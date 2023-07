Geheimdienst: Der BND bleibt sich treu

Gerhard Schindler, früherer Präsident des Bundesnachrichtendienstes, stellt sein Buch »Wer hat Angst vorm BND?« vor. Schindler hat der Politik vorgehalten, die Fähigkeiten des Bundesnachrichtendienstes in den vergangenen Jahren zu stark beschnitten zu haben. Foto: dpa/Jörg Blank

In der Krise kann ein Geheimdienst viel wert sein. Doch als Wagner-Söldner mitten im Ukraine-Krieg gegen das Moskauer Regime meuterten, informierte der BND die Regierung so spät, dass alles Relevante bereits bei Putins Nachrichtenagentur Tass nachlesbar war. Kein Wunder also, dass BND-Chef Bruno Kahl nicht in amtlichem Lob baden kann. Nun aber springt ihm unter anderem sein Amtsvorgänger zur Seite: Wer dem BND so viele juristische Hürden in den Weg lege, sollte sich nicht wundern …

Ausgerechnet Gerhard Schindler motzt wider Regierung und Parlament, gegen Recht und Gesetz? Er war es doch, der den Dienst beim globalen Datenschnüffeln auf krumme NSA-Wege führte und so unter Dauerverdacht stellte. Weder wusste der BND etwas von der Machtübernahme der afghanischen Taliban, noch hat er Vorzeigbares zum Nord-Stream-Attentat ermittelt. Dass die CIA ihre offenbar exzellenten Russland-Beobachtungen nicht mit den Deutschen teilt, ist logisch. Man muss sich nur die lange Liste der (enttarnten) Maulwürfe im BND anschauen. Unterm Strich bleibt: Der BND ist sich treu – und seit seiner Gründung ein Geheimdienst in der Krise.