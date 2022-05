Das Berliner Landesamt für Einwanderung. Nur langsam schwindet der Ruf der alten "Ausländerbehörde". Foto: dpa/Anette Riedl

Seit über drei Jah­ren gibt es die alte Behör­de offi­zi­ell nicht mehr. Trotz­dem spre­chen Freun­de mit nicht-deut­schem Pass, die wei­ter­hin um ihren Auf­ent­halts­ti­tel ban­gen, noch immer von der »Aus­län­der­be­hör­de«. Kei­ner von ihnen geht dort gern hin, auch wenn der Auf­stieg zum Lan­des­amt mit neu­em Namen längst voll­zo­gen ist. Es sind nicht nur die Erin­ne­run­gen an unan­ge­neh­me Befra­gun­gen, ver­bun­den mit hohem psy­chi­schem Stress, es ist auch das manch­mal mona­te­lan­ge Rin­gen um einen Ter­min – was sich ja kei­nes­wegs geän­dert hat ange­sichts von Antrags­stau und Pan­de­mie­be­schrän­kun­gen. Auch wenn es der Ber­li­ner SPD-Vor­sit­zen­de Raed Saleh wie eine Geschich­te aus der Ver­gan­gen­heit prä­sen­tiert: Die­se Erfah­run­gen sind kei­nes­falls passé.

Auch der Namens­wech­sel allein kann das Gefühl des Abge­wer­tetseins und die Unsi­cher­heit, was hin­ter den Türen des Gebäu­des am Fried­rich-Krau­se-Ufer gesche­hen wird, bei vie­len nicht ver­ges­sen machen. Denn es ist ja noch immer so: Wenn man es denn geschafft hat, die War­te­zeit und die Unsi­cher­heit zu über­ste­hen, hei­ßen einen dort bei Wei­tem nicht immer nur freund­li­che Mitarbeiter*innen will­kom­men. Dabei sol­len die­je­ni­gen, die sich in Ber­lin und von sei­nen Behör­den Unter­stüt­zung erhof­fen, doch end­lich sicher füh­len kön­nen: nach der Bewäl­ti­gung von har­ten, oft­mals lebens­ge­fähr­li­chen Flucht­we­gen, die fast immer schwe­re Trau­ma­ti­sie­rung nach sich zie­hen. Nach dem jah­re­lan­gen Kampf um Doku­men­te und Papie­re, die man für den Gang durch das bun­des­deut­sche Antrags­we­sen benötigt.

Die letz­te E-Mail, mit der ein Freund um einen Ter­min zum Vor­ge­spräch zur Ein­bür­ge­rung bat, wur­de mit dem Hin­weis beant­wor­tet, dass man sich mel­de, sobald wie­der einer zu ver­ge­ben sei. Das ist jetzt sechs Mona­te her. Es kann nur bes­ser wer­den – und dau­ert hof­fent­lich nicht, bis das Gebäu­de, in dem Ein­bür­ge­rungs­vor­gän­ge zukünf­tig bear­bei­tet wer­den sol­len, gefun­den und in Betrieb genom­men ist.