Auch Spieler der Fußball-NACKTionalmannschaft plädierten zuletzt im Rahmen einer Kunstaktion für den Boykott der WM 2022 in Katar.

Eine Bespre­chung ist für Pro­fi­fuß­bal­ler etwas All­täg­li­ches. In der Regel geht es meist um fuß­ball­spe­zi­fi­sche The­men, doch am Mitt­woch erleb­ten die deut­schen Natio­nal­spie­ler am Sitz eines Aus­rüs­ters in Her­zo­gen­au­rach die Aus­nah­me. Erst kamen Kai Havertz, Juli­an Brandt und Nico Schlot­ter­beck in den Raum »Feel3« der soge­nann­ten »World of Sport«, ehe sich bald dar­auf Leon Goretz­ka, Manu­el Neu­er, Ser­ge Gnab­ry und schluss­end­lich auch Nach­züg­ler Tho­mas Mül­ler einen Platz in den ers­ten drei Rei­hen such­ten. Sie woll­ten sich eine viel­schich­ti­ge Dis­kus­si­on zum umstrit­te­nen WM-Aus­rich­ter Katar anhö­ren.

Eine Stun­de lang lausch­ten der kom­plet­te Kader, Trai­ner und Betreu­er den Bei­trä­gen ver­schie­de­ner Exper­ten, ehe Natio­nal­mann­schafts­di­rek­tor Oli­ver Bier­hoff zusam­men­fass­te: »Es gibt nicht die­se eine Wahr­heit!« Gleich­wohl: Auch sei­ne jüngs­ten Rei­sen ins Emi­rat haben bei ihm die Zwei­fel genährt, ob da wirk­lich ein pas­sen­der WM-Aus­rich­ter gekürt wor­den ist: »Es ist eine Ent­wick­lung im Gan­ge, aber es reicht in vie­len Din­gen nicht, es hapert an vie­len Stel­len.« Es gebe in dem reichs­ten Land der Erde »ver­schie­de­ne Klas­sen von Men­schen, die sehr iso­liert von­ein­an­der leben – die drit­te und vier­te Klas­se, die siehst du nicht!« Bier­hoff ver­sprach: »Da hat der Fuß­ball eine Verantwortung.«

Der Deut­sche Fuß­ball-Bund will sich – anders als vor der WM 2018 in Russ­land – nicht mehr vor solch heik­len The­men weg­du­cken. Die ger­ne drei Comic-Affen nach­emp­fun­de­ne Hal­tung – nichts sehen, nichts hören, nichts sagen – wird nicht grei­fen, wenn am 21. Novem­ber die mit Abstand umstrit­tens­te WM der Geschich­te star­tet. Des­halb stand drei Tage vor dem Nati­ons-League-Duell in Bolo­gna gegen Ita­li­en eben auch nicht wie üblich eine eher vor­her­seh­ba­re Pres­se­kon­fe­renz an, son­dern eben jenes Dialogforum.

Dabei kamen ganz unter­schied­li­che Ansich­ten zur Spra­che. Für Mar­tin Ende­mann von den Foot­ball Sup­por­ters Euro­pe lie­gen nicht nur die Pres­se- und Rede­frei­heit sowie die Men­schen­rech­te in dem Wüs­ten­staat am Boden, der Fan­spre­cher zer­pflück­te auch das Argu­ment, dass die Ver­ga­be von sport­li­chen Groß­ver­an­stal­tun­gen in »Unrechts­staa­ten wie Katar« irgend­et­was ver­än­de­re. Das sei ein Irr­glau­be: »Chi­na und Russ­land sind die bes­ten Bei­spie­le: Die Lage hat sich weder durch Olym­pi­sche Spie­le noch durch eine Fuß­ball-WM ver­bes­sert.« Er wür­de sich wün­schen, dass ein so gro­ßer Sport­ver­band wie der DFB die For­de­rung von Amnes­ty Inter­na­tio­nal nach­drück­lich unter­stüt­ze, dass die Fifa die aus­ge­beu­te­ten Arbeits­mi­gran­ten über einen Fonds ent­schä­di­ge. Es ist kei­ne ein­fa­che Debat­te, die das DFB-Team mit in die Wüs­te beglei­tet. Natio­nal­spie­ler kön­nen Fra­gen nach der Ein­hal­tung der Men­schen­rech­te nicht mehr ein­fach ins Aus beför­dern, wie den Ball nach einer gefähr­li­chen Flan­ke des Gegners.

