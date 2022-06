Wer wenig Geld hat, kauft auch wenig oder holt sich Lebensmittel bei der Tafel. Bedürftigen würden daher Direktauszahlungen mehr helfen als Mehrwertsteuersenkungen. Foto: Foto: dpa/Boris Roessler

Wegen der dra­ma­tisch gestie­ge­nen Ener­gie­prei­se und der ins­ge­samt hohen Infla­ti­on wird inzwi­schen bis weit in die CDU aner­kannt, dass es für Men­schen mit schma­le­rem Geld­beu­tel drin­gend Unter­stüt­zungs­maß­nah­men bzw. Ent­las­tun­gen bedarf.

Von unter­schied­lichs­ter Sei­te wird dabei bis­wei­len auch eine Sen­kung der Mehr­wert­steu­er auf Güter des täg­li­chen Bedarfs ins Gespräch gebracht. Sol­che For­de­run­gen nach Mehr­wert­steu­er­sen­kun­gen schei­nen popu­lär zu sein, von daher steht auch die Lin­ke vor der Fra­ge, ob sie die­se For­de­rung auf­grei­fen soll oder ob sie eine bes­se­re Alter­na­ti­ve anbie­ten kann, die eben­falls popu­lär ver­tret­bar ist.

Wir den­ken: Statt viel Geld für eine Sen­kung der Mehr­wert­steu­er für Alle aus­zu­ge­ben, soll­te der Staat mit dem­sel­ben Geld lie­ber gezielt Men­schen mit nied­ri­gem und mitt­le­ren Ein­kom­men bzw. »die weni­ger gut situ­ier­te Hälf­te der Gesell­schaft« mit­tels Direkt­zah­lun­gen unter­stüt­zen. Berech­nun­gen zei­gen, dass durch sol­che Direkt­zah­lun­gen weit mehr als dop­pelt so viel Unter­stüt­zung bei die­sen Men­schen ankommt. Wie groß der Hand­lungs­be­darf ist, hat Ulrich Schnei­der kürz­lich sehr tref­fend auf den Punkt gebracht, als er schrieb, »dass wir der­zeit nicht nur die höchs­te Infla­ti­ons­ra­te seit Jahr­zehn­ten haben, son­dern mit 16,1 Pro­zent auch die höchs­te Armuts­quo­te und mit 15 Pro­zent auch eine der höchs­ten Sparquoten«.

Vor­schlä­ge zur Sen­kung der Mehr­wert­steu­er begeg­nen uns regel­mä­ßig, ins­be­son­de­re in Kri­sen­zei­ten. Anders als bei der letz­ten grö­ße­ren Dis­kus­si­on im Jahr 2020 soll eine Mehr­wert­steu­er­sen­kung aber dies­mal nicht durch sin­ken­de Prei­se einen Kon­junk­tur­im­puls set­zen, son­dern den star­ken Preis­an­stieg bei All­tags­gü­tern wie Lebens­mit­teln oder Kraft­stof­fen bremsen.

Die Mehr­wert­steu­er ist eine regres­siv wir­ken­de Steu­er, das heißt, sie trifft Men­schen mit nied­ri­gen Ein­kom­men antei­lig här­ter als Bes­ser­ver­die­ner, weil ers­te­re einen pro­zen­tu­al sehr viel höhe­ren Anteil ihres Ein­kom­mens für All­tags­kon­sum und somit für die Mehr­wert­steu­er aus­ge­ben (müs­sen). Von daher lehnt die Lin­ke gene­rel­le Erhö­hun­gen der Mehr­wert­steu­er aus ver­tei­lungs­po­li­ti­schen Grün­den grund­sätz­lich ab. In abso­lu­ten Zah­len betrach­tet ist die Belas­tungs­wir­kung aller­dings umge­kehrt, denn je höher die Kon­sum­aus­ga­ben eines Haus­hal­tes sind, des­to höher ist der abso­lut ent­rich­te­te Betrag für die Mehr­wert­steu­er. Das gilt umso mehr, weil der Anteil von Kon­sum­aus­ga­ben für Pro­duk­te mit dem nicht-ermä­ßig­ten Mehr­wert­steu­er­satz von 19 Pro­zent bei ein­kom­mens­stär­ke­ren Haus­hal­ten stark zunimmt.

