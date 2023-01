Die Polizei ist in Castrop-Rauxel im Einsatz Foto: dpa/Christoph Reichwein

Die Anschläge von Paris, dem Berliner Breitscheidplatz und vielen anderen Orten dieser Welt sind eine Mahnung. Die Gefahr, die von Gruppen ausgeht, die behaupten, dass der islamische Glaube eine Rechtfertigung für Terrorakte liefert, darf nicht unterschätzt werden. Allerdings ist es in manchen Fällen klüger, abzuwarten, was die polizeilichen Ermittlungen ergeben, bevor man in Mikrofone spricht, die einem die Medienvertreter hinhalten. Das aber haben angebliche Experten sowie Politiker verschiedener Parteien getan, als bekannt wurde, dass es eine große Polizeiaktion gegen einen Verdächtigen im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel gegeben hat. Im Laufe des Tages stellte sich dann heraus, dass das bei ihm vermutete Gift für einen Anschlag bei der Razzia in seiner Wohnung gar nicht gefunden wurde.

Somit bleiben in dem Fall viele Fragen offen. Nun muss man sehen, was die Auswertung der Speichermedien ergibt. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, darf dies kein Grund für weitere Strafverschärfungen sein. Entscheidend ist vielmehr die Frage, was getan werden kann, um die Ursachen für islamistischen Terrorismus zu bekämpfen.