Vom Streik zur Strategie

Foto: ig-metall/istock/vovashevchuk/picture alliance/dpa/paul zinken/nd [m]

Seit 116 Tagen schon streiken Recycling-Arbeiter im sächsischen Espenhain, die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat mit Hunderten Arbeitskämpfen zuletzt Rekorde gebrochen, und im Nah- und Fernverkehr wird gefühlt pausenlos für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft.

Nach Jahren der Defensive feiern die Gewerkschaften endlich wieder Erfolge. Ist das der Aufbruch, den Die Linke zumindest für den Osten ausgerufen hat und am Wochenende Anfang März bei einer Konferenz in Leipzig diskutiert? Und warum profitiert ausgerechnet die Partei, die sich als parlamentarischer Arm der Beschäftigten versteht, so wenig von der neuen Streikbewegung?

»nd.DieWoche« vom 2. und 3. März 2024 blickt auf die stärker werdenden Gewerkschaften – und warum dem ein politischer Aufbruch folgen muss.