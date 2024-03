Mit Knie auf Kopf fixiert: Polizeigewalt gegen Letzte Generation?

Foto: Youtube/Letzte Generation

Bei einer Farbaktion der Letzten Generation am Samstagmorgen hat ein Polizist der Bundespolizei einer minderjährigen Aktivistin sein Knie auf den Kopf gedrückt. Das zeigt ein Video, dass die Protestgruppe am Samstag auf Youtube veröffentlichte. Darauf ist zu erkennen, wie ein Beamter die junge Frau zu Boden bringt. Nachdem er sie mit dem Knie auf ihrem Kopf fixiert hat, sagt sie zweimal mit schwacher Stimme: »Könnten Sie bitte Ihr Knie von meinem Kopf nehmen.« 40 Sekunden lang bleibt der Polizist jedoch in dieser Position, dann bricht das Video ab.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen eines Polizeieinsatzes gegen die Protestgruppe, die an der Fassade des Kanzleramtes mit orangener Farbe den Schriftzug »Hilfe! Eure Kinder« und Handabdrücke hinterließ. Mehrere Aktivisten legten und setzten sich vor der Wand auf den Boden, andere saßen, wie auf einem von der Gruppe veröffentlichten Foto und in dem Video zu erkennen ist.

Nach Angaben der Polizei wurden 16 Personen im Alter von 13 bis 16 Jahren vorläufig festgenommen, um die Identität zu überprüfen – darunter auch die Aktivistin aus dem Video. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen eingeleitet.

Die Beteiligten fordern die Bundesregierung dazu auf, sich der Verantwortung für die junge Generation im Hinblick auf den Klimawandel bewusst zu werden und »ihr endlich nachzukommen«, wie es in einer Mitteilung der Letzten Generation hieß. mit dpa