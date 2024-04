Informationen, Austausch und Hilfe vor Ort

Jetzt ist es nur noch eine gute Woche, bis unsere neue App in ihrer ersten Version an den Start geht. Damit können Sie künftig unsere digitale Montagsausgabe lesen und haben außerdem Zugriff auf die digitale Version der gedruckten Ausgaben von »nd.DerTag« von Dienstag bis Freitag sowie der Wochenendausgabe am Samstag.

Im Zuge der Einführung der neuen App und um mit Ihnen, unseren Leser*innen, Abonnent*innen und Mitgliedern, in einen direkten Austausch zu kommen, planen wir ab Mitte Mai bis Mitte Juli verschiedene Veranstaltungen zum Kennenlernen der App, verbunden mit dem Angebot der Beratung und Unterstützung bei der Einrichtung von Geräten zum digitalen Lesen. So können Sie sich nicht nur wie schon jetzt via Telefon oder E-Mail an uns wenden, sondern auch direkt und vor Ort. Dafür wird es zum einen unser nd.Infocafé geben und zum anderen unseren nd.Helpdesk.

Das nd.Infocafé

Im nd.Infocafé wollen wir Ihnen in einer offenen Atmosphäre die App vorstellen, Hilfestellung bei der Einrichtung der App auf Ihren Geräten geben, Ihre Fragen beantworten und mit Ihnen ins Gespräch kommen. »Infocafé« haben wir das Ganze getauft, weil es – neben konkreten Angeboten im Zusammenhang mit der neuen App und digitalem Lesen – Gelegenheit geben soll für Fragen rund um die Genossenschaft und die Zeitung und natürlich auch genügend Zeit, um sich auszutauschen.

Bisher planen wir einige Veranstaltungen in Berlin und größeren Städten wie beispielsweise Dresden, Leipzig und Rostock. Die Auswahl fiel auf Regionen und Orte, wo viele nd-Leserinnen und -Leser wohnen. Die genauen Termine werden auf unserer Terminseite im Web, in den Newslettern und in der Zeitung rechtzeitig angekündigt.

Der Ablauf wird ähnlich sein wie bei einem kurzen Workshop: Zunächst gibt es eine Einführung zum Produkt sowie eine kurze Anleitung zur Installation und Geräteeinrichtung. Anschließend beantworten wir Ihre Fragen und helfen bei Problemen. Danach ist Raum für weitere Anliegen, Fragen oder Themen rund um das »nd« und die Genossenschaft.

Falls Sie bei Ihnen vor Ort mit Menschen vernetzt sind oder sich im Rahmen einer Gruppe, eines Vereins oder in ähnlichen Zusammenhängen regelmäßig treffen und Sie Interesse an einem Infocafé direkt bei Ihnen haben, schreiben Sie uns, und wir besprechen die Möglichkeiten dazu.

Haben Sie Fragen?

Der nd.Helpdesk

Neben dem nd.Infocafé richten wir ab Mitte Mai einen »Helpdesk« bei uns im Haus am Berliner Franz-Mehring-Platz ein. Hier wird es an einem Tag in der Woche die Möglichkeit geben, mit Fragen und Problemen rund um das Einrichten der App und das Lesen auf Ihrem Gerät ohne Anmeldung vorbeizukommen. Weitere Informationen dazu finden Sie bald ebenfalls auf unserer Terminseite.

Gemeinsam in die Zukunft

Ihre Rückmeldungen, Anmerkungen und Bedenken sind uns wichtig. Wenn Sie sich fragen, was mit Ihren Antworten auf die Umfrage zum digitalen Lesen geschehen ist, die zweimal der Zeitung beilag: Wir haben diese gesammelt und ausgewertet. Und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten auch direkt auf Ihre Anliegen eingehen. Für uns war es gut, ein Bild zu bekommen, wie Sie bereits digital »nd« lesen oder welche Hindernisse es möglicherweise gibt, und diese Hinweise auch für Angebote wie das Infocafé aufzunehmen.

Mit der Digitalisierung in der Medienbranche, dem Wandel in der Zeitungslandschaft und angesichts der neuen Nutzungsgewohnheiten gerade jüngerer Generationen wollen wir zukunftsfähig werden, um eine linke Stimme in der Medienlandschaft zu bleiben und weiterhin Themen Raum zu geben, die in den Standardmedien zu kurz oder gar nicht vorkommen.

Die Herausforderung besteht für uns darin, das Digitale zu erobern und zugleich das Gedruckte nicht aufzugeben. Nur gemeinsam mit Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, können wir das schaffen. Also nutzen Sie bei Sorgen oder für Ihre Anmerkungen unsere Hotline oder schreiben Sie uns. Und kommen Sie vorbei zum nd.Infocafe und zum nd.Helpdesk.