Potsdams Linke mehr als halbiert

Brandenburg hat gewählt - so wie hier in Forst in der Lausitz. Foto: dpa/Monika Skolimowska

5082 Stimmen erhielt am Sonntag bei der Wahl der Stadtverordneten von Potsdam der Ex-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Scharfenberg – wieder einmal so viel wie kein anderer Kandidat in der Stadt. Scharfenberg hatte Ende 2023 die Linke verlassen und ist mittlerweile dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beigetreten. Die von Scharfenberg in Potsdam organisierte BSW-nahe Wählergruppe erzielte aus dem Stand 5,5 Prozent. Knapp 1600 Stimmen zu diesem Ergebnis steuerte der Stadtverordnete Ralf Jäkel bei, der früher ebenfalls zur Linksfraktion gehörte. 2022 war es zum Bruch gekommen, weil Jäkel für einen Antrag der AfD gestimmt hatte, wegen der explodierenden Energiepreise die russische Erdgasleitung Nord Stream 2 zu öffnen.

Nicht zuletzt auch deshalb, weil der zweite Stimmengarant Sascha Krämer (Linke) nach Flensburg umzieht und nicht wieder kandidierte, fiel die Potsdamer Linke am Sonntag um 9,3 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent. Die besten Ergebnisse für die Partei erzielten noch die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandré mit knapp 1800 Stimmen und mit rund 1750 Stimmen die Stadtverordnete Tina Lange, Frau des Ex-Bundestagsabgeordneten Norbert Müller. Scharfenbergs großer Widersacher, Linksfraktionschef Stefan Wollenberg, bekam so wenig Stimmen, dass er dem neuen Stadtparlament nicht mehr angehören wird. Dabei war Wollenberg, der Geschäftsführer der Linken im Land Brandenburg ist, in der Potsdamer Waldstadt angetreten – einem Plattenbauviertel, das bisher eine Hochburg der Sozialisten war. Hier holte jetzt nur die Stadtverordnete Anja Günther ein Mandat für die Partei. Am Stern, einer weiteren alten Hochburg mit Plattenbauten, konnte die Linke gar keinen Stich mehr machen. Hier räumte wie gewohnt das kommunalpolitische Urgestein Scharfenberg ab.

Noch am besten schnitt die Linke mit 15,4 Prozent in Frankfurt (Oder) ab, wo sie mit René Wilke den Oberbürgermeister stellt, büßte dort aber sieben Prozentpunkte ein. Darüber hinaus blieb die Linke mit 10,9 Prozent nur im Landkreis Barnim zweistellig, wo sich der Verlust mit fünf Prozentpunkten vergleichsweise in Grenzen hielt. Ansonsten lief es meist auf eine Halbierung der Ergebnisse hinaus.

Abgesehen von Potsdam siegte die AfD flächendeckend, holte in Spree-Neiße mit 28,2 Prozent ihr bestes Ergebnis und in Oberspreewald-Lausitz mit 31,8 Prozent ihr zweitbestes. In Oberspreewald-Lausitz kam überdies die neofaschistische NPD, die inzwischen »Die Heimat« heißt und sonst keine Rolle mehr spielt, auf 1,7 Prozent, wobei sie leicht zulegte. In der Prignitz erreichte die Nazi-Partei »Der III. Weg« 1,6 Prozent.

Ergebnisse der Wahl in den Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburg/Havel : CDU 23,6 (-3,2), SPD 18,5 (+1,6), AfD 23,8 (+9,6), Grüne 9,0 (-4,9), Linke 7,2 (-5,8), Freie Wähler 9,5 (-1,3), FDP 2,8 (-1,7), Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 5,0 (+5,0)

: CDU 23,6 (-3,2), SPD 18,5 (+1,6), AfD 23,8 (+9,6), Grüne 9,0 (-4,9), Linke 7,2 (-5,8), Freie Wähler 9,5 (-1,3), FDP 2,8 (-1,7), Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 5,0 (+5,0) Cottbus : AfD 29,2 (+6,9), CDU 16,0 (-1,2), SPD 19,6 (+4,0), Linke 7,1 (-6,6), Unser Cottbus 9,1 (-0,4), Grüne 4,9 (-4,2), Freie Wähler 4,3 (-1,6), FDP 2,0 (-2,0), Mittelstandsinitiative 4,1 (+4,1)

