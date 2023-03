Polizeieinsatz im Görlitzer Park 2021: Die Null-Toleranz-Politik hat das Problem lediglich verlagert. Foto: dpa/Christophe Gateau

Der Görlitzer Park ist einer dieser Orte in Berlin, vor denen die nur bedingt ortskundige Verwandtschaft beim Umzug in die Großstadt warnt. »Versprich mir, dass du dort nicht hingehst«, bittet die dank unzähliger überregionaler TV-Berichte schwer besorgte Großmutter. »Ja, Omi, versprochen.« Tatsächlich gibt es wenige Ecken, an denen Armut und Verelendung so offen zutage treten wie am »Görli«. In einem offenen Brief berichteten Anwohnerinnen und Anwohner zuletzt, dass sich die Probleme vor Ort verlagert hätten: Harte Drogen würden auch in nahe gelegenen Treppenhäusern und auf Spielplätzen genommen.

Nun trägt die Wahlsiegerin CDU einmal mehr ihre liebsten Visionen für den »Görli« vor, genauer Timur Husein, CDU-Kreischef in Friedrichshain-Kreuzberg: konsequente Abschiebung, harte Strafen für Drogendealer, einen Sicherheitsdienst an den Eingängen, die Schließung des Parks bei Dunkelheit und – natürlich – Videoüberwachung. So lauten die genialen »Lösungsvorschläge«, die Husein am Sonntag auf Twitter preisgab. Auch der CDU-Abgeordnete Kurt Wansner warb bereits im Wahlkampf damit, den »Görli« nachts zu schließen und zu beleuchten.

Die Antwort der CDU darauf, dass mehr »Law and Order« in vergangenen Jahren für keine sichtbare Verbesserung gesorgt hat, lautet also noch mehr »Law and Order«. Gewürzt wird das Ganze mit einer Prise Rassismus und einem ordentlichen Schuss Unsinn: Warum sollte man für gutes Geld einen Park beleuchten, in dem sich niemand aufhält? Unklar bleibt auch, wie Straßenbahnen den Görlitzer Park nachts durchqueren könnten, wie es geplant ist. Werden es die Sicherheitskräfte sein, die dann alle fünf Minuten die Tore zum lichtdurchfluteten Gruselareal öffnen?

Dabei lassen sich die richtigen Antworten ganz bequem im Brief der Anwohnerinnen und Anwohner nachlesen: genügend adäquate und dezentrale Hilfsangebote sowie sichere Konsumräume und Übernachtungsmöglichkeiten für die Drogenkranken. Konservative Sturheit müsste man dafür allerdings hinter sich lassen.