Solidarität ist machbar

Foto: nd

Liebe Leserinnen und Leser,

es bedarf nicht viel, um zu helfen: Mit Summen von 43 bis 240 Euro kann Menschen in Südafrika, Simbabwe sowie in El Salvador und Guatemala lebenswichtige Unterstützung zuteilwerden. Zum Beispiel um in Simbabwe kleinbäuerlichen Familien Methoden zur Anpassung an den Klimawandel zu vermitteln oder um in Südafrika neue Lösungen und traditionelles Wissen zu verbinden. Und in El Salvador und Guatemala geht es darum, trotz Wasserarmut kleinbäuerliche Familien dabei zu unterstützen, nachhaltig ihre Ernten zu sichern.

Die Solidaritätskampagne »Teilen macht satt«, die »nd« gemeinsam mit SODI, INKOTA und Weltfriedensdienst durchführt, ermöglicht Menschen, eine lebenswerte Zukunft selbst zu gestalten. Lesen Sie hier aktuelle Berichte zu den jeweiligen Projekten.

Regina Stötzel

Mitglied der Redaktionsleitung

Martin Ling

Nord-Süd-Redakteur

