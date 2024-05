1. FC Union verliert im Abstiegskampf gegen Bochum

Rani Khedira und der 1. FC Union Berlin waren den Bochumer Gästen um Matus Bero (o.) am Sonntag im Abstiegskampf lange nicht gewachsen. Foto: imago/Jan Huebner

Ein altes Motto sollte den Fußballern des 1. FC Union am Sonntag neue Kraft geben: »Mit aller Gewalt: Klassenerhalt!« Wie schon vor zehn Jahren war es der Titel des Stadionheftes und wurde im Vorfeld der Partie gegen den VfL Bochum von Verein und Fans auf vielen Kanälen verbreitet. Weil sich die Berliner aber nur 45 Minuten lang mit fußballerischer Gewalt gegen Gegner und Abstieg wehrten, war die Ernüchterung nach dem Schlusspfiff umso größer: Mit 3:4 (0:3) verlor Union gegen den bis dahin punktgleichen Nachbarn im Tabellenkeller – und ist der große Verlierer des 32. Bundesliga-Spieltags im Abstiegskampf.

Das Duell im mit 22 000 Zuschauern natürlich ausverkauften Stadion An der Alten Försterei war ein Spiegelbild der vergangenen Wochen. Union, mit nur drei Toren aus den letzten acht Spielen, schaffte es nicht, den Gegner unter Druck zu setzen. Nur einmal kamen die Berliner in Halbzeit eins gefährlich vor das gegnerische Tor: Der Kopfball von Verteidiger Diogo Leite nach einem Freistoß von Josip Juranović war in der 34. Minute jedoch leichte Beute für Gästetorwart Manuel Riemann.

Selbst Unions Stärke, das Verteidigen, litt unter der sichtlich großen Verunsicherung durch fehlende Erfolgserlebnisse. Die unter der Woche in den Medien verbreitete Meldung, dass sich die Köpenicker nach der Saison von Trainer Nenad Bjelica trennen wollen, macht die Situation bestimmt nicht einfacher. Und hinzu kommt der Druck durch Siege der Konkurrenten im Abstiegskampf. Einer davon: Bochum. Nach dem Trainerwechsel hatte der VfL mit Heiko Butscher aus den letzten drei Spielen immerhin vier Punkte geholt.

Dieses wieder gewonnene Selbstvertrauen brachten die Bochumer in Berlin von Beginn an auf den Platz – und gingen nach einer dominanten Anfangsviertelstunde verdient in Führung. Mit einem Ballgewinn nach einem Torabstoß von Union und zwei Pässen entblößte der VfL spielend leicht die linke Berliner Abwehrseite, Maximilian Wittek vollendete in der 16. Minute zum 0:1. Wiederum eine Viertelstunde später ließ Wittek alle Rot-Weißen vollends verstummen: Unbedrängt schloss der Mittelfeldspieler eine Einzelaktion in Unions Strafraum mit einem platzierten Schuss ins kurze rechte Eck zum 0:2 ab.

»Aufwachen« und »kämpfen« – das forderten nun Unions Fans von ihrer Mannschaft. Es blieb unerhört, ein Schuss von Kevin Volland über das Bochumer Tor und der Kopfball von Leite blieben alles, was sie offensiv zustandebrachte. Es spielte weiterhin nur der VfL und löste in der 37. Minute mit dem 0:3 durch Keven Schlotterbeck blankes Entsetzen auch auf der Berliner Bank aus. Fassungslos forderten Bjelica und sein Trainerteam die Spieler auf, irgendetwas zu tun, zumindest sich zu wehren. Bis zum Pausenpfiff passierte jedoch nichts mehr.

Immerhin: Der 1. FC Union gewann die zweite Halbzeit dieses Spiels. Und das kann für die zwei verbleibenden Spiele beim 1. FC Köln und gegen den SC Freiburg Hoffnung machen. Drei Tore erzielten die Berliner nach dem Wiederanpfiff: Die eingewechselten Yorbe Vertessen und Chris Bedia sorgten mit ihren Treffern in der 59. und 62. Minute für den Anschluss. Unions nächster Torjubel waren aber immer noch keine Schreie der Erlösung: Weil zwischenzeitlich Bochums Philipp Hofmann in der 71. Minute getroffen hatte, konnte Benedict Hollerbach vier Minuten später wiederum nur auf 3:4 verkürzen. Während der VfL nach einer wilden zweiten Hälfte den zweiten Sieg in Folge mit seinen Fans ebenso wild feierte, brauchen die Unioner sicherlich etwas Zeit, diesen Niederschlag zu verarbeiten.