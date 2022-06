Abpfiff. 31:26 gegen Balingen-Weilstetten. Der SC Magdeburg darf nach 21 Jahren Pause endlich wieder eine Meisterschaft bejubeln. Foto: imago/Christian Schroedter

Wer mit­ten im Feier­tru­bel auf dem Par­kett der Mag­de­bur­ger Hand­ball-Are­na eine Ahnung davon bekom­men will, was die gera­de errun­ge­ne Deut­sche Meis­ter­schaft für die Spie­ler des SC Mag­de­burg bedeu­tet, muss nur in das Gesicht von Gis­li Kris­t­jans­son bli­cken. An die­sem his­to­ri­schen Don­ners­tag­abend eru­pi­ert der islän­di­sche Spiel­ma­cher gera­de­zu wie der berühm­te Glet­scher­vul­kan Eyjaf­ja­l­la­jö­kull in sei­ner Hei­mat 2010. Auch lan­ge nach Abpfiff, nach dem Jubel­pulk mit der Mann­schaft und dem Bad in der Fan­men­ge, die sei­nen Vor­na­men skan­diert, wäre es nicht ver­wun­der­lich, wenn Kris­t­jans­son plötz­lich Rauch aus Mund und Nase tre­ten wür­de. Mit fun­keln­den, weit auf­ge­ris­se­nen Augen fixiert Kris­t­jans­son sei­ne Gesprächs­part­ner und sagt eupho­ri­siert: »Die Gewin­ner­men­ta­li­tät die­ser Trup­pe ist so geil. Man kann bei jedem sehen, dass wir in jedem Spiel jeden Geg­ner schla­gen kön­nen – egal, ob das der THW Kiel oder Bar­ce­lo­na ist.«

Eine gan­ze Sai­son lang waren die Mag­de­bur­ger, die ins­ge­samt nur zwei Spie­le in der Bun­des­li­ga ver­lo­ren haben, »immer kon­zen­triert, immer ange­knipst, immer bereit«. Und nun, so spru­delt es aus »Vul­kan« Gis­li her­aus, habe die­se Meis­ter­mann­schaft »einen neu­en Stan­dard für die­sen Klub gesetzt. Jetzt sind wir da oben und wir wol­len da blei­ben!« Die Eupho­rie über die ers­te Mag­de­bur­ger Meis­ter­schaft seit 21 Jah­ren setzt auch bei den 6449 Anhän­gern in der aus­ver­kauf­ten Hal­le Kräf­te frei. An das ein paar Tage zuvor ver­lo­re­ne Euro­pa­po­kal-Fina­le in Lis­sa­bon denkt längst kei­ner mehr.

Es sind Spie­ler wie der erst 22-jäh­ri­ge Kris­t­jans­son, die Pro­to­ty­pen der Mag­de­bur­ger Meis­ter­schaft sind. Der Jung­na­tio­nal­spie­ler aus Reykja­vik kam 2020 von Rekord­meis­ter Kiel als rie­si­ges Talent nach Mag­de­burg, ver­letz­te sich dann aber oft und schaff­te erst in die­ser Sai­son den Durch­bruch als spiel­star­ker und zudem unnach­gie­bi­ger Krea­tiv­spie­ler, der sich immer irgend­wie durch die Abwehr­rei­hen der Geg­ner win­det. »Dass ich nach all mei­nen Schul­ter­ver­let­zun­gen die­sem Klub und die­ser Stadt end­lich etwas zurück­ge­ben kann, fühlt sich wahn­sin­nig gut an«, sagt Kris­t­jans­son. Beim SCM stat­te­ten sie ihn trotz der Ver­let­zungs­pro­ble­me weit­sich­tig mit einem für die schnell­le­bi­ge Hand­ball­bran­che unüb­lich lan­gen Ver­trag bis 2025 aus, was sich nun bezahlt macht.

