Auch Ärzte haben ein legitimes Recht zu streiken

Warnstreik-Kundgebung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Köln Foto: dpa/Oliver Berg

Richtig hat die Öffentlichkeit bisher noch nicht davon Notiz genommen, dass auch der Marburger Bund in einem Tarifkonflikt steckt. Mit dem Ärztestreik an den kommunalen Krankenhäusern dürfte sich das etwas geändert haben. Wie andere Gewerkschaften fordert die Ärztevertretung einen Ausgleich für die Inflation. Sie will eine Lohnerhöhung, die die Inflation seit Oktober 2021 ausgleicht, plus 2,5 Prozentpunkte.

Manch ein besorgter Steuerzahler wird nun vielleicht poltern, dass die Ärzt*innen genug verdienen würden. Doch auch sie haben – wie ihre zugegebenermaßen schlechter bezahlten Kolleg*innen in der Krankenpflege, die im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gerade erst mehrfach die Arbeit niederlegten – ein legitimes Recht zu streiken. Auch Ärzt*innen haben einen stressigen, verantwortungsvollen Job und müssen mit der Inflation leben.

Dass nun auch die Ärzt*innen die Arbeit niedergelegt haben, liegt in der Verantwortung der kommunalen Arbeitgeber*innen, die es in vier Verhandlungsrunden nicht geschafft haben, ein ernsthaftes Angebot vorzulegen.