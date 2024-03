15.000 Duisburger gegen rechts

Tausende Menschen ziehen am Samstag bei einer Demonstration gegen die AfD mit Schildern durch die Stadt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hatte zu der Kundgebung unter dem Motto »Duisburg ist echt bunt« aufgerufen. Foto: dpa | Christoph Reichwein

In der 500 000-Einwohnerstadt Duisburg demonstrierten bis zu 15 000 Menschen am Sonnabend gegen rechts und die AfD sowie für demokratische Werte. Unter dem Veranstaltungsmotto »Duisburg ist bunt. Für Zusammenhalt und Vielfalt« hatte der DGB Duisburg aufgerufen. Mehr als 75 Organisationen, Verbände und Vereine haben sich der Demonstration angeschlossen und so für eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahre in der Ruhrgebietsstadt gesorgt. DGB-Vertreter äußerten sich mit Blick auf die hohe Teilnehmerzahl und den friedlichen Verlauf zufrieden. Man sei »überglücklich«, dass ein breites Bündnis so viele Menschen, insbesondere Familien und Senioren, auf die Straße brachte.

Selbst der Unternehmerverband war Teil des Bündnisses und fand deutliche Worte gegen die AfD. »Wir wollen Haltung zeigen und sehr deutlich zum Ausdruck bringen: Die Unternehmen in Duisburg stehen für Freiheit, Demokratie, Vielfalt, Sicherheit, Zusammenhalt und ein weltoffenes Miteinander. Dies sind Werte, die Orientierung und Perspektiven bieten und die von den allermeisten Menschen in unserem Land geteilt werden. Das wollen wir auch jener lauten Minderheit signalisieren, die all das in Frage stellt.« Neben den Duisburger Unternehmern war auch die sonst auf Demonstrationen in Duisburg nur selten zu sehende CDU dabei.

Allerdings gab es auch Kritik an Organisationen und Personen aus dem breiten Bündnis aus Politik, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und Kirchen. »Ampel, Konservative und Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) reden de AfD und der extremen Rechten nach dem Mund! Wer konsequent den Faschismus bekämpfen will, der muss soziale Kämpfe stärken anstatt nach unten zu treten«, sagte etwa Nadine Bendahou. Sie ist seit Kurzen eine der beiden neuen Kreisverbandsprecher der zuletzt sehr zerstrittenen Linken in Duisburg.

Die Linke in Duisburg betonte am Rande der mehrere Stunden andauernden Demonstration, dass sie dezidiert auch die Politik der anderen Parteien mitverantwortlich mache für das Erstarken des Rechtsextremismus und der AfD in Deutschland. »Deren neoliberale Politik hat seit Jahrzehnten zu einer sichtbaren Verschärfung der sozialen Lage vieler Menschen beigetragen, die auch zu einem Aufstieg rassistischer und faschistischer Parteien wie der AfD führte«, sagte der zweite neue Linken-Kreissprecher Marcel Narloch.

Die Duisburgerin Christa Bröcher vom Verein Kinder des Widerstands sorgte für einen eindringlichen Moment, der sicher vielen in Erinnerung bleiben dürfte. Sie kam mit einer blau-weiß gestreiften KZ-Jacke in der Hand auf die Bühne. Ganze neun Jahre habe diese Jacke ihr Vater im KZ Sachsenhausen tragen müssen. Sie begreife es als ihre Aufgabe, in Schulen und zu Jugendverbänden zu gehen, um aufzuklären – nur das helfe. Die Faschisten seien 1933 schließlich nicht an die Macht gekommen, weil sie stärker waren, »sondern weil ihre Gegner nicht schnell genug zusammengekommen sind«. Das müsse eine Lehre für die heutige Zeit sein.

Auch in einigen anderen deutschen Städten kam es wieder zu Protesten gegen die AfD.