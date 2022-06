Demonstration gegen die Münchener Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres Foto: dpa/Felix Hörhager

Die Bil­der von Hiro­shi­ma und Naga­sa­ki waren eine Mah­nung an die nach­fol­gen­den Genera­tio­nen – und damit auch an uns: Inner­halb von Minu­ten wur­den im August 1945 Tau­sen­de Men­schen durch US-ame­ri­ka­ni­sche Atom­bom­ben­ab­wür­fe prak­tisch pul­ve­ri­siert. Die zer­stö­re­ri­sche Kraft die­ser Wahn­sinns­waf­fe wur­de im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­te noch »ver­fei­nert«: Heu­te befin­den sich welt­weit rund 1800 Atom­waf­fen in Alarm­be­reit­schaft. Ein Knopf­druck, und irgend­wo auf der Welt wer­den Frau­en und Män­ner, Kin­der und Alte sprich­wört­lich zerrissen.

Rund 20 Atom­waf­fen lagern aktu­ell im Flie­ger­horst im rhein­land-pfäl­zi­schen Büchel. Im Zuge der »nuklea­ren Teil­ha­be« wer­den auch Pilo­ten der Bun­des­wehr für den Abwurf die­ser Mas­sen­ver­nich­tungs­waf­fen aus­ge­bil­det. Dass nun eine Mehr­heit der Bevöl­ke­rung laut einer Umfra­ge des ARD-Poli­tik­ma­ga­zins Pan­ora­ma ihren Ver­bleib in der Bun­des­re­pu­blik befür­wor­tet, dürf­te vor allem in Ber­lin für Erleich­te­rung sor­gen. In den Koali­ti­ons­ver­trag hat­ten die Ampel-Par­tei­en näm­lich als Ziel »Deutsch­land frei von Atom­waf­fen« rein­ver­han­delt. Doch schon in der Ver­gan­gen­heit hat­te kei­ne Bun­des­re­gie­rung den Mumm, die USA dazu auf­zu­for­dern, ihre Spreng­köp­fe aus Deutsch­land abzu­zie­hen. Auf Kon­fron­ta­ti­ons­kurs mit Washing­ton muss Kanz­ler Olaf Scholz (SPD) nun nicht mehr gehen. Schließ­lich sag­ten 40 Pro­zent der Befrag­ten, dass die Atom­waf­fen unver­än­dert in Büchel sta­tio­niert blei­ben soll­ten; 12 Pro­zent spra­chen sich sogar für eine Moder­ni­sie­rung und Auf­sto­ckung aus. Im ver­gan­ge­nen Jahr – vor dem rus­si­schen Krieg in der Ukrai­ne – woll­te nach einer Stu­die der Mün­che­ner Sicher­heits­kon­fe­renz noch eine Mehr­heit von 57 Pro­zent den Abzug.

Dass vor allem 64 Pro­zent der Grü­nen-Anhän­ger sich für den Erhalt oder sogar die Auf­sto­ckung der US-Atom­bom­ben in Deutsch­land aus­spre­chen, ist ein Trep­pen­witz der Geschich­te. Denn Frie­dens­ak­ti­vis­ten aus den Grü­nen und ihrem Umfeld hat­ten Anfang der 80er Jah­re maß­geb­lich gegen die Sta­tio­nie­rung der Pers­hing-II-Rake­ten mobil­ge­macht. An der Atom­waf­fen­fra­ge kann man eben auch die Ver­än­de­rung der eins­ti­gen Öko­par­tei gut able­sen – und das nicht zum Guten.