: AfD 29,2 (+6,9), CDU 16,0 (-1,2), SPD 19,6 (+4,0), Linke 7,1 (-6,6), Unser Cottbus 9,1 (-0,4), Grüne 4,9 (-4,2), Freie Wähler 4,3 (-1,6), FDP 2,0 (-2,0), Mittelstandsinitiative 4,1 (+4,1) Frankfurt (Oder) : Linke 15,8 (-7,0), CDU 22,9 (+3,0), AfD 28,7 (+9,9), Grüne 6,1 (-5,9), SPD 12,7 (+2,4), FDP 3,8 (-1,3), Freie Wähler 5,2 (+1,6), Die Partei 4,9 (+1,3)

: Linke 15,8 (-7,0), CDU 22,9 (+3,0), AfD 28,7 (+9,9), Grüne 6,1 (-5,9), SPD 12,7 (+2,4), FDP 3,8 (-1,3), Freie Wähler 5,2 (+1,6), Die Partei 4,9 (+1,3) Potsdam : SPD 19,4 (+0,2), Grüne 14,5 (-4,3), Linke 8,7 (-9,3), CDU 14,7 (+2,3), Die Andere 10,2 (-0,2), AfD 13,7 (+4,2), FDP 4,5 (-0,4), Die Partei 2,7 (+1,1), Freie Wähler 2,9 (+1,8), Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit 5,5 (+5,5)

: SPD 19,4 (+0,2), Grüne 14,5 (-4,3), Linke 8,7 (-9,3), CDU 14,7 (+2,3), Die Andere 10,2 (-0,2), AfD 13,7 (+4,2), FDP 4,5 (-0,4), Die Partei 2,7 (+1,1), Freie Wähler 2,9 (+1,8), Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit 5,5 (+5,5) Barnim : CDU 17,2 (+1,0), Linke 10,9 (-5,0), AfD 24,6 (+9,6), SPD 10,9 (-2,3), Freie Wähler 12,1 (-1,1), Grüne 6,9 (-3,9), FDP 2,8 (-1,3), Bauernverband 3,0 (+0,2), Die Partei 2,6 (+0,2), Bündnis Barnim 2,2 (+2,2)

: CDU 17,2 (+1,0), Linke 10,9 (-5,0), AfD 24,6 (+9,6), SPD 10,9 (-2,3), Freie Wähler 12,1 (-1,1), Grüne 6,9 (-3,9), FDP 2,8 (-1,3), Bauernverband 3,0 (+0,2), Die Partei 2,6 (+0,2), Bündnis Barnim 2,2 (+2,2) Dahme-Spreewald : SPD 18,5 (-1,8), AfD 25,6 (+8,6), CDU 16,5 (+1,4), Linke 6,0 (-6,5), Grüne 5,2 (-5,9), FDP 2,5 (-2,8), Bauern 5,1 (-0,1), Unabhängige Bürgerliste 6,5 (+1,9), Freie Wähler 5,6 (+2,1), Unabhängige Wählergemeinschaft Königs Wusterhausen 2,2 (-0,1)

: SPD 18,5 (-1,8), AfD 25,6 (+8,6), CDU 16,5 (+1,4), Linke 6,0 (-6,5), Grüne 5,2 (-5,9), FDP 2,5 (-2,8), Bauern 5,1 (-0,1), Unabhängige Bürgerliste 6,5 (+1,9), Freie Wähler 5,6 (+2,1), Unabhängige Wählergemeinschaft Königs Wusterhausen 2,2 (-0,1) Elbe-Elster : CDU 22,2 (-2,8), AfD 27,5 (+10,3), SPD 10,4 (-2,0), Linke 4,8 (-5,4), Wählergemeinschaft Landwirtschaft, Umwelt und Natur 9,8 (+1,0), Unabhängige Wählergemeinschaft 6,7 (+0,0), Freie Wähler 6,4 (+1,6), Grüne 1,9 (-1,6), FDP 2,0 (-1,4), Ländliche Wählergruppe Herzberg 2,1 (-0,9), Wählergruppe Herzberg 2,1 (+0,1), Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit 3,1 (+3,1)

