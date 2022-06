Der Iran wird von einer Protestwelle erfasst, wie hier in der Stadt Abadan. Die Informationen lassen sich aber kaum unabhängig verifizieren. Foto: Iran International

Eine Wel­le von Pro­tes­ten wüten­der Men­schen zieht seit eini­gen Wochen durch die Isla­mi­sche Repu­blik Iran. In die­sen Tagen ist beson­ders die süd­west­li­che Pro­vinz Khu­se­stan an der Gren­ze zum Irak betrof­fen, wo vor einer Woche in der Stadt Aba­dan ein zehn­stö­cki­ges Gebäu­de ein­ge­stürzt war und zahl­rei­che Men­schen unter sich begrub; min­des­tens 31 Men­schen sol­len nach offi­zi­el­len Anga­ben dabei getö­tet wor­den sein. Die Men­schen bezich­ti­gen die Regie­rung der Unfä­hig­keit und rich­te­ten am Mon­tag ihre Wut gegen einen Geist­li­chen, der vom Obers­ten Füh­rer, Aya­tol­lah Ali Kha­men­ei, ent­sandt wor­den war. Video­auf­nah­men zufol­ge griff die Poli­zei die Demons­tran­ten mit Knüp­peln an.

Die Pro­tes­te in Aba­dan sind nur die Spit­ze einer regie­rungs­kri­ti­schen sozia­len Bewe­gung, die in den ver­gan­ge­nen Wochen an Zulauf gewon­nen hat und ihre Kri­tik vor allem gegen die Kor­rup­ti­on und die Wirt­schafts­kri­se rich­tet. Ins Kreuz­feu­er gerät dabei auch immer häu­fi­ger die Isla­mi­sche Repu­blik selbst – und die reagiert reflex­ar­tig mit Gewalt: Trä­nen­gas, Knüp­pel oder Schüs­se. Laut schwer veri­fi­zier­ba­ren inof­fi­zi­el­len Quel­len wur­den bei den lan­des­wei­ten Pro­tes­ten bis­her min­des­tens fünf Men­schen durch Sicher­heits­kräf­te getö­tet. In der Zwi­schen­zeit hat die ira­ni­sche Regie­rung das Inter­net teil­wei­se abge­schal­tet, so auch in der Pro­vinz Khuzestan.

Aus­lö­ser der Pro­test­wel­le sind die erneu­ten Preis­stei­ge­run­gen, nach­dem die Infla­ti­ons­ra­te schon zuvor 40 Pro­zent betra­gen hat­te. Irans Prä­si­dent Ebra­him Rai­si hat­te kürz­lich eine Rei­he von Gegen­maß­nah­men ange­kün­digt – nur fiel ihm nichts Bes­se­res ein als die Auf­he­bung staat­li­cher Sub­ven­tio­nen für Wei­zen und Mehl sowie eine Preis­er­hö­hung bei Grund­nah­rungs­mit­teln wie Spei­se­öl. Die Maß­nah­men tra­ten am 13. Mai in Kraft. Schon nach der Ankün­di­gung ver­vier­fach­te sich der Preis für Spei­se­öl, Eier und Hühn­chen­fleisch wur­den dop­pelt so teu­er. Rai­si bezeich­ne­te die­se Ent­schei­dung als not­wen­di­ge »wirt­schaft­li­che Ope­ra­ti­on«. Dabei lebt fast die Hälf­te der 85 Mil­lio­nen Iraner*innen unter der Armuts­gren­ze und muss nun einen Preis­an­stieg von bis zu 300 Pro­zent bei einer Rei­he von Grund­nah­rungs­mit­teln auf Mehl­ba­sis verkraften.

Die Regie­rung ahn­te wohl, was da auf sie zukom­men könn­te, und so ver­sprach Innen­mi­nis­ter Ahmad Vahi­di zehn Euro monat­lich als Staats­hil­fe für den Aus­gleich. Taxi-Unter­neh­men und öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln wur­de eine Fahr­preis­er­hö­hung ver­bo­ten. Doch die­se Maß­nah­men konn­ten die Wut der Men­schen nicht mehr bän­di­gen. In den ver­gan­ge­nen mehr als zwei Wochen nah­men Tau­sen­de an Pro­tes­ten vor allem in den west­li­chen Lan­des­tei­len teil. Auch aus einer Rei­he von Städ­ten in der Zen­tral­pro­vinz Isfa­han und der öst­li­chen Pro­vinz Kho­ra­san Raza­vi wur­den Kund­ge­bun­gen gemeldet.