Es sind aber auch Akteu­re wie Mar­ko Bez­jak, der 2013 kam und einer der Dienst­äl­tes­ten im Klub ist, die für die Meis­ter­mi­schung in die­sem Kader ste­hen. Nach drei drit­ten Plät­zen in Serie, berich­te­te der 35-Jäh­ri­ge, wäh­rend um ihn her­um die Fete in der Hal­le tost, gab es vor Sai­son­be­ginn einen Kabi­nen­schwur: »90 Pro­zent der Spie­ler haben gesagt: Wir wol­len Deut­scher Meis­ter wer­den. Dar­an haben wir auch geglaubt.« Nach der Hin­run­de habe das Team dann schon »gewusst, dass wir wirk­lich jeden schla­gen und was holen können«.

Ent­schei­dend waren kei­ne Top­stars, wie sie etwa der THW Kiel mit San­der Sago­sen hat, son­dern die Homo­ge­ni­tät des Teams auf Spit­zen­ni­veau. Erfolgs­trai­ner und Sport-Geschäfts­füh­rer Ben­nett Wie­gert ver­pflich­te­te mit Phil­ipp Weber und dem däni­schen Abwehr­re­cken Magnus Saugs­trup genau die rich­ti­gen Akteu­re, um die Qua­li­tät noch wei­ter anzu­he­ben. Nun dreht Weber mit einem Por­zel­lan­tel­ler samt Abbild des Mag­de­bur­ger Doms in der Hand, den er von einem Fan geschenkt bekom­men hat, eine hal­be Stun­de lang Ehren­run­den durch die Hal­le. »Die Mann­schaft ist unglaub­lich gie­rig«, erklärt der deut­sche Natio­nal­spie­ler, war­um die Mag­de­bur­ger die meis­ten Geg­ner in die­ser Spiel­zeit gera­de­zu über­rollt hat. »Uns zeich­net aus, dass wir nie auf­hö­ren, son­dern immer wei­ter­ge­hen. Wenn wir mit 15 Toren füh­ren, wol­len wir eben mit 20 gewin­nen – das ist ein gei­ler Charakter.«

Mit bis­her fast 1000 Toren haben die Mag­de­bur­ger mit Abstand die meis­ten in die­ser Sai­son gewor­fen – und das ohne einen ech­ten »Shoo­ter« aus dem Rück­raum. Der bes­te Schüt­ze Omar Ingi Magnus­son, der sogar mit einem bis 2026 datier­ten Ver­trag aus­ge­stat­tet wur­de, ist auf der halb­rech­ten Posi­ti­on eher küh­ler Ästhet und abge­zockt vom Sie­ben-Meter-Punkt denn ein Bre­cher, der schon neun Meter vor dem Tor hoch­steigt und mit vol­ler Wucht Tore erzie­len will.

Abseits des Spiel­fel­des hat die­ser his­to­ri­sche Erfolg zwei Bau­meis­ter. Zum einen ist da natür­lich das Mag­de­bur­ger Urge­stein »Ben­no« Wie­gert, der als Spie­ler selbst Deut­scher Meis­ter und Cham­pions-League-Sie­ger war und des­sen Vater Ingolf als Olym­pia­sie­ger und zwei­fa­cher Euro­pa­po­kal­sie­ger bereits einen Platz in der Ruh­mes­hal­le des SCM sicher hat. Nun wur­de der Sohn von den Fans als »Meis­ter­trai­ner, Meis­ter­trai­ner« gefei­ert. Kein Zwei­fel: Der Publi­kums­lieb­ling und Star beim SCM ist der Coach, der nun seit knapp sie­ben Jah­ren Ver­ant­wor­tung trägt.

