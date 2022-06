Christian Fromm spielt seit 2011 für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft. Foto: imago/Bernd König

An die­sem Diens­tag star­tet die neue Sai­son in der Natio­nen­li­ga. Wie wich­tig ist Ihnen die­ser immer noch recht fri­sche Wettbewerb?

Für uns Spie­ler ist er eine Mög­lich­keit, gegen die Top­teams der Welt anzu­tre­ten. Vier Spie­le in Fol­ge sind natür­lich eine gewis­se Belas­tung. Aber gera­de wenn jun­ge Spie­ler nach­kom­men, ist es die per­fek­te Mög­lich­keit, sich zu prä­sen­tie­ren, Erfah­run­gen zu sam­meln und auch Geg­nern zu zei­gen, dass bei gro­ßen Tur­nie­ren mit uns zu rech­nen ist. Das müs­sen wir wie­der auf­bau­en, sodass wir nicht stän­dig als Außen­sei­ter aufs Feld gehen. Des­we­gen freue ich mich auf die Natio­nen­li­ga. Ich habe auch bei kei­nem mei­ner Mit­spie­ler das Gefühl, dass er ungern mit nach Kana­da geflo­gen ist.

Dort tref­fen Sie nun auf den Gast­ge­ber, dazu auf Argen­ti­ni­en, Bul­ga­ri­en und Ser­bi­en. Das sind noch nicht die aller­größ­ten Namen. Hof­fen Sie viel­leicht sogar auf einen rich­tig erfolg­rei­chen Start?

Ich den­ke, dass wir mit die­sen Mann­schaf­ten auf jeden Fall mit­spie­len kön­nen. Es wer­den sicher­lich inter­es­san­te Spie­le, und wir wol­len defi­ni­tiv gewin­nen. Aber es ist zunächst am wich­tigs­ten, dass wir auch als Team wei­ter zusam­men­fin­den und uns von Spiel zu Spiel ver­bes­sern. Die Chan­cen, Spie­le zu gewin­nen, sind jetzt zum Auf­takt sicher­lich am größ­ten, den­ke ich. Wir brau­chen die Sie­ge auch für unser Selbst­ver­trau­en und damit wir in der Welt­rang­lis­te nach oben klettern.

Mit Aus­nah­me des in die­sem Som­mer pau­sie­ren­den Georg Gro­zer ist der Stamm der Natio­nal­mann­schaft auch unter dem neu­en Bun­des­trai­ner wie­der dabei. Fühlt es sich trotz­dem wie ein neu­es Team an?

Es sind schon doch eini­ge neue Gesich­ter dabei, die jetzt in den Test­spie­len ihr Debüt gege­ben haben oder in der Natio­nen­li­ga debü­tie­ren wer­den. Es ist natür­lich immer schön, wenn auch fri­sches Blut dazu­kommt und man einen Mix aus Erfah­rung und neu­en Gesich­tern hat.

Kön­nen die deut­schen Vol­ley­ball­fans schon damit rech­nen, dass ein paar von den Neu­en in der Natio­nen­li­ga in der Anfangs­for­ma­ti­on ste­hen wer­den, oder sind sie bis­her nur als Ergän­zungs­spie­ler eingeplant?

Am Anfang wer­den viel­leicht eher die erfah­re­nen Spie­ler auf­ge­stellt wer­den. Ein­fach, um zu sehen, wo wir wirk­lich ste­hen gegen die ande­ren Natio­nen. Nichts­des­to­trotz habe ich bei unse­rem neu­en Bun­des­trai­ner defi­ni­tiv das Gefühl, dass er auch den neu­en Spie­lern die Chan­ce geben wird. Er macht defi­ni­tiv kei­ne Geschen­ke. Aber er ist auch offen zu wech­seln, wenn sich Spie­ler das im Trai­ning ver­dient haben.

Ver­glei­chen Sie doch bit­te mal den Coach Mich­ał Winiar­ski mit dem alten Andrea Giani!

