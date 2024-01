Richtigstellung

Am 11. Januar hatten wir in einem Artikel unter der Überschrift »Berliner Boxkampf: Nazi soll in der Verti Music Hall auftreten« behauptet beziehungsweise den Eindruck erweckt, der Boxer Ronny Gabel sei ein Nazi, Faschist und Rechtsextremist. Diese Behauptung ist unwahr. Ronny Gabel hat nie eine politische Einstellung eingenommen oder vertreten. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. nd

#ndbleibt – Aktiv werden und Aktionspaket bestellen

Zum Aktionspaket Egal ob Kneipen, Cafés, Festivals oder andere Versammlungsorte – wir wollen sichtbarer werden und alle erreichen, denen unabhängiger Journalismus mit Haltung wichtig ist. Wir haben ein Aktionspaket mit Stickern, Flyern, Plakaten und Buttons zusammengestellt, mit dem du losziehen kannst um selbst für deine Zeitung aktiv zu werden und sie zu unterstützen.