Der Schwer­punkt der Zusam­men­stö­ße und Pro­tes­te lag jedoch in den Städ­ten Izeh, Dez­ful und Andime­shk in der Pro­vinz Khu­se­stan, wo mehr als 20 Men­schen fest­ge­nom­men wor­den sein sol­len. Der Nach­rich­ten­web­sei­te Midd­le East Eye zufol­ge skan­dier­ten die Demons­tran­ten Slo­gans gegen eine in ihren Augen »unfä­hi­ge« Regie­rung: »Rai­si soll­te sich schä­men und das Land in Ruhe las­sen«, »Die Kle­ri­ker müs­sen ver­schwin­den«, »Kein Fort­schritt, kei­ne Erho­lung, unse­re Jugend wur­de ver­geu­det« und »Nie­der mit den stei­gen­den Preisen«.

Die Regie­rung selbst sieht sich nicht als Haupt­ver­ant­wort­li­che, son­dern macht für die Preis­er­hö­hun­gen die welt­wei­te Wei­zen­kri­se nach dem Ein­marsch Russ­lands in die Ukrai­ne ver­ant­wort­lich. Außer­dem habe man mit der Sub­ven­ti­ons­strei­chung ille­ga­le Geschäf­te unter­bin­den wol­len: Nach offi­zi­el­len Anga­ben hät­ten Zwi­schen­händ­ler sub­ven­tio­nier­tes Mehl auf­ge­kauft und den Über­schuss ins Aus­land geschmug­gelt. Der Iran pro­du­ziert etwa die Hälf­te sei­nes Wei­zens selbst, die ande­re Hälf­te muss er jedoch impor­tie­ren. Der Schmug­gel von hoch­sub­ven­tio­nier­tem ira­ni­schem Brot in die Nach­bar­län­der Irak und Afgha­ni­stan hat auch zuge­nom­men, da sich der Hun­ger in der Regi­on ausbreitet.

Ana­lys­ten zufol­ge sind die Pro­tes­te ein unver­meid­li­ches Ergeb­nis einer Kri­se, die vor allem die Armen tref­fe. »Die Men­schen, die in Tehe­ran und den Groß­städ­ten leben, sind noch in der Lage, die neu­en wirt­schaft­li­chen Här­ten zu ertra­gen, aber in den Dör­fern und Klein­städ­ten gibt es kei­ne Mög­lich­keit, mehr Geld zu ver­die­nen, um die neu­en Schwie­rig­kei­ten zu über­win­den«, erklär­te ein ira­ni­scher Sozio­lo­ge, der anonym blei­ben woll­te, gegen­über Midd­le East Eye. Men­schen ohne aus­rei­chen­des Ein­kom­men oder Ver­mö­gen hät­ten also kei­ne ande­re Wahl, als auf die Stra­ße zu gehen. »Die­se Pro­tes­te wer­den eher von wirt­schaft­li­cher Not als von poli­ti­scher Oppo­si­ti­on ange­trie­ben. Die Demons­tran­ten sind hung­rig.« Ein ira­ni­scher Wirt­schafts­pro­fes­sor kri­ti­sier­te den Zeit­punkt der Sub­ven­ti­ons­kür­zun­gen: »Vie­le Län­der, die Sub­ven­tio­nen kür­zen, haben ins­ge­samt bes­se­re Bedin­gun­gen, unter ande­rem, weil sie im Gegen­satz zum Iran kei­ne poli­ti­schen Span­nun­gen haben und nicht mit Sank­tio­nen belegt sind«, sag­te er gegen­über Midd­le East Eye.

Für Mina Tehe­ra­ni, Mut­ter von drei Kin­dern, ist die Lage glas­klar: »Ich bin sicher, dass sich die Regie­rung nicht um die Durch­schnitts­bür­ger küm­mert«, sag­te sie der Nach­rich­ten­agen­tur AP, als sie einen Super­markt in Tehe­ran durch­stö­bert. Sie starrt scho­ckiert auf das Preis­schild für Nudeln – 165 000 Rial für ein Pfund, vor einem Monat waren es 75 000 Rial. Ira­ner, die auf Fleisch oder Milch­pro­duk­te ver­zich­tet haben, um Geld zu spa­ren, haben nichts mehr, was sie ein­spa­ren könn­ten, beklagt sich der Tehe­ra­ner Hassan Shah­baz­z­adeh. »Jetzt wer­den sogar Mak­ka­ro­ni vom Ess­tisch genommen.«