: CDU 22,2 (-2,8), AfD 27,5 (+10,3), SPD 10,4 (-2,0), Linke 4,8 (-5,4), Wählergemeinschaft Landwirtschaft, Umwelt und Natur 9,8 (+1,0), Unabhängige Wählergemeinschaft 6,7 (+0,0), Freie Wähler 6,4 (+1,6), Grüne 1,9 (-1,6), FDP 2,0 (-1,4), Ländliche Wählergruppe Herzberg 2,1 (-0,9), Wählergruppe Herzberg 2,1 (+0,1), Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit 3,1 (+3,1) Havelland : CDU 24,4 (+4,1), SPD 17,8 (-0,4), AfD 24,8 (+10,6), Grüne 8,1 (-5,6), Linke 7,0 (-4,8), FDP 3,6 (-2,4), Freie Wähler 4,6 (-0,8), Bauern 4,3 (+1,2), Ländliche Wählergemeinschaft Nauen 2,0 (+0,1), Die Partei 2,3 (+2,3)

: CDU 24,4 (+4,1), SPD 17,8 (-0,4), AfD 24,8 (+10,6), Grüne 8,1 (-5,6), Linke 7,0 (-4,8), FDP 3,6 (-2,4), Freie Wähler 4,6 (-0,8), Bauern 4,3 (+1,2), Ländliche Wählergemeinschaft Nauen 2,0 (+0,1), Die Partei 2,3 (+2,3) Märkisch-Oderland : AfD 29,0 (+11,3), Linke 9,4 (-8,1), SPD 14,7 (-2,0), CDU 15,8 (+0,2), Grüne 6,3 (-4,9), Freie Wähler 9,2 (+3,7), FDP 4,2 (-1,3), Bauern 6,3 (+1,4), Bündnis MOL für Vernunft und Gerechtigkeit 3,4 (+3,4)

: AfD 29,0 (+11,3), Linke 9,4 (-8,1), SPD 14,7 (-2,0), CDU 15,8 (+0,2), Grüne 6,3 (-4,9), Freie Wähler 9,2 (+3,7), FDP 4,2 (-1,3), Bauern 6,3 (+1,4), Bündnis MOL für Vernunft und Gerechtigkeit 3,4 (+3,4) Oberhavel : CDU 20,6 (+1,7), SPD 17,0 (-0,9), AfD 25,3 (+10,6), Grüne 7,8 (-5,0), Linke 6,5 (-5,8), Freie Wähler 5,9 (-0,6), FDP 4,3 (-0,9), Wählergruppe Landwirtschaft, Gartenbau, Umwelt 2,0 (+0,5), Tierschutzpartei 2,9 (+1,7), Bündnis Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 0,7 (+0,7)

: CDU 20,6 (+1,7), SPD 17,0 (-0,9), AfD 25,3 (+10,6), Grüne 7,8 (-5,0), Linke 6,5 (-5,8), Freie Wähler 5,9 (-0,6), FDP 4,3 (-0,9), Wählergruppe Landwirtschaft, Gartenbau, Umwelt 2,0 (+0,5), Tierschutzpartei 2,9 (+1,7), Bündnis Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 0,7 (+0,7) Oberspreewald-Lausitz : SPD 17,1 (-4,4), AfD 31,8 (+12,1), CDU 17,6 (-1,9), Linke 7,5 (-5,2), Freie Wählergruppe Bauern 6,0 (-0,5), Grüne 3,0 (-2,8), Freie Wähler 5,0 (+1,3), FDP 2,7 (-0,9), Wählergruppe für Vernunft und Gerechtigkeit 1,3 (+1,3), Tierschutzpartei 2,5 (+2,5)

: SPD 17,1 (-4,4), AfD 31,8 (+12,1), CDU 17,6 (-1,9), Linke 7,5 (-5,2), Freie Wählergruppe Bauern 6,0 (-0,5), Grüne 3,0 (-2,8), Freie Wähler 5,0 (+1,3), FDP 2,7 (-0,9), Wählergruppe für Vernunft und Gerechtigkeit 1,3 (+1,3), Tierschutzpartei 2,5 (+2,5) Oder-Spree : SPD 18,7 (+0,0), AfD 30,2 (+11,8), Linke 7,1 (-8,6), CDU 15,9 (+0,4), Grüne 4,5 (-4,3), Freie Wähler 8,3 (-0,3), FDP 3,2 (-2,3), Bauern, Jäger, Angler 3,5 (-0,4), Bündnis LOS für Vernunft und Gerechtigkeit 2,5 (+2,5)

