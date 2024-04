Der Countdown läuft …

Foto: dpa | Bernd von Jutrczenka

Mit Hochdruck arbeitet unser Entwicklerteam derzeit an der Fertigstellung der digitalen Montagsausgabe von »nd.DerTag«. Denn in gut einem Monat wird sie das erste Mal erscheinen, am 6. Mai 2024. Die digitale Ausgabe können Sie künftig in unserer neuen App oder als Web-Version auf dem Tablet, Smartphone oder am Computer-Bildschirm lesen.

Doch wir haben in den letzten Monaten nicht nur daran gearbeitet, die Montagsausgabe in eine ausschließlich digitale Variante zu überführen, wir haben zudem eine neue digitale Infrastruktur geschaffen, die sukzessive auch unsere derzeitige App ersetzen wird. So werden Sie in der neuen App nicht nur die digitale Montagsausgabe finden, sondern auch die Ausgaben der anderen Erscheinungstage.

In einer Testversion pflegen unsere Redakteure bereits aktuelle Artikel ein, um den Produktionsablauf in ihre redaktionelle Arbeit zu integrieren und die technische Infrastruktur zu prüfen. Wir sind also beim Feinschliff vor dem Start.

Machen Sie mit!

Für diesen Feinschliff brauchen wir so viel Feedback wie möglich von Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, damit sowohl technische Fehler entdeckt werden, als auch Wünsche für die Weiterentwicklung in späteren Versionen bei uns ankommen und mitgedacht werden können. So können Sie aktiv an der Entwicklung teilhaben und daran mitwirken, dass unsere digitale Ausgabe ansprechend und nutzerfreundlich wird. Denn am Ende geht es um Ihre Lesegewohnheiten und Bedürfnisse.

Wir freuen uns, wenn Sie sich hier beteiligen und die neue digitale Ausgabe vorab testen und uns Ihre Meinung dazu mitteilen. Wie schon erwähnt, kann die neue Digitalausgabe auf zwei Arten aufgerufen werden: über unsere neue App oder über den Browser. Im Unterschied zur Webversion ist das Lesen und Navigieren in der App etwas komfortabler, da hier der volle Bildschirm genutzt wird. Darüber hinaus können bereits geladene Ausgaben auch offline gelesen werden.

Wenn Sie gerne die neue digitale Ausgabe »auf Herz und Nieren« prüfen wollen, können Sie sich per E-Mail bei uns melden: digital@nd-online.de. Sie erhalten dann von uns einen Zugang zur Testversion und eine Anleitung zur Installation der App. Auch wenn es etwas aufwendiger ist, die App zu testen, ist das besonders wertvoll für uns. Denn jeder liest auf einem anderen Tablet oder Smartphone – mit unterschiedlich alten Betriebssystemen und Screengrößen.

Damit wir Sie für unsere App zum Testen freischalten können, schreiben Sie uns bitte, ob Sie Apple iOS oder Google Android nutzen. Für die Einladung benötigen wir darüber hinaus die E-Mail-Adresse, mit der Sie auf Ihrem Endgerät (Smartphone, Tablet) bei Apple oder Google angemeldet sind.

Falls Sie in Ihrem Umfeld weitere engagierte nd-Leser kennen, geben Sie gern unseren Aufruf zum Testen weiter. Je mehr Leserinnen und Leser sich beteiligen, desto besser.

Welches Feedback brauchen wir?

Jede Rückmeldung hilft uns weiter. Dabei brauchen wir sowohl zur App als auch zur Webvariante (Lesen am Bildschirm über den Browser) Ihr Feedback. Insbesondere würden wir uns freuen, wenn Sie nicht nur einmal in die digitale Ausgabe schauen, sondern häufiger und an mehreren Tagen.

Denken Sie bitte daran, dass noch nicht alles fertig ist und sich wöchentlich Dinge verändern. Die technische Struktur ist so weit gelegt, am visuellen Erscheinungsbild wird noch gearbeitet. Unser Fokus liegt daher momentan auf technischen Problemen: Funktioniert das Navigieren durch die Ausgabe, oder wird man an einer Stelle ins Leere geleitet? Fehlen Bedienmöglichkeiten, die Sie sonst nutzen oder schon länger gerne hätten?

Gestalterische Wünsche sind für uns aktuell nicht ganz so wichtig. Sie können uns hier aber natürlich ebenfalls Ihre Wünsche mitteilen.

Wie geht es weiter?

Wir nehmen Ihr Feedback auf, und unser Entwicklerteam wird bis zum Start der digitalen Montagsausgabe technische Fehler beheben sowie die Bedienfreundlichkeit verbessern. Wünsche zu fehlenden Funktionen oder weitere Hinweise zum visuellen Erscheinungsbild werden für später folgende Verbesserungen oder Erweiterungen der digitalen Ausgabe gesammelt. Nach dem Start ist die Entwicklung also noch nicht vorbei, sondern es geht weiter.

Über Neuerungen und weitere Schritte informieren wir Sie weiterhin in unserer Zeitung sowie im Genossenschafts-Newsletter für Mitglieder.

Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken!

Auf einen Blick Ab dem 6. Mai 2024 wird die Montags­ausgabe von »nd.DerTag« ausschließlich in digitaler Form erscheinen. An den anderen Tagen der Woche erhalten Sie das »nd« wie gewohnt gedruckt und als klassisches E-Paper.

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns über die Hotline-Nummer 030/2978-1715 (Di und Do, jeweils 9 bis 13 Uhr) an oder schreiben Sie uns per E-Mail an: digital@nd-online.de

Melden Sie sich unter unserer E-Mail digital@nd-online.de als Tester*in.

Für die App: Bitte geben Sie die Art Ihres Gerätes an und ihre E-Mail-Adresse, die mit dem Gerät verknüpft ist. Alle weiteren Informationen erhalten Sie dann von uns.