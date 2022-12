Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Aufnahme seiner Weihnachtsansprache 2022 im Schloss Bellevue. Foto: dpa/AFP Pool/Tobias Schwarz

Es mag mit seinem Amt zu tun haben, doch ebenso ist aus Frank Walter Steinmeiers Jugend- und Studienzeit nicht bekannt, dass der heutige Bundespräsident ein Stürmer oder gar großer Dränger gewesen wäre. Über den früheren Außenminister heißt es stattdessen leicht ironisch, er sei »als Diplomat geboren«. Revolutionäre werden mit 26 Jahren schließlich keine Referenten in der niedersächsischen Staatskanzlei. Solche ausgleichenden Charaktere braucht es zweifellos in der Politik. Wundern darf es dann aber nicht, dass Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache in Richtung Jugend erklärte, diese solle kritisch sein, »ohne der Sache des Klimaschutzes zu schaden, indem sie andere gegen sich aufbringen«.

Gemünzt war das auf die Letzte Generation. Es ist vielsagend, dass 2022 der Einsatz von ein paar Tuben Sekundenkleber ausreicht, um nicht nur ungeschminkte Law-and-Order-Fantasien vieler Konservativer freizulegen, sondern auch noch Eingang in die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten zu finden. Steinmeier (Jahrgang 1956) ist alt genug, um zu wissen, dass frühere Protestbewegungen zu wesentlich drastischeren Maßnahmen griffen, um sich Gehör zu verschaffen.