Auch der aus Bos­ton zuge­schal­te­te Tho­mas Hitzl­sper­ger als DFB-Bot­schaf­ter für Viel­falt glaubt nicht, »dass der DFB und ande­re Ver­bän­de in weni­gen Wochen das Land ver­än­dern kön­nen.« Für den ehe­ma­li­gen Natio­nal­spie­ler ist das »größ­te Pro­blem, dass Staa­ten wie Russ­land und Katar die WM über­haupt bekom­men«. Gleich­wohl mach­te er auf den Wider­spruch auf­merk­sam, dass Wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck (Grü­ne) gera­de dabei sei, grö­ße­re Lie­fe­run­gen von Erd­öl und Erd­gas ver­trag­lich abzu­si­chern. Wie hoch also sol­le ein Sport­ver­band bei den aktu­el­len geo­po­li­ti­schen Span­nun­gen die mora­li­sche Mess­lat­te legen? Hitzl­sper­ger sprach von einem »Dilem­ma«, wenn der Fuß­ball höhe­re Auf­la­gen als ein Wirt­schafts­un­ter­neh­men erfül­len solle.

Für den seit 2017 bei der Fifa arbei­ten­den Sicher­heits­di­rek­tor Hel­mut Spahn ist ohne­hin alles nicht ganz so schlimm wie es Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen schil­dern: »Die Ent­wick­lung, die das Land genom­men hat, stimmt uns posi­tiv.« Es habe sich enorm viel getan. Der ehe­ma­li­ge Boss der Offen­ba­cher Kickers war vie­le Jah­re zuvor selbst für eine kata­ri­sche Sicher­heits­fir­ma tätig und riet drin­gend von einem Boy­kott ab, denn: »Das stärkt genau die, die zu alten Sys­te­men zurück­wol­len. Das ist der fal­sche Weg.«

Das sieht die Fan­or­ga­ni­sa­ti­on »Pro­Fans« ganz anders. Sie hat­te zuletzt vom DFB in einem Offe­nen Brief eine Befra­gung sei­ner mehr als sie­ben Mil­lio­nen Mit­glie­der zur WM-Teil­nah­me gefor­dert. Die WM wer­de eine Ver­an­stal­tung sein, hieß es an DFB-Prä­si­dent Bernd Neu­en­dorf, »die direkt mit der gna­den­lo­sen Aus­beu­tung von Arbeits­mi­gran­ten und mit dem Leben vie­ler jun­ger und bei der Ein­rei­se nach Katar noch kern­ge­sun­der Men­schen bezahlt wur­de«. Es gehö­re sich ein­fach nicht, hier »ein rau­schen­des Fest zu fei­ern«. Dar­über kamen deut­sche Fan- und Ver­eins­in­itia­ti­ven gera­de bei einem Netz­werk­tref­fen überein.

Sor­ge berei­tet vor allem der Umgang mit der Gemein­schaft der LGBTQI+, also Men­schen, die von der hete­ro­se­xu­el­len Norm unter­schied­li­che Iden­ti­tä­ten und sexu­el­le Ori­en­tie­run­gen haben. Chris­ti­an Rudolph als Lei­ter der DFB-Anlauf­stel­le für geschlecht­li­che und sexu­el­le Viel­falt ist die jüngs­te Aus­sa­ge des Emirs von Katar übel auf­ge­sto­ßen, der zwar alle WM-Gäs­te will­kom­men hei­ßen will, aber gleich­zei­tig beton­te, dass die Kul­tur sei­nes Lan­des akzep­tiert wer­den müs­se. Rudolph sah dar­in eine unver­hoh­le­ne Dro­hung: »Denn Homo­se­xua­li­tät steht zugleich in dem Land unter Stra­fe. Wenn Händ­chen­hal­ten, wie man das im Urlaub macht, schon unter Stra­fe steht – das gibt kein Sicher­heits­ge­fühl, defi­ni­tiv nicht.«

Die­sel­be Sor­ge teilt auch Pia Mann von Dis­co­ver Foot­ball: »Ich wür­de mich nicht sicher füh­len, mit mei­ner Part­ne­rin nach Katar zu rei­sen. Die Frei­hei­ten, die wir hier haben, gibt es dort nicht. Die Fifa hat sich vor eini­gen Jah­ren selbst Men­schen­rechts­sta­tu­ten auf­er­legt, die sie aber nicht ver­folgt.« Für Mann ist die Welt­sport­art Fuß­ball längst »hoch­po­li­tisch« – und auch »ein eman­zi­pa­to­ri­sches Mit­tel«. Sie wür­de sich als Pro­test­no­te von der deut­schen Mann­schaft übri­gens wün­schen, dass auch bei der WM die Regen­bo­gen­bin­de getra­gen wird. Zudem könn­ten die Spie­ler mit ihren rie­si­gen Reich­wei­ten in den Sozia­len Medi­en eini­ges bewir­ken, wenn sie im Pri­de-Monat Juni die Regen­bo­gen­far­ben zei­gen oder das Outing des 17-jäh­ri­gen Eng­län­ders Jake Dani­el liken wür­den. »Das sind sym­bo­li­sche Zei­chen, die viel aus­ma­chen.« Und die jeder Pro­fi­fuß­bal­ler in sei­nem All­tag bewerk­stel­li­gen könn­te – wenn er denn dahintersteht.