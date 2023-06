Zwei antimuslimische Vorfälle pro Tag

Immer wieder kommt es zu antimuslimischen Vorfällen - besonders gegenüber Schüler*innen und Frauen. Foto: dpa

Täglich finden im Schnitt mehr als zwei antimuslimische Übergriffe in Deutschland statt, darunter Diskriminierungen, körperliche Angriffe und Sachbeschädigungen. Die Auswertung des ersten Lagebildes für das Jahr 2022 zeigt, dass sich antimuslimischer Rassismus durch alle Lebensbereiche muslimischer Menschen zieht: Wohnungssuche, Arztbesuch oder Schulalltag. Schon Kinder erleben antimuslimischen Rassismus, in verbaler wie auch körperlicher Form. Der Großteil der erfassten Fälle findet im öffentlichen Raum statt und trifft vor allem muslimische Frauen, die laut Lagebild auch in Anwesenheit ihrer Kinder beleidigt oder körperlich angegriffen werden.

Aufgrund fehlender Beratungs- und Meldestrukturen, fehlendem Vertrauen von Betroffenen oder auch fehlender Expertise zu antimuslimischem Rassismus ist von einer gravierenden Dunkelziffer antimuslimischer Vorfälle auszugehen. Dazu zählt besonders antimuslimische Hassrede in sozialen Netzwerken, die in dem Lagebild gar nicht erfasst wurde.

Im Rahmen des Lagebildes wurden für das Jahr 2022 insgesamt 898 antimuslimische Vorfälle dokumentiert – im Schnitt mehr als zwei Vorfälle pro Tag. Fast jeden zweiten Tag kam in Deutschland zu antimuslimisch-motivierten körperlichen Übergriffen und Sachbeschädigungen. Doch was ist eigentlich antimuslimischer Rassismus und wie äußert sich dieser im Alltag?

Ähnlich wie bei anderen Rassismusformen unterliegt auch dem antimuslimischen Rassismus die falsche Annahme, muslimische Menschen seien essenziell »anders« und werden somit aufgrund einer vermuteten Herkunft als »fremd« und oft als besonders »bedrohlich« wahrgenommen. Solche orientalistisch geprägten Stereotype wurden vor allem in der europäischen Kolonialzeit geprägt und in westlichen Ländern verbreitet; seiter werden sie je nach geschichtlichem Kontext weiter- und neu erzählt; wie zum Besipiel das Aufkommen des Bildes muslimischer Männer als Terroristen nach 9/11.

Im Alltag bedeutet das laut Lagebild, dass Menschen täglich angegriffen werden, aus rassistischen Gründen einen Job oder eine Wohnung nicht erhalten oder Kinder im Schulalltag diskriminiert werden. Besonders alarmierend ist, dass erwachsene Täter*innen wiederholt Kinder sowie Frauen verbal als auch physisch attackiert haben.

»Menschen wurden in Deutschland auch im Jahr 2022 täglich zur Zielscheibe von rassistischen Übergriffen, Erniedrigungen, Beleidigungen und von Ausgrenzungen – weil sie muslimisch sind oder man es annimmt. Jeder einzelne Fall kann psychische und finanzielle Auswirkungen auf das Leben von betroffenen Menschen haben. Was sie tagtäglich in Deutschland erleben, bleibt der Mehrheitsgesellschaft oft unbekannt«, sagt Rima Hanano, Leitung der Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit (Claim), die das Lagebild veröffentlichte.

Vor allem im schulischen Kontext werden als muslimisch markierte Jugendliche laut Beratungsstellen vorschnell als »aggressiv« und »auffällig« eingestuft, berichtet Ceyhan. So sollen Maßnahmen wie das Einberufen von Klassenkonferenzen zur Reproduktion antimuslimischer Narrative und Zuschreibungen beitragen und das Bild des »muslimischen Problemkindes« prägen.

Doch wie könnte man dem in Deutschland so weit verbreiteten Phänomen des antimulimischen Rassismus entgegenwirken? Dazu formuliert Claim im Lagebild einige Handlungsempfehlungen: Um die Erfassungslücke zu füllen, müssten bundesweite Monitoringstrukturen ausgebaut und die dauerhafte Finanzierung der Beratungs- und Unterstützungsstrukturen gewährleistet werden. Außerdem müsse eine einheitliche Arbeitsdefinition des antimuslimischen Rassismus etabliert werden. Auch eine »konsequente Erfassung und Ahndung antimuslimischer Straftaten durch Strafverfolgungsbehörden« wird im Lagebericht gefordert.

Auf die verschiedenen Unterformen antimuslimischen Rassismus, wie anti-palästinensischer Rassismus, dem Palästinenser*innen besonders im Bezug auf die Nahostdebatte täglich ausgesetzt sind, wird im Lagebild nicht eingegangen. Gefördert wird das Lagebild vom Familienministeriums im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie leben!«.