Wie wirkt die Mehrwertsteuer auf die Preise?

Auch wenn die Lin­ke Mehr­wert­steu­er­erhö­hun­gen ablehnt, ergibt sich dar­aus nicht im Umkehr­schluss, dass eine Mehr­wert­steu­er­sen­kung ein geeig­ne­tes Mit­tel zur Umver­tei­lung von oben nach unten ist. Die Preis­bil­dung reagiert auf Ände­run­gen der Mehr­wert­steu­er näm­lich min­des­tens teil­wei­se asym­me­trisch: Erhö­hun­gen wer­den in der Regel in vol­lem Umfan­ge an die Endverbraucher*innen wei­ter­ge­ge­ben, wäh­rend Sen­kun­gen nur bei man­chen Waren und/oder nicht in vol­lem Umfan­ge wei­ter­ge­ge­ben wer­den. Der Umfang die­ser Teil­wei­ter­ga­be vari­iert erheb­lich. Bei ein­zel­nen dau­er­haf­ten Sen­kun­gen (z.B. auf Hotel­über­nach­tun­gen 2010 oder Frau­en­hy­gie­ne­ar­ti­kel 2020) ist die Ent­las­tung der Verbraucher*innen sehr gering bzw. kaum mess­bar aus­ge­fal­len. Anders aus­ge­drückt: Was vor­her als Mehr­wert­steu­er an den Staat geflos­sen ist, ist nach der Absen­kung ein­fach nur direkt als Extra­ge­winn in die Taschen der Her­stel­ler und Hote­liers geflossen.

Anders sieht es für die coro­nabe­ding­te tem­po­rä­re Mehr­wert­steu­er­sen­kung in der zwei­ten Jah­res­hälf­te 2020 aus. Damals wur­den für sechs Mona­te der ermä­ßig­te Satz von 7 auf 5 Pro­zent und der regu­lä­re Satz von 19 auf 16 Pro­zent redu­ziert. Das DIW schätzt, dass die­se Mehr­wert­steu­er­sen­kung in die­sem Zeit­raum im Durch­schnitt zu ca. 50 Pro­zent an die Verbraucher*innen wei­ter gege­ben wor­den sei, das Ifo-Insti­tut schätzt die Wei­ter­ga­be für Super­markt­sor­ti­men­te auf »fast voll­stän­dig«. Die Bun­des­bank bezif­fer­te das Maß der Wei­ter­ga­be der Mehr­wert­steu­er­sen­kung auf durch­schnitt­lich ca. 60 Pro­zent: bei Nah­rungs­mit­teln und Indus­trie­pro­duk­ten fast voll­stän­dig und bei Dienst­leis­tun­gen nur zu einem Drit­tel. Für Die­sel und Ben­zin kam Moni­ka Schnit­zer, Mit­glied des Sach­ver­stän­di­gen­ra­tes, auf Wei­ter­ga­be­quo­ten von 83 bzw. 61 Pro­zent. Die­se Unter­su­chun­gen zur tem­po­rä­ren Mehr­wert­steu­er­sen­kung 2020 bezie­hen sich aber nur auf die Wei­ter­ga­be der Sen­kung, nicht auf die Wei­ter­ga­be der sich dar­an anschlie­ßen­den Wie­der­an­he­bung zum 1.1.2021.

Eine brei­te­re Stu­die, die eine Viel­zahl von Mehr­wert­steu­er­sen­kun­gen und -anhe­bun­gen in der OECD zwi­schen 1996 und 2015 unter­sucht hat, kommt zu dem Ergeb­nis, dass Anhe­bun­gen der Mehr­wert­steu­er in dop­pelt so star­kem Maße bzw. in dop­pelt so vie­len Fäl­len durch Preis­stei­ge­run­gen wei­ter­ge­ge­ben wur­den wie Sen­kun­gen. Ins­be­son­de­re bei nur tem­po­rä­ren Sen­kun­gen kom­men die For­scher zu dem Ergeb­nis, dass sich danach für Jah­re ein höhe­res Preis­ni­veau herausbildet.

Wer wird wie stark entlastet?

