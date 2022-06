Der Werftenstandort Wismar bleibt erhalten. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Das ist die gute Nach­richt: Der größ­te Stand­ort der insol­ven­ten MV-Werf­ten hat nun eine siche­re Zukunft. 1500 Jobs sol­len in Wis­mar auf­wach­sen, mehr als in der Ver­gan­gen­heit, ver­spricht der Käu­fer. Und die schlech­te Nach­richt: Käu­fer ist die Schiff­bau-Divi­si­on von Thys­sen-Krupp, eines der welt­weit füh­ren­den Mari­ne­un­ter­neh­men. Bis weit in die 2030er Jah­re ist die Rüs­tungs­schmie­de aus­ge­bucht, mit Auf­trä­gen für U-Boo­te und deren Waf­fen­tech­nik im Gesamt­wert von 15 Mil­li­ar­den Euro. Der Kie­ler Zen­tral­stand­ort stößt mit sei­nen Kapa­zi­tä­ten an Gren­zen, an die­sem baut der Kon­zern bereits neue Hallen.

Den­noch setzt Thys­sen-Krupp der Bun­des­re­gie­rung den Tor­pe­do auf die Brust: U-Boo­te wür­den ab 2024 in Wis­mar nur dann gefer­tigt, wenn der Bund wei­te­re U-Boo­te bestellt. Je mehr Auf­trä­ge, des­to mehr Arbeits­plät­ze, ist TKMS-Chef Oli­ver Burk­hard knall­hart. Zudem sei­en zusätz­li­che Orders im Über­was­ser­be­reich nötig – bis­lang lässt Thys­sen-Krupp die von ihm kon­stru­ier­ten Fre­gat­ten, Kor­vet­ten und Zer­stö­rer anders­wo bau­en. Der Mili­tär­boom hat vie­le Fol­gen – auch die, den Werf­ten­stand­ort Wis­mar über Was­ser zu halten.