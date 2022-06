Sonderlich viel billiger ist Sprit mit dem Tankstellenrabatt noch nicht wieder geworden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Als die FDP mit ihrer Idee eines Tan­kra­batts kam, wur­de sofort gewarnt: Das sei kli­ma­po­li­tisch falsch und sozi­al unaus­ge­wo­gen, weil beson­ders rei­che SUV-Fahrer*innen davon pro­fi­tier­ten. Nun muss man nach des­sen Ein­füh­rung fest­stel­len, dass die SUV-Fahrer*innen nicht son­der­lich davon pro­fi­tie­ren. Denn die Ener­gie­kon­zer­ne geben die Sen­kung der Mine­ral­öl­steu­er nicht wirk­lich wei­ter und ste­cken sich das Geld lie­ber in die eige­ne Tasche.

So oder so, ob SUV-Fahrer*innen oder Ener­gie­kon­zer­ne: Vom Tan­kra­batt pro­fi­tie­ren auf jeden Fall nicht die rich­ti­gen. Inso­fern wäre die Ein­füh­rung einer Über­ge­winn­steu­er auf die kri­sen­be­ding­ten Extra­pro­fi­te der Ölmul­tis, wie man es zum Bei­spiel schon in Ita­li­en und Groß­bri­tan­ni­en plant, eine gute Sache. Die Ampel-Koali­ti­on könn­te damit zwei Flie­gen mit einer Klap­pe schla­gen. Sie könn­te das Geld, das die Kon­zer­ne sich ein­stri­chen, ihnen wie­der weg­neh­men und es für sinn­vol­le Maß­nah­men ver­wen­den. Also Ent­las­tun­gen, die kli­ma­po­li­tisch nicht kon­tra­pro­duk­tiv sind, dafür aber bei jenen ankom­men, die sie auch wirk­lich brau­chen. Doch wie immer bei guten Ideen, hakt es am poli­ti­schen Wil­len in der Koali­ti­on. Wäh­rend zwar bei SPD und Grü­nen, die sich für ihre Ver­hält­nis­se der­zeit rela­tiv sozi­al geben, durch­aus Sym­pa­thien für eine sol­che Über­ge­winn­steu­er vor­han­den sind, waren aus der FDP bis­her nur ableh­nen­de Stim­men zu ver­neh­men. Sie will lie­ber Steu­ern senken.

Das wie­der­um birgt für die Lin­ke eine gute Mög­lich­keit sich zu pro­fi­lie­ren. Sie könn­te zei­gen, dass eine wirk­lich sozia­le Poli­tik mit der Ampel nicht mög­lich ist. Dass es anders geht, zeigt das rot-rot-grü­ne Bre­men, das im Bun­des­rat bereits mit einer ent­spre­chen­den Initia­ti­ve für eine Über­ge­winn­steu­er wirbt.