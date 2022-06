Die »Sendung mit der Maus« widmet sich auch dem Thema Transgeschlechtlichkeit. Foto: WDR

Ver­gan­ge­ne Woche warn­ten fünf Gastautor*innen in der »Welt« davor, dass der öffent­lich-recht­li­che Rund­funk gera­de dabei sei, Kin­der in Deutsch­land zu »sexua­li­sie­ren« und »umzu­er­zie­hen« . Bebil­dert mit der Maus aus der »Sen­dung mit der Maus« und einer Regen­bo­gen­fah­ne, beklag­ten die Wissenschaftler*innen rund um den Jugend­psych­ia­ter Alex­an­der Kor­te, dass in Kin­der­sen­dun­gen über Trans­ge­schlecht­lich­keit auf­ge­klärt wird. Kor­te wird seit Jah­ren als ver­meint­li­cher, eine Gegen­mei­nung ver­tre­ten­der Exper­te durch die Feuil­le­tons gereicht und dabei nicht müde, zu beto­nen, dass die Mehr­heit sei­ner Kolleg*innen das­sel­be den­ke wie er. Nur trau­ten sie sich nicht, das öffent­lich zu sagen.

Zwar erklär­te zuletzt im Mai der Deut­sche Psy­cho­the­ra­peu­ten­tag, also die Bun­des­ver­tre­tung aller psy­cho­lo­gi­schen Kin­der-, Jugend- und Erwachsenenpsychotherapeut*innen, ein­hel­lig, sich hin­ter das von der Bun­des­re­gie­rung geplan­te Selbst­be­stim­mungs­ge­setz zu stel­len. Das soll end­lich Trans­rech­te stär­ken. Doch trotz des auch in ande­ren Ver­öf­fent­li­chun­gen doku­men­tier­ten Kon­sen­ses darf Kor­te in deut­schen Zei­tun­gen immer wie­der den Ein­druck einer wis­sen­schaft­li­chen Com­mu­ni­ty erzeu­gen, die sich im gro­ßen Streit um den Umgang mit trans­ge­schlecht­li­chen Kin­dern, Jugend­li­chen und Erwach­se­nen befän­de. Dabei war der Text in der »Welt« dies­mal so unter­ir­disch, dass sich sogar Chef­re­dak­teur Ulf Pos­ch­ardt und Sprin­ger-Chef Mathi­as Döpf­ner bemü­ßigt sahen, ihm öffent­lich sei­ne Qua­li­tät abzusprechen.

Die Rede von der »Sexua­li­sie­rung« von Kin­dern erin­nert nicht zufäl­lig an die Kam­pa­gnen der AfD-nahen »Demo für Alle« , die vor eini­gen Jah­ren unter dem Mot­to »Früh­se­xua­li­sie­rung« schrill gegen die Ehe für alle sowie gegen Sexu­al­päd­ago­gik an Schu­len Sturm gelau­fen ist. In einem von Kor­te und sei­nen Mitstreiter*innen beglei­tend zum »Welt«-Text online ver­öf­fent­lich­ten Dos­sier zur angeb­li­chen Trans-Indok­tri­na­ti­on wur­den in Medi­en abge­bil­de­te sexu­al­päd­ago­gi­sche Mate­ria­li­en, die Kin­dern etwa die Viel­falt des Aus­se­hens von Vul­ven näher­brin­gen sol­len, als »Groo­m­ing-ver­däch­tig« bezeich­net. »Groo­m­ing« ist ein Aus­druck für die Stra­te­gie pädo­se­xu­el­ler Täter, die sich vor­geb­lich für die Gefüh­le von Jugend­li­chen und Kin­dern inter­es­sie­ren, um den dabei ent­ste­hen­den Kon­takt für sexu­el­le Gewalt auszunutzen.

Der wah­re Hin­ter­grund sol­cher Sexu­al­päd­ago­gik sind jedoch alar­mie­ren­de Befun­de dar­über, wie stark eben auch Mäd­chen mit por­no­gra­phi­schen Bil­dern kon­fron­tiert sind. Die haben ein geni­ta­les »Schön­heits­ide­al« eta­bliert, dem sich immer weni­ger Betrof­fe­ne gewach­sen füh­len. Ent­spre­chend sind die Zah­len von ästhe­ti­schen Ope­ra­tio­nen an Vul­ven gera­de­zu explo­diert – nur die Spit­ze eines Eis­bergs an Scham für den eige­nen Kör­per. Was das alles aber noch mit einer angeb­li­chen Pro­pa­gie­rung von Trans­ge­schlecht­lich­keit gegen­über Kin­dern im öffent­lich-recht­li­chen Fern­se­hen zu tun hat, lässt sich nur erschlie­ßen, wenn man die Geschich­te queer­feind­li­cher Bewe­gun­gen kennt. Denn die haben schon immer mit der Phan­ta­sie gespielt, dass ins­be­son­de­re Schwu­le ihren »Nach­wuchs« durch Ver­füh­rung und sexu­el­len Miss­brauch von Min­der­jäh­ri­gen rekru­tie­ren würden.

Wie gefähr­lich sol­cher »Kin­der­schutz« für Kin­der ist, lässt sich der­zeit in den USA beob­ach­ten. Inzwi­schen glau­ben einer aktu­el­len Stu­die zufol­ge 42 Pro­zent der US-ame­ri­ka­ni­schen Wähler*innen näm­lich an eine sol­che Ver­füh­rungs­the­se – nur eben in Bezug auf Trans. In Texas hat ent­spre­chend Gou­ver­neur Greg Abbott im Febru­ar per Direk­ti­ve die Defi­ni­ti­on von Kin­des­miss­hand­lung bezie­hungs­wei­se -miss­brauch dahin­ge­hend geän­dert, dass die medi­zi­ni­sche Unter­stüt­zung von Trans-Jugend­li­chen eben­falls dar­un­ter­fal­len sol­le. Nun wur­de bekannt, dass ein Jun­ge am Tag jener Direk­ti­ve ver­sucht hat, sich das Leben zu neh­men. Nach der Not­ret­tung und der Über­wei­sung in eine psych­ia­tri­sche Abtei­lung klopf­ten dann Mitarbeiter*innen des Jugend­am­tes zu Hau­se an. Die Psych­ia­trie hat­te, als sie von der Trans­ge­schlecht­lich­keit des ein­ge­wie­se­nen Jun­gen erfah­ren hat­te, die Fami­lie kur­zer­hand denunziert.