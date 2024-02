Einladung: Entdeckungsreise in den Süden Vietnams

Ein Blick auf die atemberaubende Halong Bucht. Foto: imago images

Dieses Land hat etwas Mystisches, und wer einmal dort war, wird Vietnam nie wieder vergessen: die spektakulären Landschaften, das geschäftige Treiben in den Städten, vor allem aber die überaus gastfreundlichen Menschen, deren Lebensfreude einfach ansteckend ist.

Auch Sie wollten das alles schon immer mal mit eigenen Augen sehen? Im Herbst könnte Ihr Traum wahr werden. Vom 21. Oktober bis zum 1. November führt eine Leserreise in den Süden Vietnams. Die zwölftägige Tour wird garantiert zu einer unvergesslichen Reise.

Erste Station ist Hanoi und ein Besuch bei »Onkel Ho«, bei dem Sie im Ho-Chi-Minh-Mausoleum viel über das Leben des Staatsgründers erfahren. Anschließend besuchen Sie den berühmten »Literaturtempel«, Vietnams erste und älteste Universität. Mit etwas Glück können Sie dort eine Vorstellung traditioneller Musik hören. Auch eine Radtour rund um den Hoan-Kiem-See und durch die Altstadt von Hanoi, sowie der Besuch einer Wasserpuppenshow stehen an diesem Tag auf dem Programm.

Nach dem Trubel der quirligen Stadt führt die Reise am nächsten Tag in ein Teeanbaugebiet im grünen Gürtel von Hanoi, wo Sie die Teeblatternte und das tägliche Leben beobachten. Sie erfahren alles über den Teeanbau und dessen Weiterverarbeitung. Weitere interessante Informationen gibt es im Teemuseum.

Ehe man sich versieht, sind schon vier Tage um. Nun führt der Weg in die berühmte Halong-Bucht, wo Sie an Bord eines Schiffes gehen, auf dem Sie die Nacht verbringen. Auf der Tour gibt es auch einen Stopp zum Schwimmen und die Gelegenheit, eine geheimnisvolle Höhle zu besichtigen. Ein Tipp für den nächsten Morgen: Früh aufstehen lohnt sich, denn der Sonnenaufgang über der Bucht, die Sie nach dem Frühstück in kleinen Booten erkunden werden, ist absolut spektakulär.

Nach der Rückfahrt am Abend nach Hanoi, besteigen Sie dort den Zug nach Hue, der Sie über Nacht in diese faszinierende Stadt am »Parfüm-Fluss« bringt. Dort tauchen Sie tief in die Nguyen-Dynastie ein, besuchen das buddhistische Kloster Thien-Mu-Pagode, die Zitadelle, den Königspalast der Nguyen-Könige und gehen auf eine Entdeckungstour zu den Kaisergräbern und Mausoleen der Dynastie.

Am nächsten Tag steht eine Fahrt nach Hoian im Programm. Unterwegs gibt es spektakuläre Fotostopps, bevor das Ziel am Nachmittag erreicht wird. Vor dem Abendessen bleibt Ihnen Freizeit. Vielleicht nutzen Sie ja die Gelegenheit, sich hier ein neues Lieblingsteil anfertigen zu lassen. Denn Hoian ist berühmt für die Künste seiner Schneider. In Hoian ist noch ein besonderes Treffen angesagt: mit Thomas Billhardt. Wenngleich nur über eine Videoschalte wird er einen Vortrag über »sein Vietnam« halten.

Nach einer geruhsamen Nacht führt eine kurze Fahrradtour in das Gemüsedorf Tra Que. Dort genießen Sie die Schönheit und auch die Einfachheit des vietnamesischen Landlebens. Sie besuchen nicht nur Bauern und kosten deren Erzeugnisse, sondern bereiten auch unter Anleitung einer Familie Ihr Mittagessen selbst zu.

Noch zwei Tage, dann geht diese besondere Reise schon wieder zu Ende. Doch noch bleibt ein bisschen Zeit in Hanoi, wohin Sie von Danang aus zurückfliegen. Den letzten Tag der Reise können Sie ganz nach Lust und Laune verbringen, sich noch einmal durch die Straßen der Hauptstadt treiben lassen oder Souvenirs kaufen.

Nach dem Check-out am Nachmittag steht noch ein Besuch des Militärmuseums auf dem Programm. Dieses Archiv der Militärgeschichte Vietnams umfasst Räume voller Kriegspropaganda, Fotografien und Dokumente aus Kriegen gegen China, Frankreich und die USA. Nach dem Besuch folgt ein letztes gemeinsames Abendessen, bevor Sie zum Flughafen von Hanoi gebracht werden und zurück nach Berlin fliegen.

Reiseinfos Termin: 21.10. bis 1.11.2024

21.10. bis 1.11.2024 Preis: 3699 Euro/DZ, EZ-Zuschlag: 869 Euro

3699 Euro/DZ, EZ-Zuschlag: 869 Euro Leistungen:

- Flug von Berlin via Istanbul nach Hanoi und zurück

- Inlandflug von Danang nach Hanoi

- Rundreise/Transfers im landestypischen Bus

- 3 Ü/F im 4-Sterne-Hotel »Flower Garden« in Hanoi

- 1 Ü/F auf einem Schiff in der Halong-Bucht

- Ü/F im Nachtzug von Hanoi nach Hue im 2-Bett-Abteil

- 1 Ü/F im 3-Sterne-Hotel Moonlight in Hue

- 2 Ü/F im 4-Sterne-Hotel »Boutique Hoian

Resort« in Hoian

- 1 Ü/F im 4-Sterne-Hotel »Flower Garden«

in Hanoi

- 7 Abendessen im Hotel oder Restaurant, 7 Mittagessen

- große Hanoi-Citytour (Fahrradtour) rund um den Hoan-Kiem-See und die Altstadt von Hanoi

- Besuch einer Wasserpuppen-Show

- Spaziergang durch Teeplantagen, Besuch im Tee-Museum sowie Vorführung Teeverarbeitung; Bootsfahrt durch die Landschaft der Halong-Bucht sowie der Bai-Tu-Long-Bucht mit Besuch der Höhlen und Kajak-Nutzung

- ca. 3-stündige Bootsfahrt auf dem »Parfüm-Fluss«, Besichtigung der Zitadelle von Hue, Thien-Mu-Pagode und Königspalast der Nguyen-Dynastie;

- Eintritt zu zwei Kaisergräben und Mausoleen der Nguyen-Dynastie

- ca. 4-stündiger Transfer von Hue nach

Hoian mit Fotostopps

- Videovortrag mit Thomas Billhardt im Hotel

»Hoian«

- Fahrradtour in das Gemüsedorf Tra Que;

Kochkurs im Gemüsedorf Tra Que; Spaziergang durch Hoian mit Besuch der japanischen Brücke, der chinesischen Hallen, des

Sa-Huynh-Museums und des lokalen Marktes

- deutschsprachige Reiseleitung bei allen Ausflügen

- Reisebegleitung ab/bis Berlin:

Cornelia Gruber

Tel.: (030) 2978 1620,

E-Mail: leserreisen@mazz.berlin nach Hanoi und zurück