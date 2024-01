Silvesterrätsel Gewinner

Silvesterraketen explodieren über der neuen Seebrücke in Prerow. Foto: dpa

Da hatten wir Ihnen wieder eine harte Nuss zu knacken gegeben. Das richtige Lösungswort, das Sie im Silvesterpreisrätsel ermitteln konnten, lautet »Rettungskampagne«. Zusammen mit Ihren Antworten haben Sie uns viele Wünsche für das neue Jahr gesandt. Vielen Dank! Die Auflösung finden Sie hier

Ein besonderer Gruß, der uns in diesem Zusammenhang erreichte, war ein Zitat von Eugène Ionesco, der den meisten durch die Novelle »Die Nashörner« bekannt ist, dem man nur zustimmen kann: »Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht.« Wenn vielleicht auch nicht in unserer Zeit, so haben sich doch 70 Leserinnen und Leser von Stuttgart bis Graal-Müritz in unserem Kreuzworträtsel zurechtgefunden. Aus diesen Einsendungen haben wir zwei Gewinnerinnen ausgelost. Gewonnen haben:

Gabriele Rauschenbach,

Silvia Fiedler, Forst (Lausitz)

Die nd.Genossenschaft wünscht viel Freude bei der Lektüre des neu aufgelegten Romans »Dritter Hof links« von Günther Birkenfeld aus dem Quintus-Verlag. nd