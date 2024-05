Generalstreik in Argentinien: Kampf um würdiges Leben

Blick auf die leere Avenida 9 de Julio in Buenos Aires mit Aussicht auf den Obelisken während des Generalstreiks gegen die von der ultraliberalen Regierung von Präsident Milei vorgenommenen Kürzungen, Entlassungen und Privatisierungen. Für 24 Stunden standen am 9. Mai fast alle Züge, Busse, U-Bahnen und Flugzeuge still.

Foto: dpa