Haus­hal­te mit hohen Ein­kom­men geben deut­lich mehr für Lebens­mit­tel aus als arme Haus­hal­te. Da aber – anders als bei Fern­rei­sen, Pkw, Eigen­hei­men oder Yach­ten – alle Men­schen essen müs­sen, ist die Sprei­zung mit ca. 57 Pro­zent bei Nah­rungs­mit­teln im Ver­gleich zu ande­ren Waren­grup­pen sogar sehr gering (vgl. Tabel­le 1). Für Beklei­dung und Schu­he geben rei­che Allein­le­ben­de z.B. fünf­mal so viel aus wie arme Alleinlebende.

In abso­lu­ten Zah­len gab das unters­te Zehn­tel (mit dem nied­rigs­ten Net­to­ein­kom­men) der Allein­le­ben­den im Jahr 2018 ins­ge­samt 91,14 Euro für die Mehr­wert­steu­er auf Lebens­mit­tel aus, wäh­rend das obers­te Zehn­tel der Allein­le­ben­den (mit dem höchs­ten Net­to­ein­kom­men) 142,77 Euro zahl­te. Im Umkehr­schluss bekä­me daher eine rei­che Allein­le­ben­de bei Sen­kung des ermä­ßig­ten Mehr­wert­steu­er­sat­zes für Lebens­mit­tel von 7 auf 0 Pro­zent 51,63 Euro mehr im Jahr vom Staat »geschenkt« als eine arme Allein­le­ben­de (vgl. Tabel­le 2).

Der­zeit schätzt das DIW die jähr­li­chen Steu­er­ein­nah­men aus der ermä­ßig­ten Mehr­wert­steu­er auf ca. 16,2 Mil­li­ar­den Euro, die bei einer Sen­kung des ermä­ßig­ten Mehr­wert­steu­er­sat­zes auf 0 Pro­zent weg­fie­len. Etwa zwei Drit­tel davon (ca. 10 bis 10,5 Mrd. Euro) ent­fal­len auf die MwSt. auf Lebens­mit­tel. Wür­de man eine MwSt.-Senkung nur auf Obst, Gemü­se und Getrei­de­pro­duk­te beschrän­ken, kämen Steu­er­aus­fäl­le von ca. 5 Mrd. Euro zusammen.

Was also tun?

Da eine Mehr­wert­steu­er­sen­kung bes­ser­ver­die­nen­den Haus­hal­ten mehr Steu­ern erlässt als den eigent­lich bedürf­ti­gen ärme­ren Haus­hal­ten, aber genau die­se wohl­ha­ben­den Haus­hal­te gar nicht vom Staat vor der Teue­rungs­wel­le »beschützt« wer­den müs­sen, erscheint eine pau­scha­le Mehr­wert­steu­er­sen­kung als wenig geeig­ne­tes Instrument.

Wir plä­die­ren statt­des­sen für ziel­ge­rich­te­te Direkt­zah­lun­gen, um dort zu hel­fen, wo die Hil­fe wirk­lich benö­tigt wird. Durch eine Nicht-För­de­rung von Nicht-Bedürf­ti­gen steht außer­dem deut­lich mehr Geld für die zur Ver­fü­gung, die die Hil­fe drin­gend brau­chen. Oder mit Ulrich Schnei­der: »Die adäqua­te Ant­wort auf die aktu­el­le Infla­ti­on wäre eine offen­si­ve Sozi­al­po­li­tik, die nicht auf das Prin­zip Gieß­kan­ne, Wäh­ler­be­frie­dung und Ein­mal­zah­lun­gen setzt, son­dern auf eine nach­hal­ti­ge Armuts­be­kämp­fung. Und die allen Men­schen im Lan­de wie­der sozia­le Sicher­heit gibt, nicht nur jenen wei­ter oben auf der Ein­kom­mens­ska­la. Dies kann nur ziel­ge­nau funk­tio­nie­ren, da jeder Euro nur ein­mal aus­ge­ge­ben wer­den kann.«

Drei Aus­ge­stal­tungs­va­ri­an­ten für sol­che Direkt­zah­lun­gen wur­den jüngst von der Bun­des­tags­frak­ti­on Die Lin­ke durch­ge­rech­net. (Tabel­le 2) Aus­gangs­punkt ist, was mit den ca. 8,4 Mil­li­ar­den Euro, die eine Mehr­wert­steu­er­sen­kung auf 0 für alle Nah­rungs­mit­tel 2018 gekos­tet hät­te, alter­na­tiv finan­zier­bar gewe­sen wäre. Zu aktu­el­len Prei­sen dürf­ten die ent­spre­chen­den Zah­len für heu­te um ca. 20 bis 25 Pro­zent höher ausfallen.

