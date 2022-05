Mit breitem Grinsen vor dem Landesamt für Einwanderung: Innensenatorin Iris Spranger (2.v.l.) hat ambitionierte Pläne für das Einbürgerungszentrum. Foto: nd/Nora Noll

Es ist ein offi­zi­el­ler Ter­min mit per­sön­li­cher Bedeu­tung. Am Mon­tag besu­chen Innen­se­na­to­rin Iris Spran­ger, der Ber­li­ner Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Raed Saleh, der Abge­ord­ne­te Seba­hat Atli und der Lan­des­spre­cher für Inte­gra­ti­on Orkan Özde­mir (alle SPD) das Lan­des­amt für Ein­wan­de­rung (Lea). Dem soll 2023 eine zen­tra­le Ein­bür­ge­rungs­stel­le ange­glie­dert wer­den – bis­her sind die Bezirks­äm­ter für die Gewäh­rung der Staats­bür­ger­schaft zustän­dig. Spran­ger spricht über Haus­halt, Zah­len und Stel­len, ihre Kol­le­gen legen indes Wert auf die Sym­bo­lik des Ortes: Die Behör­de soll Men­schen will­kom­men hei­ßen und für eine offe­ne Ein­wan­de­rungs­po­li­tik ste­hen. Saleh erin­nert sich an das mul­mi­ge Gefühl, wenn er als Kind sei­ne Eltern zum Amt am Fried­rich-Krau­se-Ufer in Moa­bit beglei­te­te. »Immer die Fra­ge, wird der Auf­ent­halt ver­län­gert? Und stun­den­lan­ges War­ten, im Regen oder Schnee«, erzählt er. »Wenn ich mich heu­te hier umschaue, spie­gelt die Behör­de das moder­ne Ber­lin wider.«

Rund 6000 Men­schen wer­den in Ber­lin jähr­lich ein­ge­bür­gert. Vie­le von ihnen haben jah­re­lang auf die Urkun­de gewar­tet, allein bis zum ers­ten Bera­tungs­ter­min ver­ge­hen zum Teil ein­ein­halb Jah­re. Und die Senats­ver­wal­tung geht von einem gro­ßen Antrags­stau aus. Zugleich ver­mu­tet Spran­gers Frak­ti­on eine rele­van­te Anzahl an nicht-deut­schen Berliner*innen, die die Bedin­gun­gen für eine Ein­bür­ge­rung erfül­len wür­den: seit min­des­tens acht Jah­ren in Deutsch­land, gesi­cher­ter Auf­ent­halts­ti­tel, wohn­haft in Ber­lin, kei­ne Vor­stra­fen und fähig, für den eige­nen Unter­halt zu sor­gen. Dem­nach hät­ten von den 800 000 Ausländer*innen in Ber­lin laut Orkan Özde­mir geschätzt über die Hälf­te die Mög­lich­keit, die deut­sche Staats­bür­ger­schaft zu bean­tra­gen. Ziel der Senats­in­nen­ver­wal­tung ist es nun, auf 20 000 Ein­bür­ge­run­gen im Jahr zu kom­men, die Antrags­be­ar­bei­tung also zu ver­drei­fa­chen. Alles ande­re wür­de nicht zu einer Stadt wie Ber­lin pas­sen, so Saleh.

Beschleu­nigt wer­den sol­len die Pro­zes­se einer­seits durch die Bün­de­lung der Auf­ent­halts- und Ein­bür­ge­rungs­in­for­ma­tio­nen an einem Ort. Auch eine aus­ge­bau­te Digi­ta­li­sie­rung wür­de eini­ges ver­ein­fa­chen, betont der Lei­ter des Lea, Engel­hard Mazan­ke. So könn­te bei­spiel­wei­se der gesetz­lich vor­ge­schrie­be­ne Erst­be­ra­tungs­ter­min online erfol­gen. In Mün­chen sei das bereits unter dem Namen »quick check« Usus. Ein Aus­bau der für Ein­bür­ge­rung zustän­di­gen Stel­len von bis­her 83 auf Bezirks­ebe­ne auf 200 inner­halb des Lea soll zudem die Kapa­zi­tä­ten erhö­hen. Die­se 200 Stel­len soll­ten auf kei­nen Fall ver­scho­ben, son­dern neu geschaf­fen wer­den, betont Spran­ger, »auch wenn das der Finanz­se­na­tor ger­ne anders hät­te.« Mazan­ke ergänzt, dass sein Amt sich natür­lich Bewer­bun­gen von den der­zei­ti­gen Bezirks­zu­stän­di­gen wün­sche: »Ich möch­te alle von denen im Lan­des­amt haben.«

