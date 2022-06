Längst verjährt: Historische Wasseruhren im Wassermuseum in Berlin-Friedrichshagen Foto: dpa/Stephanie Pilick

»Ver­jäh­rungs­re­ge­lun­gen schöp­fen ihre Berech­ti­gung und ihre Not­wen­dig­keit aus dem Umstand, dass Ein­zel­ne auch gegen­über dem Staat die Erwar­tung hegen dür­fen, irgend­wann nicht mehr mit einer Geld­for­de­rung über­zo­gen zu wer­den.« Der am Diens­tag ver­öf­fent­lich­te Beschluss des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts lässt an Deut­lich­keit nichts zu wün­schen übrig. Man merkt den drei Rich­tern den Ärger an, sich damit noch befas­sen zu müs­sen. Denn eigent­lich hät­te das doch bereits mit einem Ver­fas­sungs­ge­richts­be­schluss von 2015 geklärt sein müssen.

Damals ging es um die Eigen­tü­me­rin­nen von zwei Grund­stü­cken in Cott­bus. Die­se Grund­stü­cke waren bereits vor dem 3. Okto­ber 1990 an die Kana­li­sa­ti­on ange­schlos­sen wor­den – Stich­wort: Alt­an­schlie­ßer. Mit Beschei­den von 2009 und 2011 soll­ten die Eigen­tü­me­rin­nen Bei­trä­ge bezah­len. Die Mate­rie ist kom­pli­ziert und lässt sich schwer mit weni­gen Sät­zen erklä­ren. Dar­um nur so viel: Nach der vor dem 1. Febru­ar 2004 gül­ti­gen Fas­sung des bran­den­bur­gi­schen Kom­mu­nal­ab­ga­ben­ge­set­zes wären bei­de For­de­run­gen 1997 ver­jährt gewe­sen, nicht aber nach einer dann vom Land­tag beschlos­se­nen Geset­zes­än­de­rung, die dar­auf abhob, dass der zustän­di­ge Was­ser- und Abwas­ser­zweck­ver­band nicht nur eine Sat­zung haben muss, son­dern auch eine rechts­wirk­sam gül­ti­ge Sat­zung, damit die Ver­jäh­rung beginnt.

In dem neu­en Beschluss des Ver­fas­sungs­ge­richts geht es nun um zwei Beschei­de von 2014. Bekom­men haben die­se Beschei­de eine Frau vom Mär­ki­schen Abwas­ser- und Was­ser­zweck­ver­band und eine GmbH vom Was­ser- und Abwas­ser­zweck­ver­band Nie­plitz. Hier ent­schied das Ver­fas­sungs­ge­richt, dass die Bei­trags­for­de­run­gen auch dann ver­jährt sind, wenn zwi­schen­zeit­lich eine Ort­schaft ein­ge­mein­det wur­de und dadurch eine ande­re Kom­mu­ne oder ein ande­rer Zweck­ver­band für Trink­was­ser­ver­sor­gung und Abwas­ser­be­hand­lung zustän­dig gewor­den ist.

Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Péter Vida (Freie Wäh­ler) redet sich in Rage, als er dem »nd« am Diens­tag­abend die Zusam­men­hän­ge erläu­tert. Hat­te sei­ne Frak­ti­on doch erst kürz­lich vom Innen­mi­nis­te­ri­um ver­langt, in einem Rund­schrei­ben an die Zweck­ver­bän­de mit­zu­tei­len, dass rechts­wid­rig kas­sier­te Bei­trä­ge zurück­zu­zah­len sind und dies nicht mit Ver­weis auf einen Wech­sel des Auf­ga­ben­trä­gers ver­wei­gert wer­den könne.

Dies habe der Abge­ord­ne­te Andre­as Noack (SPD) für »über­flüs­sig« erklärt, und Innen­mi­nis­ter Micha­el Stüb­gen (CDU) habe auch kei­nen Hand­lungs­be­darf gese­hen – und nun von den Rich­tern die­se »schal­len­de Ohr­fei­ge« erhalten.

Vida schätzt, dass es in Bran­den­burg 10 000 Betrof­fe­ne gibt, denen zusam­men eine nied­ri­ge zwei­stel­li­ge Mil­lio­nen­sum­me zurück­zu­zah­len sei. Es gehe für den Ein­zel­nen um durch­schnitt­lich 4000 Euro. Zwei Fall­grup­pen gebe es: Jene, die einst Wider­spruch gegen ihre Beschei­de ein­leg­ten, dann aber doch bezahl­ten und nun ihr Geld zurück­er­hal­ten müs­sen. Und jene, die zwar kei­nen Wider­spruch ein­leg­ten, aber die Rech­nung ein­fach nicht begli­chen haben und denen das Geld eigent­lich jetzt nicht mehr abver­langt wer­den kön­ne. Vida ist Rechts­an­walt und kennt Fäl­le, wo alte Leu­te immer wie­der Mah­nun­gen im Brief­kas­ten haben, die aber gar nicht mehr voll­streckt wer­den dürf­ten. Es sei schwer, die­sen Men­schen begreif­lich zu machen, dass sie die Mah­nun­gen igno­rie­ren sol­len – zumal, wenn in den Mahn­schrei­ben von Mal zu Mal höhe­re Ver­zugs­zin­sen ange­ge­ben sei­en, die angeb­lich mitt­ler­wei­le auch noch zu zah­len wären. Wer vor Angst schließ­lich doch bezah­le, kön­ne sein Geld danach nicht mehr zurückverlangen.

In den Fäl­len, die durch die Urtei­le erfasst sind, sol­len die Zweck­ver­bän­de die kas­sier­ten Sum­men end­lich zurück­zah­len, meint auch die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Andrea Joh­li­ge (Lin­ke). »Es gibt jetzt meh­re­re Urtei­le«, erin­nert sie am Mitt­woch. Dar­an sol­len sich die Zweck­ver­bän­de hal­ten, und da sei­en auch die Kom­mu­nen gefragt, die sich in die­sen Zweck­ver­bän­den zusam­men­ge­schlos­sen haben. Aber sämt­li­chen Alt­an­schlie­ßern ihre Bei­trä­ge zurück­zu­zah­len, »das wird nix«, bedau­ert Joh­li­ge. In der ver­gan­ge­nen Wahl­pe­ri­ode hat­te ihre Par­tei durch­ge­setzt, dass die Zweck­ver­bän­de für die Rück­zah­lung zu Unrecht erho­be­ner Bei­trä­ge finan­zi­ell vom Land unter­stützt werden.

Schät­zungs­wei­se 100 000 Grund­stücks­ei­gen­tü­mer war­ten laut Vida noch auf ihr Geld, dar­un­ter auch jene, die einst wider­spruchs­los gezahlt hat­ten und damit juris­tisch kei­nen Anspruch mehr auf eine Rück­zah­lung haben. Denen wür­de nur noch eine poli­ti­sche Lösung hel­fen. Aber die ist nicht in Sicht.