Nicht nur für den Esel ist Trinkwasser knapp im Lager in Guyah für Binnenvertriebene des Krieges in Tigray. Foto: AFP/Michelle Spatari

Im Schat­ten des Krie­ges in der Ukrai­ne gibt es einen immer noch andau­ern­den krie­ge­ri­schen Kon­flikt in der Regi­on Tigray in Äthio­pi­en. Der äthio­pi­sche Pre­mier­mi­nis­ter Ahmed Abiy hat­te am 4. Novem­ber 2020 sei­ne Mili­tär­ak­ti­on dort begon­nen, mit dem Ziel, Recht und Ord­nung wie­der­her­zu­stel­len. Kurz dar­auf erklär­te er die Tigray People‹s Libe­ra­ti­on Front (TPLF) für besiegt. Ein Trug­schluss. Wie ist die Situa­ti­on derzeit?

Sie ist schlecht. Der Krieg dau­ert an, vie­le Men­schen hun­gern, der Gesund­heits­sek­tor liegt danie­der, vie­le Kran­ken­sta­tio­nen wur­den zer­stört. Auch die Ban­ken arbei­ten nicht, vie­le Stra­ßen sind zer­stört, das Inter­net ist lahm­ge­legt. Laut den spär­li­chen Infor­ma­tio­nen, die wir aus der Regi­on bekom­men, gibt es einen gro­ßen Bedarf an Not­hil­fe, für Nah­rung, für Medi­zin und anderes.

Im Jahr 2021 waren nach Anga­ben der UN rund 350.000 Men­schen von einer Hun­gers­not bedroht. Vie­le Bau­ern wur­den an der Aus­saat gehin­dert, um den Hun­ger als Waf­fe zu nut­zen, Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen hat­ten nur begrenz­ten Zugang. Hat sich die Lage wei­ter ver­schlech­tert oder gibt es kei­ne gesi­cher­ten Infor­ma­tio­nen darüber?

Wir erhal­ten nur weni­ge Infor­ma­tio­nen aus der Regi­on, es ist schwie­rig. Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen erhal­ten der­zeit kei­nen voll­stän­di­gen und frei­en Zugang nach Tigray. Auch wir vom Äthio­pi­schen Men­schen­rechts­rat (EHRCO) hat­ten nach Zugang für Men­schen­rechts­un­ter­su­chun­gen gefragt, aber die Regie­rung in Addis Abe­ba hat es abge­lehnt. Des­halb kön­nen wir unse­re Arbeit dort nicht machen. Wir machen nor­ma­ler­wei­se For­schung aus ers­ter Hand, spre­chen direkt mit Opfern und Zeug*innen von Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen, suchen selbst nach sach­li­chen Bewei­sen und stüt­zen uns nicht wie ande­re Orga­ni­sa­tio­nen auf Quel­len, die zwei­ter Hand aus­ge­wer­tet wer­den. Da unser Büro in Tigray geschlos­sen ist, ist es uns im Moment nicht mög­lich, die Men­schen­rechts­si­tua­ti­on vor Ort zu überprüfen.

Liegt das aus­schließ­lich an der äthio­pi­schen Regie­rung oder auch an der tigray­ischen Befrei­ungs­front TPLF?

Seit der Krieg tobt, ist der Zugang schwie­rig. Bei­de Sei­ten müs­sen uns die Erlaub­nis für den Zugang geben, die Erlaub­nis einer Sei­te reicht nicht aus. Da unser Gesuch von der äthio­pi­schen Regie­rung abge­lehnt wur­de, mach­te es kei­nen Sinn mehr, bei der TPLF eins zu stel­len. Also kön­nen wir nicht hin. Unser Ziel bleibt es aber, sobald es mög­lich ist, dort hin­zu­ge­hen und Nach­for­schun­gen zu Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen zu machen.

Nach dem Sturz des Dik­ta­tors Men­gis­tu im Jahr 1991 regier­te die TPLF das Land bis 2018 mit eiser­ner Hand. Die Tigray­er machen nur sechs Pro­zent der Bevöl­ke­rung aus, was in dem Viel­völ­ker­staat mit rund 115 Mil­lio­nen Men­schen aus über 80 Eth­ni­en zu wach­sen­den Res­sen­ti­ments führ­te. Ist das rich­tig oder Pro­pa­gan­da der aktu­el­len Regierung?

Rich­tig ist, dass die TPLF in der Befrei­ungs­be­we­gung, die 1991 Men­gis­tu stürz­te, eine vor­herr­schen­de Rol­le spiel­te. Und das hat sich die nächs­ten 27 Jah­re fort­ge­setzt, die TPLF war an den Schalt­stel­len bis 2018.

Ver­wen­det der Frie­dens­no­bel­preis­trä­ger Abiy in dem aktu­el­len Kon­flikt Eth­no­pho­bie und Hass­re­den gegen die Tigray­er? Das war hier­zu­lan­de zu lesen.

