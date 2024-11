Jörg Kukies: Spindoktor im Scholz-Kabinett

Neuer Finanzminister, Sozialdemokrat, Ex-Banker und Marathonläufer: Jörg Kukies, 56 Foto: dpa/Kay Nietfeld

Dafür, dass er Christian Lindner achtkantig aus dem Amt geworfen hat, erntete Olaf Scholz viele spontane Sympathiebekundungen. Die Ernennung von Jörg Kukies zum neuen Finanzminister sollte jedoch für Ernüchterung sorgen. Sie zeigt: Das Ressort soll stabil für wachsende Militäretats, die Finanzierung von immer mehr Waffenexporten und Hilfen für Konzerne sorgen. Kukies, als Staatssekretär schon lange wichtigster wirtschaftspolitischer Berater des Kanzlers, hat bereits in der Coronakrise die Unterstützung der deutschen Unternehmen koordiniert, freilich nicht bedingungslos.

Der 56-Jährige ist langjähriges SPD-Mitglied. Doch seit dem Jahr 2000 bestimmte er zunächst fast zwei Jahrzehnte die Geschicke des Geldhauses Goldman Sachs mit, seit 2010 als Manager von dessen Deutschland-Geschäft. Das Unternehmen hat einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf Politik und internationale Institutionen – nicht zuletzt auf alle Bundesregierungen seit 2008.

Olaf Scholz, damals selbst Finanzminister, machte Kukies bereits 2018 zum Staatssekretär in seinem Ressort. 2021 nahm er den gebürtigen Mainzer mit ins Kanzleramt. Auch dort Staatssekretär, ist er des Regierungschefs Mann für Wirtschaft und Finanzen und Chefunterhändler der Bundesregierung für Abschlussdokumente der G7- und G20-Gipfel.

Der 56-Jährige wuchs zetweilig im kalifornischen San José auf. Nach dem Abitur in Mainz studierte er an der Pariser Sorbonne Ökonomie. Es folgte ein postgraduales Studium an der Harvard Kennedy School der gleichnamigen US-Elite-Uni. Für Scholz dürfte Kukies der beste Mann sein, um schon mal die nächste GroKo unter Friedrich Merz vorzubereiten. Bereits 2018 pflegten beide gute Kontakte zum heutigen CDU-Chef, der damals noch Manager des Investmentkonzerns Blackrock war. Jana Frielinghaus

