Auf neuen Wegen

Transparent im Protestcamp bei Tesla in Grünheide Foto: nd/Paula Perschke

In diesem Jahr, zur 106. nd-Wanderung, wird es einige Neuerungen geben, die uns sehr freuen. Als Partner konnten wir die Naturfreunde Berlin gewinnen. Die sowohl die Route konzipiert haben als auch drei Wanderleiterinnen und -leiter mitbringen, mit denen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Route absolvieren können. Daher gibt es in diesem Jahr konkrete Startzeiten. Jeweils um 10 Uhr, 10.30 Uhr und 11 Uhr kann eine Gruppe starten und den Weg genießen. Abgerissene Kennzeichnungen, was durchaus auf nd-Wanderungen bereits vorgekommen ist, und daraus resultierende lange Umwege sind damit ausgeschlossen. Die Strecke ist in diesem Jahr etwa neun Kilometer lang. Eine längere Route darüber hinaus ist nicht geplant.

Eine weitere Modernisierung ist, dass die Wanderung für Nutzer und Nutzerinnen der Wander-App »Komoot« digital verfügbar ist. Den Link finden Sie auf unserer Webseite unter dem Kurzlink: dasnd.de/wanderung106. Unter demselben Kurzlink finden Sie auch eine Möglichkeit zur Anmeldung. Die Anmeldungen dienen der besseren Planung für das griechische Restaurant »Dionysos« in Fangschleuse, in das wir nach der Wanderung einkehren werden.

Startpunkt der nd-Wanderung ist in diesem Jahr der S-Bahnhof Erkner dort werden Kolleg*innen und Kollegen des »nd« mit einem Stand vor Ort sein und Ihnen wie gewohnt Startkarten und gegebenenfalls auch Wanderkarten aushändigen. Wer am Ende an der Verlosung teilnehmen möchte, muss auf der Startkarte schließlich die richtigen Antworten auf unsere Fragen vermerkt haben.

Wir wandern entlang der Löcknitz, vorbei am Wupatzsee und kommen schließlich am Widerstandscamp gegen die Erweiterung der Tesla-Fabrik vorbei. Eine nd-Wanderung, wäre schließlich keine nd-Wanderung, wenn sie nicht politisches Geschehen mit dem Genuss wunderschöner Natur verbinden kann. Denn wo vormals Wald war, steht jetzt die neue Tesla-Fabrik. Und schon ist man mittendrin in so manchem politischen Dilemma unserer Zeit: Wasserknappheit und gerodeter Wald versus Arbeitsplätze in Brandenburg und Schaffung von Infrastruktur.

Hier haben Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative »Tesla stoppen« Baumhäuser errichtet, um weitere Rodungen für die Fabrikerweiterung zu verhindern. Bis zu einer Million E-Autos sollen hier in Zukunft produziert werden. Nach aktuellen Planungen sollen dafür weitere 50 Hektar Wald gerodet werden.

In Fangschleuse am Bahnhof befindet sich ein Büro der IG Metall, die versucht, die Arbeitsbedingungen für die Angestellten der Tesla-Fabrik zu verbessern. Gewerkschaftliche Organisierung ist für gute Arbeitsbedingungen wichtig.

Was wir sehr bedauern, aber terminlich ließ es sich nicht anders einrichten: Die Wanderung findet parallel zur Brandenburger Landtagswahl statt. Mit den gestaffelten Startzeiten sowie dem geplanten Ende am Nachmittag sollte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dennoch der Gang zum Wahllokal zwischen 8 Uhr und 18 Uhr möglich sein.

Infos 106. nd-Wanderung

22. September 2024 ab 9.30 Uhr

Anmeldung: dasnd.de/wanderung106

dasnd.de/wanderung106 Start : S-Bahnhof Erkner

: S-Bahnhof Erkner Ziel: »Dionysos«, Am Bahnhof Fang­schleuse 3, 15537 Grünheide (Mark)

»Dionysos«, Am Bahnhof Fang­schleuse 3, 15537 Grünheide (Mark) Starts der geführten Wanderungen :

10 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr

: 10 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr Link zur Komoot-App:

dasnd.de/wanderung106

Fragen rund um die Wanderung richten Sie bitte an: marketing@nd-online.de

Unterwegs gibt es ganz in der Tradition der nd-Wanderungen wieder Quizfragen zu beantworten. Am Ende unserer Wanderung kehren wir gemeinsam im Restaurant »Dionysos« ein. Dort findet auch unsere Abschlussveranstaltung mit Grußworten und der traditionellen Preisverleihung statt.