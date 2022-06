Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo der Messenger-App Whatsapp. WhatsApp geht gerichtlich gegen neue Regeln der indischen Regierung vor, die den Nachrichtendienst dazu verpflichten, den Urheber von privaten Chat-Nchrichten zu identifizieren und verfolgen. (zu dpa «WhatsApp verklagt Indiens Regierung - will mehr Privatsphäre») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Fabian Sommer

»Mehr Fäl­le von Miss­brauch«, so titel­te die »Süd­deut­sche Zei­tung« kürz­lich, »Sexu­el­le Gewalt nimmt zu« die »Frank­fur­ter All­gei­men Zei­tung« (FAZ). Kurz vor­her hat­te der Prä­si­dent des Bun­des­kri­mi­nal­am­tes (BKA), Hol­ger Münch, eine Son­der­aus­wer­tung der Poli­zei­li­chen Kri­mi­nal­sta­tis­tik zu Gewalt an Kin­dern vor­ge­stellt – und die Zah­len sind erschre­ckend hoch.

An die­ser Stel­le zie­he ich den Hut vor der Öffent­lich­keits­ar­beit des BKA, denn nur wer ganz genau hin­ge­guckt hat – offen­sicht­lich weder »FAZ« noch »Süd­deut­sche« –, hat gese­hen, dass nicht die Zahl der Gewalt­ta­ten gestie­gen sind, son­dern die Zahl der Fäl­le, von denen das BKA weiß. Weil der frü­he­re Bun­des­in­nen­mi­nis­ter Horst See­hofer (CSU) im ver­gan­ge­nen Herbst eben­falls gestie­ge­ne Zah­len beklag­te, frag­te die Links­frak­ti­on im Bun­des­tag, was eigent­lich der Grund für die­se Stei­ge­rung sei. Und das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um ant­wor­te­te im März: »Die star­ke Zunah­me der Ent­de­ckung von Dar­stel­lun­gen sexua­li­sier­ter Gewalt an Kin­dern im Netz, wel­che sich letzt­lich in der Poli­zei­li­chen Kri­mi­nal­sta­tis­tik abbil­det, ist ein Ergeb­nis der ver­stärk­ten Auf­hel­lung des hohen Dun­kel­fel­des.« Und so hieß es dann beim BKA auch: »Die stei­gen­de Zahl an Hin­wei­sen bedeu­tet auch enor­me digi­ta­le Daten­men­gen, die poli­zei­lich aus­ge­wer­tet wer­den müs­sen.« Hin­wei­se, nicht Fäl­le. Wie gesagt, schlimm genug, aber hier wird auch erkenn­bar, wohin die Rei­se geht.

Vor rund drei Wochen hat die EU-Kom­mis­si­on einen Gesetz­ent­wurf zur Bekämp­fung von sexua­li­sier­ter Gewalt an Kin­dern vor­ge­stellt, der seit­dem unter dem Stich­wort »Chat­kon­trol­le« hef­tig dis­ku­tiert wird. Anders als der Titel ver­mu­ten lässt, geht es aber nicht um alle For­men von sexua­li­sier­ter Gewalt an Kin­dern, son­dern um Auf­nah­men davon und deren Ver­trieb im Inter­net. Die sol­len ent­deckt, gemel­det, blo­ckiert oder gelöscht wer­den – und das ist grund­sätz­lich völ­lig rich­tig. Das Pro­blem dabei ist, dass dazu gro­ße Tei­le, viel­leicht auch unse­re gesam­te digi­ta­le Kom­mu­ni­ka­ti­on, durch­sucht und aus­ge­wer­tet wer­den soll: Immer dann, wenn der Ver­dacht besteht.

Wie ent­steht der Ver­dacht? Das ist vor­läu­fig noch das Geheim­nis der Kom­mis­si­on. Es sol­len Bil­der und Vide­os gefun­den wer­den: auf Platt­for­men, aber auch in ver­schlüs­sel­ten Mes­sen­gern. Weil nie­mand all das tat­säch­lich sich­ten kann, sol­len die Datei­en auto­ma­ti­siert durch­sucht wer­den. Jetzt könn­te man sagen: Das ist bes­ser, als wenn Beamt*innen all unse­re Chats tat­säch­lich lesen. Aber sie suchen nach Bil­dern. Und damit ist es viel­leicht doch kei­ne so gute Idee, wenn näm­lich alle Bade­wan­nen-Bil­der für Oma, alle Fotos von nicht kom­plett beklei­de­ten Erwach­se­nen auto­ma­tisch als Ver­dachts­fall bei einem neu­en EU-Zen­trum lan­den, das prak­ti­scher­wei­se direkt bei Euro­pol ange­sie­delt sein soll? Hin­zu kommt: Die Sicher­heits­be­hör­den der EU wol­len schon lan­ge ver­schlüs­sel­te Kom­mu­ni­ka­ti­on mit­le­sen. Wie bei allen ande­ren Über­wa­chungs­be­gehr­lich­kei­ten jon­glie­ren sie mit einer Hand­voll Begrün­dun­gen, die alle paar Jah­re aus­ge­tauscht wer­den: orga­ni­sier­te Kri­mi­na­li­tät, Fuß­ball-Hoo­li­gans, Ter­ro­ris­mus, Extre­mis­mus und aktu­ell wie­der »Kin­des­miss­brauch«.

Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser (SPD) begrüß­te den Vor­schlag zuerst. Aber als klar wur­de, wie­viel Gegen­wind er bekam – aus den Ampel-Frak­tio­nen, von Daten­schutz­be­auf­trag­ten, Repor­ter ohne Gren­zen, selbst der Kin­der­schutz­bund ist nicht glück­lich damit –, gab es eine klei­ne Ände­rung im Sprach­ge­brauch des Minis­te­ri­ums: »Jede pri­va­te Nach­richt anlass­los zu kon­trol­lie­ren, hal­te ich nicht für ver­ein­bar mit unse­ren Frei­heits­rech­ten«, sagt Fae­ser nun und wur­de anschlie­ßend gefei­ert für die angeb­li­che Kor­rek­tur ihrer Position.

Viel­leicht erin­nern sich noch eini­ge an die Debat­te über die Mas­sen­über­wa­chung durch Bun­des­nach­rich­ten­dienst und Natio­nal Secu­ri­ty Agen­cy. Auch damals spiel­te eine Voka­bel eine zen­tra­le Rol­le: Laut der damals regie­ren­den Gro­ßen Koali­ti­on gab es näm­lich kei­ne »anlass­lo­se Mas­sen­über­wa­chung«. Und so wird auch die Chat­kon­trol­le nicht anlass­los sein, denn Anlass ist ja die Bekämp­fung von Gewalt an Kin­dern. Ich bin gespannt, ob die SPD sich auf dem­sel­ben Weg aus dem Dilem­ma windet.

Wenn es tat­säch­lich um Kin­der gin­ge, stün­de noch sehr viel mehr im Gesetz. Die bes­se­re Aus­stat­tung von Jugend­äm­tern zum Bei­spiel. Aber was wirk­lich hel­fen wür­de: Wenn die katho­li­sche Kir­che nach all den Ver­bre­chen an Kin­dern end­lich zur kri­mi­nel­len Ver­ei­ni­gung erklärt und kon­se­quent gegen die Täter ermit­telt würde.