Für Jian Omar ist das ein sprin­gen­der Punkt. Der Spre­cher der Grü­­nen-Frak­­ti­on für Flucht und Migra­ti­on unter­stützt das Pro­jekt Ein­bür­ge­rungs­zen­trum, aber befürch­tet, dass Erfah­run­gen und Exper­ti­se ver­lo­ren gin­gen, wenn das aktu­el­le Per­so­nal nicht mit­kom­me. Außer­dem müss­te Spran­ger bald ein Kon­zept vor­le­gen, wie die Über­gangs­pha­se aus­se­hen wird, »der Chef vom Lea will kei­ne Doku­men­te gesta­pelt vor sei­ner Behör­de sehen«, so Omar zu »nd«. Ihm ist es außer­dem wich­tig, dass die zen­tra­li­sier­te Stel­le mit ver­ein­heit­lich­ten Abläu­fen auch Aus­nah­men bei den Ein­bür­ge­rungs­be­din­gun­gen mache. Er denkt etwa an älte­re Migrant*innen, die auf dem Arbeits­markt dis­kri­mi­niert wer­den und des­halb bei bes­tem Wil­len kei­nen Job fän­den: »Unser Sys­tem bestraft sie dop­pelt, weil sie nicht ein­ge­bür­gert wer­den kön­nen, wenn sie nicht selbst ihren Unter­halt bestrei­ten.« Grün­re­gier­te Bezir­ke wie Fried­richs­hain wür­den da bereits den Ermes­sens­spiel­raum nut­zen. Für die Zukunft for­dert Omar eine Clea­ring­stel­le, die der­ar­ti­ge Aus­nah­me­fäl­le unterstützt.

Eine sol­che Clea­ring­stel­le kann Innen­se­na­to­rin Spran­ger am Mon­tag nicht bestä­ti­gen. Wie die mate­ri­el­le Umset­zung des Zen­trums aus­se­hen soll, ist ohne­hin bis­her unklar. Noch ist die Immo­bi­lie nicht gefun­den, die das Ein­bür­ge­rungs­zen­trum mit 200 Stel­len und not­wen­di­ger Tech­nik beher­ber­gen soll. Ein Wunschort wäre der Sie­mens­stadt-Cam­pus in Ber­lin-Span­dau, so SPD-Frak­ti­ons­chef Saleh, geprüft sei das aller­dings noch nicht. Kom­men­de Woche soll das Ber­li­ner Immo­bi­li­en­ma­nage­ment mit der Suche beauf­tragt wer­den. Ob wirk­lich Anfang 2023 neue Räu­me bezo­gen wer­den kön­nen, will Spran­ger nicht defi­ni­tiv bestätigen.

Auf ande­re Inte­gra­ti­ons­fra­gen gehen die Politiker*innen nur kurz ein. Die Innen­ver­wal­tung will Lösun­gen für soge­nann­te Alt­fäl­le fin­den, also Men­schen, die sich seit Jah­ren von Dul­dung zu Dul­dung han­geln und ohne siche­ren Auf­ent­halts­sta­tus auch kei­ne Per­spek­ti­ve haben. Ihre Situa­ti­on sei »unwür­dig«, sagt Saleh, aber geht nicht auf kon­kre­te Maß­nah­men ein. Spran­ger bestä­tigt außer­dem, dass sie mit einer Vor­griffs­re­ge­lung Per­so­nen von Abschie­bun­gen aus­neh­men wird, die über ein geplan­tes Bun­des­ge­setz ab kom­men­dem Jahr einen ein­jäh­ri­gen »Chan­cen­auf­ent­halt« erhal­ten könn­ten. Orkan Öze­d­mir ergänzt, dass die Rege­lung in den nächs­ten zwei bis drei Wochen erfol­gen sollte.