Für 9 Euro pro Monat bun­des­weit den Nah­ver­kehr nut­zen zu kön­nen, ist ein Knal­ler­an­ge­bot. Kein Wun­der, dass allein die Ber­li­ner Ver­kehrs­be­trie­be (BVG) bis ein­schließ­lich Mon­tag rund 520 000 der Wun­der­ti­ckets ver­kauft haben. Zehn­tau­sen­de wei­te­re 9-Euro-Tickets dürf­te die S-Bahn Ber­lin ver­kauft haben, dazu kom­men im Ver­kehrs­ver­bund Ber­lin-Bran­den­burg (VBB) noch zahl­rei­che Ver­kehrs­be­trie­be und Regionalbahnbetreiber.

Zum Ver­gleich: S-Bahn und BVG haben über eine Mil­li­on Abon­nie­ren­de. Die Ver­kaufs­zah­len bedeu­ten natür­lich nicht, dass plötz­lich die Hälf­te mehr an Stamm­kun­den täg­lich Bah­nen und Bus­se stür­men wer­den. Denn das Ticket lohnt sich schon, wenn man drei Ein­zel­fahr­ten in Ber­lin im Monat plant.

»Es ist ein gro­ßes Expe­ri­ment«, sagt Jens Wie­se­ke vom Ber­li­ner Fahr­gast­ver­band IGEB zu »nd« über das 9-Euro-Ticket. Nie­mand weiß so genau, wie groß der Ansturm aus­fal­len wird. »Und wenn nicht jede und jeder von den Vor­zü­gen des Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs über­zeugt wer­den wird, so wird die­ses Expe­ri­ment scho­nungs­los die Eng­päs­se des Sys­tems zei­gen«, erklärt Wieseke.

Die ange­kün­dig­ten Ange­bots­aus­wei­tun­gen sind auch bezo­gen auf die Gesamt­leis­tung eher kos­me­ti­scher Natur. DB Regio kün­digt an, die am Wochen­en­de ver­keh­ren­den, nor­ma­ler­wei­se in Prenz­lau oder Neu­stre­litz enden­den Aus­flugs­zü­ge RE3 und RE5 bis zur Ost­see­küs­te zu ver­län­gern. Wei­te­re zusätz­li­che Züge sol­len an Wochen­en­den auch zwi­schen Neu­stre­litz und Ros­tock sowie Anger­mün­de und Stral­sund fah­ren. Ange­sichts der schon ohne das Akti­on­sti­cket oft chao­ti­schen Zustän­de auf den Ver­bin­dun­gen Berlin–Ostsee, gera­de was die Fahr­rad­mit­nah­me betrifft, wäre so ein Schritt bereits vor­her ange­sagt gewesen.

Auch bei der S-Bahn wird das Ange­bot in homöo­pa­thi­schen Dosen ver­bes­sert. S1 und S7 fah­ren zwi­schen Zehlen­dorf und Wann­see bezie­hungs­wei­se West­kreuz und Pots­dam nun bis kurz nach 22 Uhr alle zehn Minu­ten. Bis­her begann der 20-Minu­ten-Takt bereits gegen 21.30 Uhr auf den Abschnit­ten. Die Berufs­ver­kehrs­ver­stär­ker mon­tags bis frei­tags auf S1, S3 und S5 fah­ren nun eine Stun­de län­ger bis etwa 20 Uhr. In den Som­mer­fe­ri­en ab 6. Juli ent­fal­len sie aber weiterhin.

Die 9-Euro-Tickets sind jeweils für die Kalen­der­mo­na­te Juni, Juli und August erhält­lich, es gibt sie nicht als glei­ten­de Monats­kar­ten. Die Mit­nah­me von Fahr­rä­dern und Kin­dern ist aus­ge­schlos­sen. Im Gegen­satz zu her­kömm­li­chen VBB-Abos, Monats-, Tages- und Ein­zel­fahr­kar­ten sind sie auch nicht auf den nor­ma­ler­wei­se frei­ge­ge­be­nen Fern­zü­gen zwi­schen Pots­dam und Cott­bus über Ber­lin (ein Zug­paar), Ber­lin und Els­ter­wer­da (zehn Zug­paa­re) sowie Ber­lin und Prenz­lau (zwölf Zug­paa­re) gül­tig, auch wenn sie in den Fahr­plan­aus­künf­ten teil­wei­se auch als Regio­nal­zü­ge ange­ge­ben sind. Es fin­det sich stets der Hin­weis, dass das 9-Euro-Ticket nicht gilt. »Fern­ver­kehrs­ver­bin­dun­gen, wel­che für den Nah­ver­kehr frei­ge­ge­ben sind, sind per se kein Nah­ver­kehr«, begrün­det das der VBB.

Wer bei­spiels­wei­se von Prenz­lau nach Ber­lin als Pend­ler die­se Züge nut­zen will, darf also nicht ein­fach zum 9-Euro-Ticket grei­fen, son­dern muss zunächst die regu­lä­re Monats­kar­te kau­fen, kriegt aber nach Aus­kunft des VBB vom aus­ge­ben­den Unter­neh­men, bei­spiels­wei­se der Deut­schen Bahn, die Preis­dif­fe­renz erstattet.

Auch Semes­ter­ti­ckets gel­ten als 9-Euro-Tickets, die Ber­li­ner Stu­die­ren­den kön­nen sich auf eine Erstat­tung von 69,90 Euro freu­en, wie die Ant­wort auf eine Anfra­ge der Lin­ke-Abge­ord­ne­ten­haus­mit­glie­der Kris­ti­an Ron­ne­burg und Tobi­as Schul­ze ergab. Wie und wann ist aller­dings noch offen.