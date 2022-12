Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist nach Washington. Foto: AP/dpa/Andrew Kravchenko

Wolodymyr Selenskyjs Besuch in Washington ist Ausdruck der engen Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine. Ohne die militärische Unterstützung aus Washington hätte Russland den Krieg wohl schon lange gewonnen. Für Selenskyj ist es ein Erfolg, dass er nun auch das Flugabwehrraketen-System Patriot von den USA erhält. Damit können Flugzeuge, Drohnen, Raketen und Marschflugkörper abgeschossen werden. Die Ukraine wird oft von Russland aus der Luft angegriffen. Doch der Präsident hätte gerne zusätzlich mehr sogenannte Offensivwaffen. Er will nämlich die Gebiete zurückerobern, die von Russland annektiert wurden. Völkerrechtlich gehören sie zur Ukraine. Allerdings sorgen die Angriffe des Kiewer Militärs im Osten für großes Leid, das in westlichen Medien angesichts russischer Gräueltaten und Attacken auf zivile Einrichtungen keinerlei Beachtung findet. Außerdem will die Ukraine vermehrt Ziele in Russland ins Visier nehmen.

Russland ist ebenfalls bereit, den Krieg weiterzuführen. Wladimir Putin hat verkündet, dass es für eine weitere Aufrüstung seiner Armee keine finanziellen Beschränkungen gebe. Das Zerstörungspotenzial ist enorm. Die Kampfbereitschaft der russischen Atomstreitkräfte soll nach den Worten des Präsidenten verbessert werden. Das sind düstere Perspektiven und man fragt sich, wie dieser Wahnsinn beendet werden kann. Für Biden wäre es theoretisch möglich, Einfluss auf Selenskyj zu nehmen und ihn zu ernsthaften Verhandlungen zu drängen. Doch der US-Präsident hofft noch, dass Russland militärisch in die Knie gezwungen werden kann. Selbst wenn er seine Meinung ändern sollte, bliebe ein Problem ungelöst: Es gibt zurzeit niemanden auf der Welt, der auch Putin zur Vernunft bringen kann.