Verschobenes Verhältnis

Wer sich im deutschen Diskurs über Israel äußert, dem kann eine jüdische Identität mehr Gewicht verleihen. (Abgebildet: Jerusalem) Foto: IMAGO/Joeran Steinsiek

Vielleicht ein mutiger Schritt: Fabian Wolff, jahrelang als junger deutsch-jüdischer Intellektueller in zahlreichen Medien präsent, outet sich in einem »Zeit«-Essay als ganz gewöhnlicher Goj. Er habe selbst lange an sein eigenes Jüdischsein geglaubt, sei dann aber bei Recherchen zu seiner Familienbiografie auf die Wahrheit gestoßen. Wohlgemerkt waren diese Recherchen, wie sich den Zeilen ebenfalls entnehmen lässt, erst durch Druck aus der jüdischen Community ausgelöst worden.

Brisant ist die Sache, weil Wolff in politischen Debatten oft explizit als Jude seine Argumente vortrug. So zweifelte er etwa die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance an, die betont, dass sich Erscheinungsformen von Antisemitismus auch gegen den Staat Israel richten können. Man kann natürlich einwenden: Sowohl jüdische als auch nichtjüdische Menschen kommen zu unterschiedlichen Positionen und können zum Beispiel zionistisch oder antizionistisch sein. Doch Wolffs vermeintlich jüdische Stimme, die in Deutschland als solche viel zählt, hat – ob ihm seine wahre Herkunft bewusst war oder nicht – dieses Kräfteverhältnis verschoben. Das ist durchaus problematisch.