: SPD 18,7 (+0,0), AfD 30,2 (+11,8), Linke 7,1 (-8,6), CDU 15,9 (+0,4), Grüne 4,5 (-4,3), Freie Wähler 8,3 (-0,3), FDP 3,2 (-2,3), Bauern, Jäger, Angler 3,5 (-0,4), Bündnis LOS für Vernunft und Gerechtigkeit 2,5 (+2,5) Ostprignitz-Ruppin : SPD 14,5 (-3,4), Linke 8,5 (-7,6), AfD 26,1 (+13,4), Grüne 6,2 (-3,8), Bauern 6,2 (-3,3), Freie Wähler 8,2 (+2,6), Pro Ruppin 3,9 (+1,3), Freie Wählergemeinschaft 2,0 (+0,3)

: SPD 14,5 (-3,4), Linke 8,5 (-7,6), AfD 26,1 (+13,4), Grüne 6,2 (-3,8), Bauern 6,2 (-3,3), Freie Wähler 8,2 (+2,6), Pro Ruppin 3,9 (+1,3), Freie Wählergemeinschaft 2,0 (+0,3) Potsdam-Mittelmark : CDU 25,2 (+4,5), SPD 18,8 (-0,3), Grüne 11,2 (-5,0), AfD 19,2 (+7,9), Linke 6,9 (-4,2), Freie Wähler 10,2 (+2,6), FDP 4,6 (-1,1), Piraten/Tierschutz 2,4 (+2,4)

: CDU 25,2 (+4,5), SPD 18,8 (-0,3), Grüne 11,2 (-5,0), AfD 19,2 (+7,9), Linke 6,9 (-4,2), Freie Wähler 10,2 (+2,6), FDP 4,6 (-1,1), Piraten/Tierschutz 2,4 (+2,4) Prignitz : SPD 14,6 (-4,4), CDU 19,2 (+0,3), AfD 24,2 (+11,0), Linke 8,1 (-4,3), Bauern 13,4 (+2,2), Freie Wähler 7,6 (+7,6), Grüne 3,6 (-3,9), FDP 2,2 (-4,3), Bürgerbündnis Prignitz Vernunft und Gerechtigkeit 1,4 (+1,4)

: SPD 14,6 (-4,4), CDU 19,2 (+0,3), AfD 24,2 (+11,0), Linke 8,1 (-4,3), Bauern 13,4 (+2,2), Freie Wähler 7,6 (+7,6), Grüne 3,6 (-3,9), FDP 2,2 (-4,3), Bürgerbündnis Prignitz Vernunft und Gerechtigkeit 1,4 (+1,4) Spree-Neiße : AfD 38,2 (+11,6), CDU 20,1 (-0,4), SPD 13,0 (-2,0), Linke 6,8 (-5,5), Unabhängige Wählergemeinschaft 5,4 (+0,0), FDP 3,3 (-1,6), Grüne 2,1 (-2,5), Freie Wähler 5,3 (+2,2)

: AfD 38,2 (+11,6), CDU 20,1 (-0,4), SPD 13,0 (-2,0), Linke 6,8 (-5,5), Unabhängige Wählergemeinschaft 5,4 (+0,0), FDP 3,3 (-1,6), Grüne 2,1 (-2,5), Freie Wähler 5,3 (+2,2) Teltow-Fläming : SPD 19,5 (+1,1), CDU 19,1 (+2,4), AfD 23,6 (+7,9), Linke 8,7 (-6,6), Freie Wähler 10,4 (+3,4), Grüne 5,3 (-5,0), Bauern 3,7 (-0,5), FDP 2,4 (-1,1), Wir für Teltow-Fläming 3,4 (+3,4)

: SPD 19,5 (+1,1), CDU 19,1 (+2,4), AfD 23,6 (+7,9), Linke 8,7 (-6,6), Freie Wähler 10,4 (+3,4), Grüne 5,3 (-5,0), Bauern 3,7 (-0,5), FDP 2,4 (-1,1), Wir für Teltow-Fläming 3,4 (+3,4) Uckermark: CDU 18,1 (-3,5), SPD 17,2 (-3,9), AfD 31,1 (+15,7), Linke 7,2 (-6,0), Grüne 3,9 (-3,8), Freie Wähler 8,1 (+0,9), FDP 2,3 (-3,9), Bauern 4,4 (-1,3), Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit 4,4 (+4,4) af