Ihre Spiel­sys­te­me sind nicht kom­plett ver­schie­den, und doch gibt es ein, zwei Details, die Mich­ał anders gemacht haben will, aber wir erfin­den jetzt den Vol­ley­ball nicht neu. Das macht den Über­gang auch ein Stück ein­fa­cher, weil wir tak­tisch nicht zu vie­le Sachen ändern müs­sen. Ansons­ten fällt mir Mich­ał durch sei­ne sehr offe­ne Kom­mu­ni­ka­ti­on mit allen Spie­lern auf. Das könn­te etwas fri­schen Wind rein­brin­gen. Eini­ge Spie­ler haben sicher­lich schon jetzt das Gefühl, dass sie mehr mit dem Trai­ner reden kön­nen. Ich weiß nicht, ob es wirk­lich an der Per­son liegt oder ein­fach an der Spra­che. Jetzt wird immer auf Eng­lisch kom­mu­ni­ziert. Das macht die Sache ein biss­chen ein­fa­cher für Spie­ler, die nicht flie­ßend Ita­lie­nisch reden. Man merkt alles in allem: Da sind fri­sche Ansät­ze und mehr Kom­mu­ni­ka­ti­on da. Das muss auch so sein, damit wir ver­ste­hen, was der neue Trai­ner möch­te und was er auch von jedem ein­zel­nen erwartet.

Vital Hey­nen galt immer als defen­si­ve­rer Trai­ner­typ, was das Ein­ge­hen von Risi­ken angeht. Sein Nach­fol­ger Gia­ni als sehr offen­siv. Wo ord­nen Sie auf die­ser Ska­la Winiar­ski ein?

Von der Ten­denz her eher Rich­tung Gia­ni. Die­se Spiel­wei­se kommt mir zugu­te. Wir hat­ten in den Test­spie­len aber auch Momen­te, in denen wir zu viel Risi­ko ein­ge­gan­gen sind und er uns sag­te: »Jungs, ver­sucht das doch noch cle­ve­rer zu lösen oder die Geduld zu behal­ten.« Er ist aber dem Risi­ko nicht abge­neigt, weil das sei­ner Mei­nung nach auch belohnt wird.

Drei Wochen des ers­ten Trai­nings­lehr­gangs in Kien­baum lie­gen hin­ter Ihnen. Eine gute Vol­ley­ball­mann­schaft braucht aber Mona­te, um sich ein­zu­spie­len. Wür­den Sie sagen: Es knirscht noch mehr oder es flutscht schon bes­ser, als man es nach drei Wochen hät­te erwar­ten können?

Wir machen defi­ni­tiv mehr rich­tig als falsch. Wenn vie­le neue und jun­ge Spie­ler dazu­kom­men, muss sich natür­lich noch vie­les fin­den. Gewis­se Din­ge brau­chen Zeit. Das betrifft nicht nur tak­ti­sche Ansich­ten und Vor­ga­ben, son­dern auch Abläu­fe im Trai­ning oder an Spiel­ta­gen und bei der Reha­bi­li­ta­ti­on. Nichts­des­to­trotz bin ich über­zeugt, dass wir auf dem rich­ti­gen Weg sind. Das haben wir in den Test­spie­len gegen Ita­li­en in Luxem­burg sehen kön­nen. Da haben wir in den ers­ten bei­den Sät­zen des zwei­ten Spiels lan­ge sehr gut gespielt und uns das nöti­ge Selbst­ver­trau­en geholt. Wir gehen jetzt in der Natio­nen­li­ga viel­leicht nicht in jedes Spiel als Favo­rit, aber wir müs­sen auch kei­ne Angst haben. Von daher bin ich mit gesun­dem Opti­mis­mus unterwegs.

Der deut­sche Star­spie­ler Georg Gro­zer wird im Herbst auch nicht bei der WM dabei sein, will dann aber für die Olym­pia­qua­li­fi­ka­ti­on nächs­tes Jahr wie­der angrei­fen. Was treibt Sie an? Eher das nahe Ziel WM oder die Spie­le 2024 in Paris?

Da ich es 2012 knapp nicht in den Kader geschafft habe, ist Olym­pia wei­ter­hin mein gro­ßes Ziel. Toi, toi, toi, der Kör­per macht auch noch eini­ger­ma­ßen mit. Von daher bleibt Paris defi­ni­tiv vor mei­nen Augen. Aber spe­zi­ell nach dem Trai­ner­wech­sel möch­te ich auch schon in die­sem Som­mer, dass wir die Tur­nie­re best­mög­lich bestrei­ten. Ich habe nicht vor, irgend­eins davon aus­zu­las­sen, und will bis 2024 voll durchziehen.