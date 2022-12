Foto: IMAGO/Steffen Unger

Im Zentrum der biblischen Weihnachtsgeschichte stehen Menschen, die Zuflucht suchen: Maria und Josef, die in Bethlehem keine Herberge finden. Für Christen geht es in der Geschichte um Barmherzigkeit. Udo Witschas gehört einer Partei an, die sich »christlich« nennt. Ein Video, das der Landrat von Bautzen kurz vorm Fest veröffentlichte, wird dennoch als »Weihnachtsbotschaft aus der Hölle« gedeutet.

Witschas äußert sich zum Umgang mit Flüchtlingen, nachdem der Kreistag kürzlich die Errichtung eines dritten großen Heims in Hoyerswerda ablehnte. Der Landrat erklärt im Gegenzug, er wolle nicht Turnhallen belegen und den Freizeitsport »für diese Asylpolitik bluten lassen«. Auch dezentrale Unterbringung komme nicht in Frage: Man werde Menschen, die »unsere Kultur, unsere Regularien nicht kennen«, nicht in Mehrfamilienhäusern unterbringen und »die Gefährdung des sozialen Friedens in Kauf nehmen«.

Die ressentimentgeladene Ansprache sorgte für Entsetzen. Die Bundespartei distanzierte sich »mit Nachdruck«. Der CDU-Bundesvize und sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer beharrte indes, Witschas´ Äußerung sei »aus dem Kontext gerissen«. Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth (CDU) wiederum erklärt, sie sei sachlich falsch: Die Unterbringung in Wohnungen fördere Integration. Er warf Witschas vor, »populistisches Gedankengut« zu verstärken.

Das überrascht nicht. Witschas ist ein Rechtsausleger in der CDU. Als Vizelandrat tauschte er sich einst mit dem damaligen NPD-Kreischef über den Umgang mit Flüchtlingen aus. Anfang 2022 redete er auf einer Querdenker-Demo. Mancher vermutet, er bereite ein Bündnis mit der AfD nach der Kommunalwahl 2024 vor. Kürzlich stimmten er und viele CDU-Kreisräte für einen AfD-Antrag. Die Empörung in der CDU kann Witschas aussitzen. Er wurde im Juli für sieben Jahre gewählt und kann notfalls auch ohne Parteibuch amtieren – oder mit einem anderen.