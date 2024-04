Deutschland wird wieder Schauplatz der Ost-West-Konfrontation

Panzer der US-Streitkräfte stehen auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, aud das mutmaßlich zwei russische Saboteure einen Angriff planten. Foto: dpa/Armin Weigel

Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, der aktuell wegen mutmaßlicher Spionage für Russland vor Gericht steht. AfD-Politiker, die im Verdacht stehen, Geld von pro-russischen Stellen erhalten zu haben, um Moskaus Narrative zu stützen. Cyberangriffe, für die immer wieder russische Hackergruppen verantwortlich gemacht werden. Und nun die Festnahme zweier angeblicher russischer Saboteure, die in Deutschland laut Bundesanwaltschaft unter anderem bereits Anschlagsziele ausgekundschaftet haben sollen: Mit zunehmender Vehemenz drängt in die öffentliche Wahrnehmung, dass auch die Bundesrepublik Schauplatz einer globalen Konfrontation ist, die eine immer breiter werdende Spaltungslinie durch Gesellschaften und die Welt zieht.

So verfahren und bedrohlich sich die Weltlage derzeit schon darstellt, so sehr steht doch zu befürchten, dass wir uns erst am Beginn einer Eskalationsspirale befinden, von der die Bundesrepublik mit ihrem weltpolitischen Engagement ganz und gar nicht verschont bleibt.