Doch dass Wie­gert inzwi­schen zu einem der gefrag­tes­ten deut­schen Trai­ner avan­ciert ist, hat viel mit dem zwei­ten SCM-Archi­tek­ten zu tun: Marc-Hen­rik Schmedt. Der Rhein­län­der, der bereits seit 1991 in Mag­de­burg lebt, sanier­te als Geschäfts­füh­rer den einst maro­den Klub. »Sport­lich haben wir ange­fan­gen als Elf­ter, wirt­schaft­lich waren wir mehr oder weni­ger insol­vent«, erin­nert sich Schmedt. Er trägt sei­nen klei­nen Jun­gen auf den Schul­tern und saugt den Meis­ter­mo­ment in sich auf. »Wir haben vor zehn Jah­ren einen ziem­lich kaput­ten Ver­ein über­nom­men, und es gab doch ein paar Vor­be­hal­te, ob Ben­nett Wie­gert und ich das kön­nen – doch jetzt ste­hen wir hier und haben die Deut­sche Meis­ter­schaft in die­se fan­tas­ti­sche Regi­on geholt.«

Das gelang, indem der SCM einen Kul­tur­wan­del bewäl­tig­te. Nach außen sind die Grün-Roten ein Tra­di­ti­ons­klub mit viel Herz und zahl­rei­chen Iden­ti­fi­ka­ti­ons­fi­gu­ren auf und abseits des Par­ketts geblie­ben. Nach innen aber, betont Schmedt, arbei­te der Klub wie ein mit­tel­stän­di­sches Unter­neh­men – »und als sol­ches muss man ihn bei aller Emo­tio­na­li­tät auch füh­ren«. Schmedt setz­te sich 2015 dafür ein, dass Wie­gert die Chan­ce erhält. Er über­zeug­te das Trai­ner­ta­lent, sich das Amt über­haupt selbst zuzu­trau­en und stärk­te ihm den Rücken, als es Rück­schlä­ge gab. »Der Schritt war mutig, es hät­te auch kom­plett schief­ge­hen kön­nen. Aber wir haben zu unse­rem Weg gestan­den und nie über­re­agiert«, sagt Schmedt.

Er muss­te auch unan­ge­neh­me Ent­schei­dun­gen tref­fen, stell­te den Klub wirt­schaft­lich neu auf, gewann Ver­trau­en und 300 neue Spon­so­ren aus der Regi­on – inzwi­schen sind es 500 Geld­ge­ber, die die geschätzt acht Mil­lio­nen Euro Etat pro Sai­son tra­gen. »Wir sind bei den wirt­schaft­li­chen Mög­lich­kei­ten in den Top Fünf der Liga ange­kom­men. Für ganz vor­ne reicht es nicht«, sagt Schmedt. Dafür zeich­nen Mag­de­burg heu­te Klar­heit, Kon­ti­nui­tät und Serio­si­tät aus.

So tief, wie der SCM im Bewusst­sein der Regi­on ver­an­kert ist, ist die Meis­ter­schaft auch ost­deut­sche Erfolgs­ge­schich­te. »Der SCM ist sport­ar­ten­über­grei­fend einer der ganz weni­gen Ver­ei­ne, die es nach der Wen­de geschafft haben, sich zu eta­blie­ren, in der 1. Liga zu blei­ben und in der neu­en Gesell­schafts­ord­nung klar­zu­kom­men«, weiß Schmedt. »In einer Regi­on, die als struk­tur­schwach gilt, sind wir in der Spit­ze wett­be­werbs­fä­hig. Die­ser Erfolg sorgt für Selbst­ver­trau­en nach innen und ist nach außen ein unheim­li­cher Bot­schaf­ter für die Regi­on. Das elektrisiert.«

Bevor die Spie­ler nach der Sau­se in der Hal­le ihre gepack­ten Kof­fer schnap­pen und zur drei­tä­gi­gen Fei­er­tour zum »Auf­sau­gen, Genie­ßen, Rea­li­sie­ren« in die Son­ne auf­bre­chen, gibt Phil­ipp Weber den Kon­kur­ren­ten bereits eine Ansa­ge für die nächs­te Sai­son mit: »Wir wer­den sicher nicht schlech­ter. Ich glau­be, es war für uns nicht die letz­te Meis­ter­schaft.« Der Mag­de­bur­ger Vul­kan könn­te dem­nächst also noch häu­fi­ger ausbrechen.