zwei-Pro­zent-Ziel befrie­digt den US-Part­ner, son­dern auch der Ein­kauf bei US-Rüstungsschmieden.