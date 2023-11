Das Scholz’sche Gaza-Dilemma

Ein verwundeter Junge in Gaza wartet im Nasser-Krankenhaus nach einem israelischen Luftangriff auf medizinische Versorgung. Foto: dpa/Mohammed Talatene

Die Situation der Bevölkerung in Gaza ist katastrophal, schon seit Wochen – und sie verschlimmert sich fortwährend. Allein ein sofortiger und permanenter Waffenstillstand kann weitere zivile Tote verhindern und das ungreifbare Leid der Hinterbliebenen und Vertriebenen abmildern. Enden wird es dadurch nicht, denn so gut wie jede Person in dem schmalen Küstenstreifen hat Freunde und Familie verloren und nachhaltige Verletzungen erlitten – wenn nicht körperlich, dann seelisch.

Teller und Rand – der Podcast zu internationaler Politik Stephanie Schoell Teller und Rand ist der nd.Podcast zu internationaler Politik. Andreas Krämer und Rob Wessel servieren jeden Monat aktuelle politische Ereignisse aus der ganzen Welt und tischen dabei auf, was sich abseits der medialen Aufmerksamkeit abspielt. Links, kritisch, antikolonialistisch.

Olaf Scholz schafft es trotzdem nicht, ein Ende der Bombardierungen zu fordern – selbst sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron konnte sich inzwischen dazu durchringen. Der Kanzler steckt tief im Dilemma: Auf der einen Seite droht seine rigide Israel-Unterstützung die selbst propagierten humanitären Werte der Bundesregierung zu unterminieren, im Aus- wie im Inland. Viel mehr noch könnten wichtige Allianzen Schaden nehmen, etwa mit Ägypten oder der Türkei – Schlüsselpartner für die Abschottungspolitik der Ampel – und dem Hamas-nahen Katar, das unsere Gasspeicher füllt.

Auf der anderen Seite ist Israel eben enger Verbündeter. Nicht nur aus historischem Verantwortungsbewusstsein, sondern vor allem wegen der umfassenden wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit, von der insbesondere die Waffenindustrie massiv profitiert. Und so befindet sich das Kanzleramt in einem Zustand der kognitiven Dissonanz, die mindestens zu belächeln wäre, hätte sie nicht solch gravierende Folgen: Immer wieder betont die Bundesregierung, man sehe das schreckliche Leid der Zivilbevölkerung in Gaza und bemühe sich um ihren Schutz, etwa durch humanitäre Hilfe. Nur ihre Bombardierung, die will man nicht beendet sehen.