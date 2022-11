TR25 - Über die Revolution im Iran, sowie die Wahl in Brasilien Andreas Krämer und Rob Wessel

In der aktuellen Folge von Teller und Rand reden Andreas und Rob über die die Wahlen Dänemark und Israel. Im Interview mit der Politikwissenschaftlerin Dastan Jasmin spricht Andreas über die Proteste im Iran aus einer Kurdischen Perspektive. Mit Journalist Niklas Franzen spricht Rob über die Folgen des knappen Wahlerfolg des Sozialisten Lula in Brasilien.

Seit fast zwei Monaten ist der Iran nun von einer nie dagewesenen Protestwelle erfasst. Der Tod der Kurdin Masha Amini durch die Hände der islamischen Sittenpolizei wegen eines nicht korrekt getragenen Kopfkochs am 16. September hatte massive Empörung erst in ihrer Heimatregion Kurdistan im Nordiran ausgelöst. Dabei sollte es nicht bleiben: In den letzten Monaten erheben sich tausenden Iranier*inne und Iraner gegen die strengen islamischen Vorschriften, wie etwa die Kleiderordnung. Mittlerweile bekommt man in Europe nicht mehr so viel mit, doch der Protest scheint sich zu einer echten Revolution gegen das Regime entwickelt zu haben. Die Politikwissenschaftlerin Dastan Jasmin gibt uns einen Einblick in die Rolle Kurdistans in den Protesten.

Die letzten vier Jahre war Brasilien vom ultrarechten Präsidenten Bolsonaro regiert. Nach der Stichwahl hat dies nun wohl ein Ende. Der linke Kandidat Lula da Silva hat die Wahl am 30. Oktober knapp für sich entschieden. Nach seinem Sieg war die Angst groß, dass Bolsonaro die Wahl nicht anerkennen würde, doch dies scheint nicht der Fall zu sein. Dennoch stehen schwere Jahre vor dem neuen Präsidenten, denn ihm fehlt eine breite Mehrheit im Parlament und in der Gesellschaft. Journalist und Autor Niklas Franzen erklärt uns unter anderem welche Veränderung nun möglich sind.

Niklas Franzen: Brasilien über Alles - Bolsonaro und die rechte Revolte. Assoziation A, broschiert 208 Seiten, 18 €

Die Themen der Folge zum Nachlesen:

»Es könnte der größte Schlag gegen den Fundamentalismus sein« - Mohammad Reza Nikfar beobachtet als Chefredakteur des persischen Exil-Radiosenders Zamaneh die Aufstände im Iran und hält einen Sturz des Regimes in Teheran nicht für unmöglich

Organisationen zur Unterstützung der iranischen Revolution die Dastan in ihrem Interview erwähnt

Cloud Anbieter aus Deutschland der Zensur durchsetzt

Ein »Iran-Experte« mit Nähe zum System

Refugee Law Clinics Deutschland

Lula gewinnt Präsidentschaftswahl in Brasilien - 51 Prozent der Stimmen für ehemaligen Präsidenten / Amtsinhaber Bolsonaro hat Niederlage bisher nicht eingeräumt

Schwierigkeiten mit der Wahrheit - Peter Steiniger über Bolsonaros Manöver nach der verlorenen Wahl

Brasilien Richtungswahl - Niklas Franzen über Brasilien unter Präsident Bolsonaro (deutschlandfunk)