Er sagt immer wie­der, dass er nichts gegen Tigrayer*innen hät­te, son­dern es aus­schließ­lich gegen die TPLF und deren Mit­glie­der gin­ge. Die­se Fra­ge müss­te ihm gestellt wer­den. Es ist ille­gal, mit Gewalt gegen die eige­nen Bürger*innen vor­zu­ge­hen, dazu gehö­ren auch die Tigrayer*innen. Die Regie­rung soll­te den Rech­ten aller Bürger*innen ohne Dis­kri­mi­nie­rung Gel­tung verschaffen.

Abiy woll­te 2018 ein neu­es Äthio­pi­en schaf­fen, ein Land, in dem die Par­ti­ku­lar­in­ter­es­sen der eth­ni­schen Grup­pen hin­ter einem Gesamt­in­ter­es­se zurück­ste­hen. Die TPLF woll­te da nicht mit­spie­len. Nach ihrer Ent­mach­tung berief sich die TPLF auf die Ver­fas­sung, die eine föde­ra­le Repu­blik vor­sieht, in der die größ­ten eth­ni­schen Grup­pen und ihre Regio­nen weit­ge­hen­de Auto­no­mie genie­ßen – eine Ver­fas­sung, die sie selbst oft miss­ach­te­te. Ist die TPLF ein Teil des Problems?

Die der­zei­ti­ge Situa­ti­on hat sicher vie­le Ursa­chen, und die TPLF ist wohl ein Teil des Pro­blems. Aber was auch immer die Ursa­chen sind, die Ver­ant­wor­tung für die Lösung des Pro­blems und der Kon­flik­te trägt in ers­ter Linie die Regie­rung. Die Regie­rung muss dafür Sor­ge tra­gen, dass Frie­den herrscht und dass die Men­schen­rech­te geför­dert und respek­tiert wer­den. Das ist ihre Haupt­auf­ga­be und da soll­te sie kei­ne Aus­flüch­te suchen. Das glei­che gilt für ande­re Akteur*innen.

Krieg gegen die TPLF ist kein Weg zur Lösung des Konflikts?

Nein. Für mich als Men­schen­rechts­ver­tei­di­ger ist Krieg nie­mals eine Opti­on. Ich appel­lie­re an alle Par­tei­en, den Krieg zu stop­pen und einen Dia­log am Ver­hand­lungs­tisch zu füh­ren. Der Krieg tötet Zivilist*innen, dar­un­ter vie­le Frau­en und Kin­der. Wir haben in Äthio­pi­en immer wie­der lan­ge Krie­ge erlebt. Das muss ein Ende haben. Das bringt nur Zer­stö­rung und Leid, aber kei­ne Lösung. Wir haben Krieg satt. Frie­den ist ein Men­schen­recht. Und alle äthio­pi­schen Eth­ni­en soll­ten ihn genie­ßen dür­fen. Frie­den ist für uns alle nützlich.

Bis­lang wird der Viel­völ­ker­staat durch eine pro­gres­si­ve Ver­fas­sung zusam­men­ge­hal­ten, die auf einem eth­ni­schen Föde­ra­lis­mus basiert, der sei­ner­seits das Recht auf Abspal­tung von Regio­nen beinhal­tet. Die­ses Kon­zept wur­de einst weit­ge­hend von der TPLF durch­ge­setzt und nicht breit dis­ku­tiert. Und die­ses Kon­zept hat die eth­ni­schen Kon­flik­te sogar noch ver­schärft. Wird Äthio­pi­ens Zukunft föde­ral sein?

Wie Äthio­pi­ens Zukunft aus­se­hen wird, sol­len die Äthiopier*innen frei ent­schei­den kön­nen. Und das auf fried­li­che Wei­se. Das kann alles zur Abstim­mung gestellt wer­den. Frie­den soll­te der ein­zi­ge Weg sein, den wir gehen. Die äthio­pi­sche Ver­fas­sung ent­hält grund­sätz­li­che Men­schen­rech­te, das Pro­blem ist, dass sie nicht voll­stän­dig umge­setzt wer­den. Fast ein Drit­tel der Ver­fas­sung ist den Men­schen­rech­ten gewid­met. Am nor­ma­ti­ven Rah­men fehlt es nicht, es fehlt an der Pra­xis. Die Regie­rung ist nicht in der Lage, die ver­fas­sungs­mä­ßi­gen Rech­te umzu­set­zen und hat in den ver­gan­ge­nen Tagen meh­re­re Journalist*innen und Aktivist*innen verhaftet.

Auch die deut­sche Regie­rung und die inter­na­tio­na­le Gemein­schaft soll­ten nicht aus­schließ­lich auf die Ukrai­ne und nach Ost­eu­ro­pa schau­en, wenn es um Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen geht, son­dern auch den Glo­ba­len Süden im Blick behal­ten, Äthio­pi­en zum Bei­spiel. Men­schen­rech­te sind uni­ver­sell. Es spricht nichts gegen die Auf­merk­sam­keit für die Ukrai­ne, ich bin voll dafür, aber sie soll­te sich nicht dar­auf beschränken.