Variante 1: Direktauszahlungen an die »untere Hälfte der Gesellschaft«

In die­sem Fall wür­den Direkt­aus­zah­lun­gen von jeweils knapp 220 Euro pro Kopf (für Min­der­jäh­ri­ge im Durch­schnitt 110 Euro) an ca. 41,5 Mil­lio­nen Per­so­nen aus­ge­zahlt, deren Pro-Kopf-Ein­kom­men unter­halb des Mit­tel­werts liegt. Aus Sicht eines Sin­gle-Haus­halts, der zu den zehn Pro­zent mit dem nied­rigs­ten Net­to­ein­kom­men gehört (ärms­tes »Dezil« der Sin­gle-Haus­hal­te) wäre das fast das Zwei­ein­halb­fa­che bzw. eine Bes­ser­stel­lung um 141 Pro­zent im Ver­gleich zu einer Mehr­wert­steu­er­sen­kung für Nah­rungs­mit­tel. Bei einem Paar-Haus­halt aus dem ärms­ten Dezil ent­sprä­che das einer Bes­ser­stel­lung um 115 Pro­zent. Eine Fami­lie mit zwei Kin­dern aus dem ärms­ten Dezil wür­de im Ver­gleich zur ent­spre­chen­den Mehr­wert­steu­er­sen­kung um 129 Pro­zent bes­ser­ge­stellt, erhiel­te also das 2,3-Fache.

Variante 2: Direktauszahlung doppelt so hoch wie Entlastung durch Mehrwertsteuersenkung

Die­ser Fall geht von dem Ziel aus, dass die ärms­ten Sin­gle-Haus­hal­te min­des­tens dop­pelt so stark ent­las­tet wer­den sol­len wie durch eine Mehr­wert­steu­er­sen­kung (daher durch­gän­gig die Bes­ser­stel­lung um 100 Pro­zent für Haus­halts­typ 1). Für 2018 läge der ent­spre­chen­de Betrag bei ca. 182 Euro. Fami­li­en mit zwei Kin­dern erhiel­ten eine Direkt­zah­lung von knapp 546 Euro (das Drei­fa­che von Haus­halts­typ 1, da Min­der­jäh­ri­ge nur die Hälf­te der Erwach­se­nen erhal­ten). Da die­se Ent­las­tung nied­ri­ger als im Fall 1 ist, kön­nen ins­ge­samt mehr Haus­hal­te begüns­tigt wer­den. Statt »nur« die unte­re Hälf­te der Gesell­schaft zu ent­las­ten, könn­ten so über 60 Pro­zent der Bevöl­ke­rung eine Direkt­zah­lung erhal­ten, wir neh­men in die­sem Modell also ein­deu­tig »die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung« mit.

Variante 3: Direktauszahlung an alle Armutsgefährdeten

Der Fall 3 kon­zen­triert die Ent­las­tung noch sehr viel stär­ker auf die ärme­ren Haus­hal­te. Die kon­kre­te Direkt­zah­lung kann dadurch natür­lich deut­lich höher aus­fal­len. Das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt gibt den Anteil der Armuts­ge­fähr­de­ten an der Gesamt­be­völ­ke­rung für 2018 mit 16 Pro­zent an. Ent­schei­dend muss sein, ab wel­cher Ein­kom­mens­ar­mut wir bei wei­ter stei­gen­den Prei­sen davon aus­ge­hen müs­sen, dass z.B. zuneh­mend Man­gel­er­näh­rung und Hun­ger ein­tre­ten. Sol­che Miss­stän­de abzu­wen­den muss natür­lich Prio­ri­tät genie­ßen, ande­rer­seits kön­nen der­ar­tig kras­se Miss­stän­de aber natür­lich nicht allein über das Instru­ment einer Direkt­zah­lung (und noch viel weni­ger über eine Mehr­wert­steu­er­sen­kung) besei­tigt werden.

