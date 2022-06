In Wilhelmshaven wird ein Terminal für Lieferungen von Flüssig-Erdgas nach Deutschland errichtet. Foto: dpa/Sina Schuldt

Der Angriffs­krieg Russ­lands auf die Ukrai­ne zeigt deut­lich, dass Deutsch­land und die Euro­päi­sche Uni­on schnellst­mög­lich unab­hän­gig von Koh­le, Öl, Uran und Gas aus Russ­land wer­den müs­sen. Um den Aus­stieg aus den ohne­hin kli­ma- und umwelt­schäd­li­chen Ener­gie­trä­gern aus Russ­land zu ermög­li­chen und gleich­zei­tig den Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien und die Ener­gie­ef­fi­zi­enz vor­an­zu­brin­gen, stell­te die EU-Kom­mis­si­on im Mai den Repower-EU-Plan vor. Ener­gie­po­li­tisch zieht die Kom­mis­si­on dar­in die rich­ti­gen Schlüs­se. Sie möch­te den Aus­bau der Erneu­er­ba­ren vor­an­brin­gen und für mehr Ener­gie­ef­fi­zi­enz sor­gen, wenn auch an vie­len Stel­len kon­kre­te Maß­nah­men sowie Vor­schlä­ge feh­len, wie hohe Ener­gie­prei­se sozi­al abge­fe­dert wer­den kön­nen. Mit Blick auf die Kli­ma­kri­se und die wei­te­ren öko­lo­gi­schen Kata­stro­phen ist Repower EU den­noch kein Auf­bruch­si­gnal. Wie beim Beschluss zur Beschleu­ni­gung des Ein­sat­zes von Flüs­sig­gas in Deutsch­land setzt auch Repower EU dar­auf, lang­fris­tig neue Infra­struk­tur für fos­si­le Ener­gien aufzubauen.

Es ist ein hand­fes­ter Skan­dal: 11,5 Mil­li­ar­den Euro will die EU in neue Gas- und Ölin­fra­struk­tur inves­tie­ren. Obwohl 25 Staa­ten bei der UN-Kli­ma­kon­fe­renz letz­tes Jahr ankün­dig­ten, nach 2022 kei­ne Koh­le, kein Öl oder kei­ne Gas­pro­jek­te im Aus­land mehr zu för­dern. Mit Repower EU wird die Abhän­gig­keit von fos­si­ler Ener­gie über wei­te­re Jahr­zehn­te zemen­tiert. Es ist eine ein­fa­che Glei­chung: So wie neue Stra­ßen neu­en Ver­kehr pro­du­zie­ren, zie­hen neue Pipe­lines und ande­re Infra­struk­tur mehr Gas­nut­zung und mehr Gas­för­der­pro­jek­te auch in ande­ren Län­dern nach sich. Die EU befin­det sich damit nicht auf dem Weg, den welt­wei­ten Tem­pe­ra­tur­an­stieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Die Rerower-EU-Vor­la­ge birgt eine wei­te­re böse Über­ra­schung: Die Kom­mis­si­on ent­deckt den Han­del mit Ver­schmut­zungs­rech­ten als Geld­quel­le. Eigent­lich soll der Emis­si­ons­han­del in der EU die Men­gen an kli­ma­schäd­li­chen Emis­sio­nen limi­tie­ren, die von bestimm­ten Indus­trien aus­ge­hen. In der Theo­rie len­ken stei­gen­de Prei­se für Ver­schmut­zungs­rech­te Inves­ti­tio­nen in emis­si­ons­är­me­re Tech­no­lo­gien. Lan­ge Zeit düm­pel­te der Preis jedoch bei 10 Euro. Erst als die EU begann, dem Markt Ver­schmut­zungs­rech­te zu ent­zie­hen, klet­ter­te der Preis auf das heu­ti­ge Niveau von über 80 Euro pro Ton­ne CO 2 .

Weil offen­bar von den Mit­glied­staa­ten nicht genug Mit­tel für die Repower-EU-Pro­jek­te zuge­sagt wur­den, will die Kom­mis­si­on Emis­si­ons­zer­ti­fi­ka­te, die dem Markt im Kampf gegen den Preis­ver­fall ent­zo­gen wur­den, in Höhe von 20 Mil­li­ar­den Euro bis 2026 wie­der zu Geld machen. Das ist kei­ne gute Idee. Schon allein bei die­ser Ankün­di­gung fiel der Preis der Zer­ti­fi­ka­te um zwölf Pro­zent. Wer­den aber bereits annul­lier­te Ver­schmut­zungs­rech­te ver­sil­bert, wird das gan­ze Instru­ment unwirk­sam: Die Prei­se für Ver­schmut­zungs­rech­te fal­len, es wer­den mehr Emis­sio­nen in die Atmo­sphä­re ent­las­sen, und die Indus­trie ver­liert die Gewiss­heit, dass sich kli­ma­schäd­li­che Tech­no­lo­gien lang­fris­tig verteuern.

Die Erfah­rung zeigt, dass der Han­del mit den Ver­schmut­zungs­rech­ten auch grund­sätz­lich kei­ne Lösung ist, um die Emis­sio­nen so dras­tisch zu min­dern, wie es die Kli­ma­kri­se erfor­dert. Die rea­len Emis­sio­nen der fos­si­len Indus­trie stie­gen in den zurück­lie­gen­den Jah­ren trotz des Zer­ti­fi­ka­te­han­dels an und stei­gen noch immer. Was fehlt, ist der poli­ti­sche Wil­le zu einer ver­bind­li­chen Regu­lie­rung der Emissionen.

Ein wei­te­rer Ham­mer ist der Umgang mit dem »Do-no-significant-harm«-Prinzip. Es sorgt dafür, dass EU-Pro­jek­te kei­ne grö­ße­ren Schä­den im Umwelt- und Natur­schutz anrich­ten. Nun soll es für alle Repower-EU-Pro­jek­te im Gesamt­wert von 300 Mil­li­ar­den Euro aus­ge­setzt wer­den. Auch die Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fun­gen in bestimm­ten Gebie­ten sol­len weg­fal­len. Das betrifft sogar Pro­jek­te, die von vor­ne­herin mit öko­lo­gi­schen Risi­ken behaf­tet sind, wie fos­si­le Infra­struk­tu­ren oder die Ener­gie­ge­win­nung aus Bio­mas­se und Was­ser­kraft. So wür­den mit Repower EU nicht nur die Pro­fit­in­ter­es­sen der Gas­lob­by wei­ter über den Kli­ma­schutz gestellt. Durch die Hin­ter­tür wür­de auch der natur­ver­träg­li­che Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien torpediert.