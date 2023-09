Union gegen Faeser

Der dpa gab sie ein Interview, dem Innenausschuss in Berlin blieb sie fern: Nancy Faeser am Dienstag in Wiesbaden.

Foto: Auch zu einer zweiten Sitzung des Innenausschusses zur Causa #Schönbohm schickte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser nur eine Stellvertreterin. Kritik an der hessischen #SPD-Wahlkämpferin kommt von rechts und links.