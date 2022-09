Wegen der Schuldenbremse will Deutschland Mittel für die Ärmsten der Armen kürzen. Somalia, Mogadischu, Anfang September: Maryan Madey, hält ihre unterernährte Tochter Deka Ali (1) in einem Lager für Vertriebene am Stadtrand von Mogadischu. Millionen von Menschen in der Region am Horn von Afrika hungern aufgrund der Dürre, und Tausende sind bereits gestorben.

Foto: dpa/Farah Abdi Warsameh