Linksfraktionschef Sebastian Walter (l.) setzt sich für eine Garantie für die Raffinerie in Schwedt ein. Foto: dpa/Linksfraktion

Man müs­se »so schnell wie mög­lich« von rus­si­schem Gas unab­hän­gig wer­den, for­der­te am Diens­tag im Bran­den­bur­ger Land­tag CDU-Frak­ti­ons­chef Jan Red­mann. Er begrüß­te ein beschränk­tes Öl-Embar­go der EU aus­drück­lich. Die­se Sank­tio­nen scha­den Russ­land mehr als Deutsch­land, glaubt Red­mann fest. Die mit der PCK-Raf­fi­ne­rie in Schwedt zusam­men­hän­gen­den Fra­gen sei­en nun­mehr beant­wor­tet. Die Raf­fi­ne­rie zu ret­ten, erfor­de­re eine Kraft­an­stren­gung, doch hal­te er die Pro­ble­me für »lös­bar« unter­strich der CDU-Poli­ti­ker. Die Raf­fi­ne­rie kön­ne auch jen­seits der alten sowje­ti­schen Erd­öl­lei­tung Drusch­ba (Freund­schaft) belie­fert wer­den und das »ohne beson­de­re tech­ni­sche Umbau­ten«. Die Dar­stel­lung, der Betrieb kön­ne nur sibi­ri­sches Öl ver­ar­bei­ten, wies Red­mann zurück. Mit Zuschlag­stof­fen kön­ne auch ande­res Öl genom­men wer­den. Zu dem Ein­wand, dass auf­grund von Lie­fer­ver­trä­gen Russ­land die Bezah­lung des bestell­ten Öls ver­lan­gen könn­te, sag­te Red­mann, dies sei »sicher­lich zu prü­fen«. Sei­ner Mei­nung nach gehö­ren zur Geschäfts­grund­la­ge aber auch Din­ge, die nicht im Ver­trag ste­hen, so die Fra­ge, ob ein Geschäfts­part­ner noch am fried­li­chen Zusam­men­le­ben der Völ­ker inter­es­siert sei.

Zum gegen­wär­ti­gen Zeit­punkt sei kei­nes­wegs sicher, dass die Sank­tio­nen Russ­land mehr scha­den als Deutsch­land, sag­te dage­gen SPD-Frak­ti­ons­chef Dani­el Kel­ler. Er zeig­te sich ent­täuscht von Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck (Grü­ne), der nicht der gemein­sa­men Bund-Län­der-Arbeits­grup­pe Schwedt ange­hört. Das wäre ange­sichts der Wich­tig­keit »die­ses gro­ßen The­mas« ange­zeigt gewe­sen. Für Kel­ler steht die Ver­sor­gung von 13 Mil­lio­nen Men­schen in Ost­deutsch­land mit Ben­zin und Die­sel im Vor­der­grund. Da gehe es nicht dar­um, dass man etwas län­ger an der Tank­stel­le war­tet, dass es »ein wenig buckelt«, son­dern um die »Siche­rung der kri­ti­schen Infra­struk­tur«, also dass Kran­ken­wa­gen und Poli­zei für ihre Fahr­zeu­ge Treib­stoff haben. Ziel müs­se blei­ben, dass Schwedt wei­ter zu 100 Pro­zent aus­ge­las­tet bleibt, auch wenn es zu einem Embar­go rus­si­schen Öls kom­me. Mit einer Aus­las­tung von 50 oder 60 Pro­zent »kann die Raf­fi­ne­rie nicht arbei­ten«, sag­te Kel­ler. Es sei sicher­zu­stel­len, dass »nicht Ost­deutsch­land allein die Zeche für bun­des­deut­sche Ent­schei­dun­gen zahlt«.

»Wir haben jetzt Klar­heit, ab Jah­res­en­de wird für Schwedt kein Öl mehr über die Pipe­line kom­men«, sag­te Grü­nen-Frak­ti­ons­chef Ben­ja­min Rasch­ke und nann­te dies einen »guten ers­ten Schritt«.

Doch für Schwedts Bür­ger­meis­te­rin Anne­kath­rin Hop­pe (SPD) ist nichts klar. »Die Öl-Lie­fe­rung aus Russ­land via Pipe­line bleibt mög­lich. Trotz­dem will Deutsch­land von die­ser Aus­nah­me nicht Gebrauch machen? Für mich ist das immer noch ein Wider­spruch. Auf­klä­rung ist drin­gend nötig«, ver­lang­te sie.

»Vie­les ist vage und bleibt unklar«, mein­te auch Links­frak­ti­ons­chef Sebas­ti­an Wal­ter. Er begrüß­te die Mög­lich­keit einer Aus­nah­me­ge­neh­mi­gun­gen und for­der­te, Schwedt eine sol­che zu geben.